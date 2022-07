Destiny 2 poliert bald die Meta im PvP auf – Gibt Handfeuerwaffen endlich wieder einen Sinn

Diablo Immortal: Was sind legendäre Edelsteine? Fakten und Fundorte in 3 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wann treten die Änderungen in Kraft? Bungie ist sich noch nicht sicher. Sie peilen an, einen Monat vor dem Release von Season 18 die Änderungen zu implementieren. Es könnte jedoch sein, dass sie auch eine Woche vor Season 18 aktiviert werden. Bungie wollte den Spielern jedoch schon einen Vorgeschmack auf die Änderungen dalassen, damit ihr bereits jetzt die passenden Waffen auf diese mögliche Meta-Änderung auspacken könnt.

Was wurde veröffentlicht? Jeden Donnerstagabend veröffentlicht Bungie seinen „This Week at Bungie“-Blogpost . Mit ihm werden die Spieler über die wöchentlichen Schritte und zukünftigen Planungen des Entwickler-Teams zu Destiny 2 informiert.

In Destiny 2 hat der gestrige TWaB neue Informationen für das PvP verraten. Somit werden euch vViele Waffenanpassungen am Ende der 17. Season erwarten. Welche das sind und ob die Änderungen wirklich die Meta aufwirbeln werden, erfahrt ihr hier.

