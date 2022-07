Destiny 2 bringt coole Statue für 110 € – Aber sie wäre noch cooler, wenn sie mich anschreit, wenn ich versage

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Hätte Bungie das Mixtape von Shaxx in die Statue implementiert, wäre die 30 cm große Modell komplett gewesen. Trotz dessen kann sich die handbemalte, imposante Shaxx-Statue sehen lassen. Solltet ihr also etwas für euren PvP-Ansporn suchen, könnt ihr die Statue neben euren Fernseher oder Monitor stellen. Auch ernste Blicke können animieren.

Zuletzt erfüllte Bungie der Community sogar den Wunsch, dass Banshee-44 dauerhaft an der exotischen Waffe Telesto herumschrauben sollte, weil die für die Königin der Bugs würdig ist. Allerdings ist man sich noch nicht so sicher, ob das wirklich eine gute Idee war.

Shaxx treibt Spieler in Destiny 2 zur Höchstleistung, brüllt sie nun auch privat an

