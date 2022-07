Season 18 von Destiny 2 wird vielleicht endlich einen der ruchlosesten NPCs in den Vordergrund stellen

Season 17 in Destiny 2 wurde diese Woche storytechnisch abgeschlossen. Spieler haben die letzte Cutscene gespielt und damit auch die letzten Storyfetzen miterlebt. Das nächste Kapitel folgt dann wohl zum Start von Season 18. Doch Bungie hat bereits einige Anzeichen hinterlassen, die auf eine Season mit dem ruchlosesten NPC im Loot-Shooter hindeuten: dem Vagabunden.

Was ist in Destiny 2 gerade los? In Woche 7 von Season 17 fand endlich das Ende der Story statt. Die Hüter fanden heraus, wo sich Calus befindet und folgten ihm, damit seinen Machenschaften mit der Dunkelheit ein Ende gesetzt wird – doch ohne Erfolg. Calus ist weg aber die Gefahr nicht besiegt.

Die nächsten Geschehnisse der Story liegen daher wohl bis Season 18 im Verborgenen. Bungie hat jedoch einige Hinweise hinterlassen, wie es weitergehen könnte und warum eine gewiefte kleine Ratte der Mittelpunkt von all dem sein könnte.

Der Vagabund im Vordergrund von Season 18?

Was spricht für eine Vagabund-Season? Solltet ihr die Lore gelesen haben, werdet ihr bemerken, dass der Vagabund und Eris zurzeit viel um die Ohren haben. Sie arbeiten zusammen, um herauszufinden, was es mit den Egregore-Sporen und ihren Pilzen auf sich hat. Wobei der Vagabund meint, dass sie sogar kreischen, wenn man sie in die Pfanne haut.

Der eiskalte Blick vom Vagabunden

Das Storyende von Season 17 offenbarte zuletzt nur eine Funknachricht von Eris. In dieser möchte sie weiter in der Mond-Pyramide Nachforschungen anstellen. Dabei ist diese Nachricht jedoch nicht an euch gerichtet, sondern an den Vagabunden adressiert. Er ist gemeint, wenn Eris die Bezeichnung „Ratte“ verwendet.

Eris nutzt diesen Namen schon lange für den Vagabunden. Vor allem, weil diese Bezeichnung zurecht zu seinem Charakter passt.

Aber nicht nur das spricht für den ruchlosen Gambit-Vorsteher. Seit Beyond Light hat der Vagabund keinen Auftritt mehr im Rampenlicht von Destiny 2 genossen und das, obwohl er offensichtlich der Charakter ist, der am meisten Erfahrung mit der Dunkelheit hat.

Er könnte mit seinen lässigen Redewendungen den Hütern in Season 18 weitere Einblicke in die Dunkelheit liefern und ihnen helfen, diese besser zu verstehen. Vielleicht wird sogar der modifizierte rotäugige Geist des Vagabunden euch helfen, Calus und dem Zeugen das Handwerk zu legen.

Wie könnte Season 18 aussehen? Das weiß noch niemand so genau, doch sollte der Vagabund im Rampenlicht stehen, könnten einige Waffen aus der ersten Vagabund-Season aus dem Tresor erscheinen.

Kleinere Anpassungen für das Gambit oder sogar die Rückkehr alter Maps oder Implementierung neuer könnten im Partikel-Modus wieder für frischen Wind sorgen. Schlussendlich würde sogar das bloße Erscheinen des skrupellosen Lichtträgers für Freude bei vielen Hütern sorgen.

Trotz dessen, dass der Vagabund am meisten mit der Dunkelheit und seinen Wesen auf einem eisigen Planeten zu kämpfen hatte, hat Bungie ihm bislang noch keine große Aufmerksamkeit geschenkt.

Vielleicht wird es Zeit, dass der Vagabund endlich ein bisschen Licht in seine dunkle Geschichte bringt und die Hüter herausfinden, wie seine Vergangenheit aussieht.

Was haltet ihr von der Idee, dass Bungie dem Vagabunden vielleicht eine zweite Season widmen wird? Findet ihr es cool und würdet ihr es feiern? Oder möchtet ihr vielleicht lieber Ikora im Vordergrund haben? Lasst es uns gerne wissen!