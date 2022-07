Tausende Spieler warten auf Destiny 3 – Doch ein klassischer Nachfolger wird immer unwahrscheinlicher

Destiny 2 ist schon fast fünf Jahre auf dem Markt und diese merkt man dem Loot-Shooter auch an. Spieler wollen endlich ein Destiny 3, doch viele Dinge sprechen dafür es dies als klassischen Nachfolger so nicht geben wird. Auch unser MeinMMO-Autor Christos Tsogos ist inzwischen der Meinung, dass es wohl kein Destiny 3 geben wird.

Was wird an Destiny 2 bemängelt? Destiny 2 existiert schon fast fünf Jahre. Hüter merken deshalb schon seit geraumer Zeit an, dass der Loot Shooter seine altersbedingten Gebrechen bekommt. Wöchentliche Patches, gefolgt von vielen wiederkehrenden Bugs und Fehler, sorgen für Unmut beim Gameplay und benötigen immer häufiger langwierige Fixes.

Zusätzlich wurde Destiny 2 nicht als Live-Service-Game konzipiert. Als Bungie und Activision sich jedoch trennten, wandelte Bungie das Konzept um. Spieler sollten ab dann mit fortlaufenden Seasons und regelmäßigen DLCs bei Stimmung gehalten werden.

Trotz der stetig neuen Seasons und DLCs wünschen sich viele Spieler auch weiterhin eine grundlegende Überarbeitung und damit endlich einen neuen und frischen Ableger von Destiny – ohne wiederkehrende Probleme. Ein Neuanfang, in dem quasi Bungie Gelegenheit hätte, alles richtigzumachen. Neue Hinweise machen aber immer deutlicher, dass es Destiny 3 so in der Form nicht geben wird.

Kein Nachfolger, sondern ein ganzes Universum

Was spricht gegen Destiny 3? Wir hatten schon am 22. Juni über ein Podcast von Luke Smith berichtet. In diesem hat der ehemalige Game Director über die Zukunft von Destiny berichtet und wie diese fortgeführt wird.

Im Interview spricht Luke explizit und häufig nur von „Destiny“. Kein Destiny 2 oder 3 nur Destiny als gesamtes. Er selbst arbeitet nicht mehr am zweiten Ableger des Loot Shooters, sondern zusammen mit seinem langjährigen Produktionspartner Mark Noseworthy an der Marke Destiny.

Diese soll weiter ausgebaut werden und mit einem „frischen Wind“ neue und alte Spieler wieder willkommen heißen. Auch nach dem letzten bekannten DLC „The Final Shape“, das 2024 kommen soll, wird Bungie erst die Motoren wieder zum Laufen bringen. Was Luke Smith konkret mit dieser Aussage meint, darauf geht er nicht näher ein.

Werdet ihr im neuen Destiny auch gegen alte Raid-Bosse kämpfen können?

Zusätzlich arbeitet Bungie an einem Mobile-Game, welches im Destiny-Universum spielt, aber ebenfalls nichts mit den aktuellen Handlungssträngen von Destiny 2 zu tun hat.

Im Grunde wird immer klarer, dass es ein Destiny 3 wohl nicht geben wird, sondern die Hüter vielleicht nur die Marke Destiny, die dann alles und jeden zusammenführt. Ein Universum, in dem alle bekannten Inhalte dann zugänglich sind. Dies wäre quasi endlich das Destiny, dass sich viele Spieler seit dem Release von Destiny 2 gewünscht haben.

Einschätzung unseres Autors: Bungie ist, was zukünftige Pläne des Loot-Shooters angeht, sehr undurchsichtig und gibt nicht vieles preis. Ich glaube aber, dass Destiny 3 für den Entwickler keine Option mehr ist. Als solches wird es vielleicht nie existieren, sondern stattdessen in ein großes, gesammeltes Universum übergehen.

Eine Plattform, auf der sich jeder Spieler willkommen fühlt. Vergangene Inhalte werden dann vielleicht komplett oder besser zugänglich gemacht und sogar ausgerissene Veteranen könnten dann zurückfinden.

Destiny 2 wirkt für mich eher wie ein Testgelände. Features, wie die Waffenschmiede oder sogar das Legenden-Tab für vergangene Raids, werden im aktuellen Ableger ausgetestet, um sie dann womöglich später optimal in das Destiny-Universum integrieren zu können.

Hierbei handelt es sich aber nur um meine Einschätzung. Destiny 2 wird aktuell auch weiterhin betreut, aber im Hintergrund ist auch feststellbar, dass Bungie Dinge verändert und Positionen neu besetzt. So wurde der ehemalige Riot Games-Direktor Derick Tsai eingestellt und kürzlich auch Lauren Topal, die für Netflix und die Disney Animation Studios gearbeitet hat.

Diese großen Veränderungen deuten sich auch in einer weiteren, kürzlichen Stellenausschreibung für einen Destiny Narrative Director bei Bungie an. Hier heißt es:

In dieser Rolle richten Sie die Narrative Leadership auf die zukünftige Vision für das Destiny-Universum aus und setzen damit die Grundsteine, an denen sich die Fans in den nächsten Jahrzehnten erfreuen können. Sie werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, sicherzustellen, dass wir herausragende und authentische narrative Erlebnisse im Destiny-Universum schaffen, indem Sie die interne Dokumentation vorantreiben und gruppenübergreifend arbeiten, um sicherzustellen, dass die kreativen Ziele aufeinander abgestimmt sind. Auszug aus einer Stellenausschreibung von Bungie

Diese vielen neuen Mitarbeiter bringen bestimmt nicht nur interne Veränderungen, sondern sicherlich auch frischen Wind zum Spieleentwickler. Sie sollen zukünftig wohl dafür sorgen, dass die Geschichten aus dem Destiny-Universum für „Jahrzehnte“ innerhalb eines Destiny-Universums fortgesetzt werden können.

Auch das Mobile-Game wird meines Erachtens nicht der neue, alleinige Stützpfeiler von Bungie sein. Ich glaube, dieses Spiel hängt mit dem Universum zusammen, indem der Entwickler es möglich machen wird, alle Gaming-Plattformen miteinander zu vereinen.

Was haltet ihr von der Idee, ein von Grund auf neues Destiny zu erhalten, indem alles vorhanden ist? Findet ihr es cool? Oder wollt ihr lieber, dass Bungie den Fokus auf Destiny 2 legt, damit ihr eure hart erkämpfte Sammlung nicht verliert? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!