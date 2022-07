Destiny 2: Versteckter Waffenwert sorgt dafür, dass ihr nichts mehr trefft – Soll jetzt optimiert werden

Season 17 hat für die Spieler in Destiny 2 eine versteckte Änderung gebracht, welche die Art und Weise dieses Spiel zu spielen verändert hat. Jetzt schränkt die Hüter ein versteckter Waffenwert ein und MeinMMO sagt euch, was es damit genau auf sich hat und warum Bungie nachbessern musste.

Vor Season 17 konnte man in Destiny 2 wie ein wildes Spacekaninchen herumhüpfen oder gleiten und trotzdem treffsicher seine Schüsse aus der Luft sowie der Hüfte landen.

Seit Mai fällt das präzise Töten mit dieser Technik jedoch, wegen eines versteckten Wertes bei Waffen und Exotics, in Bungies Koop-Shooter wesentlich schwerer. Stellenweise gelangen den Hütern sogar überhaupt keine Kills mehr. Besonders bei Sprüngen oder Hüftschüssen ist dieser Waffenwert deutlich spürbar.

Um welchen versteckten Waffenwert geht es? Der Grund dafür ist die neue „Airborne Effectiveness“ (AE) oder zu Deutsch die „Effektivität in der Luft“ auf Waffen.

Wer gerne einen luftigen Spielstil gepflegt hat, der muss seit Season 17 auf diesen versteckten Wert seiner Schießeisen und Exotics achten, Schwerter ausgenommen, und ihn eventuell erhöhen, damit sie aus der Luft präzise agieren und treffen können.

Ein erfolgreicher Einsatz in der Luft kann nicht mehr einfach nur durch das Ausrüsten eines Mods, wie „Ikarus-Griff“ erreicht werden.

Wer zudem als Jäger gerne die exotischen Füße „St0mp-EE5“ ausgerüstet hat, reduziert nur dadurch die „Airborne Effectiveness“ jeder seiner Waffen um -50.

Damit Treffer aus der Luft also wieder gelingen, sollten Hüter mit Start der Season 17 stärker auf den versteckten Wert „Effektivität in der Luft“ achten, wie Bungie erklärte. Er berechnet euch die Präzision eurer Primärwaffen-Projektile und gewährt euch von 0 bis 100 eine kleine oder große Korrektur mithilfe eines präziseren Zielhilfekegels in der Luft.

Die Präzision eurer Primärwaffen-Projektile wird mit einem hohen Wert also genauer berechnet. 100 bedeutet keine Abzüge für die Genauigkeit in der Luft und die gleiche Zielhilfe.

Im Gegenzug erhaltet ihr mit einem niedrigen Wert immer weniger Zielhilfe in der Luft.

In Verbindung mit der „Bloom-Mechanik“ in Destiny 2 werden Waffen mit niedriger Lufteffektivität also keine Duelle in der Luft gewinnen, es sei denn, ihr könnt absolut perfekt zielen.

So beeinflusst der neue Wert euren Präzisions-Zielhilfekegel in der Luft.

Was ist der Bloom-Effekt? Als Bloom-Effekt bezeichnet man in Shootern den Radius um die Schussrichtung, der sich wie eine Blume nach Aktionen öffnet oder zusammenzieht. Wenn man also nicht zielt, hat man ein größeres Fadenkreuz, was Treffer ungenauer macht. Zielt man verringert sich dieser Effekt. Bei einem großen Bloom-Radius des Fadenkreuzes können also Kugeln zufällig in leicht unterschiedliche Richtungen fliegen. Gäbe es keinen Bloom-Effekt, würde jeder Schuss zu 100 % eindeutig an derselben Stelle landen.

Lufteffizienz in Destiny 2 ist fast schon eine Wissenschaft

Bungie hat immer wieder versucht, den Effekt genauer zu erklären, unter anderem in einem „This Week at Bungie“-Blogartikel. Hier ist man vor allem detailliert auf dieses recht besondere Verhalten des Zielhilfekegels in der Luft eingegangen und sagte:

Ihr werdet genau zielen müssen, um Treffer [aus der Luft oder aus der Hüfte] zu landen, wenn ihr eure Builds nicht auf das In-der-Luft-sein auslegt. sagte der Entwickler im This-Week-at-Bungie-Blog

Doch auch erfahrene, zielsichere Spieler taten sich damit enorm schwer und stellten fest, dass hier irgendwas nicht so recht passte und Kills in der Luft fast unmöglich wurden.

Wo kann man sehen, welchen Lufteffizienzwert eine Waffe hat? Bungie selbst bietet im Spiel derzeit auch keine Option an, diesen Wert einzusehen. Wer also wissen will, wie dieser bei seiner Lieblingswaffe aussieht, muss auf externe Quellen von Drittanbietern zurückgreifen. Ob sich das noch ändert ist nicht bekannt.

Aktuell sind dies Webseiten und Apps, wie der Destiny-Item-Manager, die Datenbank light.gg sowie der Destiny-2-Gunsmith.

„Effektivität in der Luft“ kam gar nicht gut an

Für Jäger, die gerne in der Luft gehen, sind das harte Veränderungen.

Trotz aller Erklärungen seitens Bungie kam die versteckte Eigenschaft nicht gut an. Selbst die vielen Erklärungen seitens des Entwicklers halfen nicht, diese Option den Hütern in seiner ersten Form verständlicher zu machen. Als die Änderungen live gingen, offenbarte sich nach und nach, dass die „Effektivität in der Luft“ einfach nicht wie gewünscht funktioniert.

So konnte man viele Videos finden, die zeigten, wie schrecklich dieser Wert tatsächlich sein kann. Hüter konnten aus der Luft schlichtweg nichts mehr treffen, egal wie präzise sie waren.

Spieler zeigen, wie ungenau die Präzision mit dem versteckten Wert sein kann.

Auch der bekannte YouTuber und Content Creator Aztecross ging am Ende so weit, dass er in einem seiner Videos sagte, wie sehr er die neue Lufteffektivität in Season 17 verachtet und dass sie dringend eine Korrektur braucht.

So will Bungie jetzt nachbessern: Das musste dann auch Bungie einsehen und Chris Proctor, Bungies Senior Design Lead, kündigte, neben anderen Änderungen, vergangene Woche die längst überfälligen Buffs für die Lufteffektivität an. Diese sollen schon bald für eine verbesserte Luft-Präzision und Zielhilfe sorgen.

Die Luft-Präzisionsstrafe wird bei niedriger „Effektivität in der Luft“ um 20–40 %, abhängig vom Waffentyp, verringert. Bei Automatikgewehren, Impulsgewehren, Scoutgewehren und Maschinenpistolen sind das

-40 %, bei Bögen -30 % und bei Seitenwaffen -20 %.

Zudem wird die Strafe für automatisches Zielen sowie für Magnetismus reduziert, damit man endlich wieder trifft.

Auch bei den Exotics hilft der Entwickler etwas nach und erhöht die Basiswerte beim versteckten Waffenwert „Effektivität in der Luft“.

Das Scharfschützengewehr „Wispern des Wurms“ steigert sich von 9 auf 20.

Das Automatikgewehr SUROS-Regime von 23 auf 31.

Und das Automatikgewehr Monte Carlo von 21 auf 29 sowie die Pistole Wegbereiter von 22 auf 27.

Wann können Spieler die Änderungen im Spiel testen: Derzeit sind diese Anpassungen nur angekündigt. Bungie hatte in seinem wöchentlichen Blogpost zunächst offen gelassen, wann die Spieler die Veränderungen bei der Lufteffizienz testen können. Man plane derzeit, dass diese ungefähr im letzten Monat vor dem Start von Season 18 online gehen sollen. Das wäre dann im August.

Die Hüter müssen also bis dahin noch mit den Füßen auf dem Boden der Tatsachen bleiben und in Kauf nehmen, dass ihre Schüsse in der Luft nicht immer das volle Potenzial besitzen.

Wie steht es bei euch? Ist euch dieser versteckte Wert bei den Waffen in Season 17 überhaupt aufgefallen oder ballert ihr nach wie vor gleich gut? Glaubt ihr, die Änderungen bringen was oder geht euch das noch nicht weit genug? Diskutiert gerne mit der Community darüber hier in den Kommentaren auf MeinMMO.