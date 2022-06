Verbesserter Perk macht alle Waffenelemente in Destiny 2 fast überflüssig – Wie funktioniert er?

In Destiny 2 gibt es einen neuen und echt praktischen Waffenperk den man kennen sollte: Adaptive Munition. Er verwandelt eure Waffen in einen Alleskönner und kann sich teilweise sogar im Endgame behaupten, denn er durchdringt alle Schilde. MeinMMO sagt euch, wie er funktioniert und welche Waffen ihr damit in eine „Mini-Arabalest“ verwandeln könnt.

Das macht „Adaptive Munition“ so beliebt: Jeder kennt es in Destiny 2. Wenn man auf Gegner mit Energieschild trifft und gerade keine Waffe mit dem passenden Element dafür ausgerüstet hat, dauert es ewig das Schild zu brechen und Schaden zu machen.

Doch mit dem verbesserten Vorteil „Adaptive Munition“, der stark gegen alle Schilde ist – egal ob Solar, Arkus oder Leere, umgeht man das einfach.

Nutzt ihr den Perk „Adaptive Munition“ auf eurer Waffe, passt diese ihre Schadensleistung und Effektivität gegen Energieschilde an, die nicht zum Schadenstyp der Waffe passen.

Treffer verursachen zunehmend höheren Schaden gegen Gegnerschilde und das mit bis zu 600 % mehr Schaden.

Der Buff wird entfernt, wenn ein passender Schild oder ein Feind ohne Schild getroffen wird.

Kein Wunder, dass der Waffenperk „Adaptive Munition“ aktuell immer beliebter bei den Hütern wird. Für manche ist dieser Perk, als solider Waffenvorteil im PvE, bereits ein Geheimtipp und gilt als S-Tier-Vorteil.

„Befehlskette“, die Ritualwaffe aus Season17 kann ebenfalls „Adaptive Munition“ nutzen.

Der Perk funktioniert sogar im Endgame: Hinzu kommt, dass man sich damit auch durchaus im Endgame behaupten kann. Denn die Spieler können mithilfe des Perks auch die Schilde von Anti-Barriere-Champions brechen.

Vielleicht nicht besser als der derzeitige exotische Anti-Barriere-Champion-König „Arbalest“. Einen genaueren Blick ist diese „Mini-Arbalest-Variante“ für Waffen dennoch wert.

Wie stark ist der Perk genau? Nachdem man mit einer Waffe, die über „Adaptive Munition“ verfügt, auf ein gegnerisches Energieschild gefeuert hat, wird der Schaden der Waffe beim zweiten Schuss sogleich erhöht.

Stapel Normal +% Verbessert +% (Crafted) 1x + 167 % + 200 % 2x + 333 % + 400 % 3x + 500 % + 600 %

Dieser Vorteil funktioniert allerdings nicht bei Gegnern ohne Schild. Nutzt ihr jedoch „Panzerbrechende Geschosse“ erhöht das den Stapel des Grundschadens nochmals um 5 %.

Folgende Waffen droppen derzeit mit dem Perk „Adaptive Munition“ :

„Neue Bestimmung“ – Legendäres Impulsgewehr

„Ogma IG-6“ – Legendäres Impulsgewehr

„Befehlskette“ – Legendäres Maschinengewehr

„Begebenheit“ – Legendäres Automatikgewehr

„Stakkato-46“ – Legendäres Scoutgewehr

„Katastrophal“, Legendäres Linear-Fusionsgewehr

„Heimtückisch“ (Meisterversion), Legendäres Impulsgewehr

„Gezielte Befragung“, Legendäres Scout-Gewehr

Die „Alleskönner-Waffen“ könnt ihr auch craften: Durch das Waffen-Crafting, welches mit der Erweiterung „Die Hexenkönigin“ ins Spiel gekommen ist, kommt ihr sogar in den Genuss der verbesserten Variante dieses Perks.

Der Verbesserten Perk „Adaptive Munition“ hat eine Schadenserhöhung pro Stapel und die maximale Schadenserhöhung wird multiplikativ um 20 % erhöht.

Wo anfänglich in Season 16 nur 3 Waffen damit gebaut werden konnten, hat Season 17 die Auswahl beim Crafting bereits signifikant erweitert.

Man kann also davon ausgehen, dass auch zukünftig weitere Waffen hinzugefügt werden, die man sich dann mit dem Verbesserten Perk „Adaptive Munition“ in der Enklave auf dem Mars selbst formen kann.

Bei unseren Tests fühlte sich der Verbesserte Perk „Adaptive Munition“ vor allem bei schnell-schießenden Waffen im Gameplay sehr passend an. In der Legendären Kampagne lassen sich Schilde damit easy wegpusten und auch bei Barriere-Champions im Endgame war der Perk durchaus effektiv.

Selbst wenn man damit etwas mehr Zeit braucht, den maximalen Schadensoutput auf ein Schild zu erreichen.

Was haltet ihr von dem Vorteil „Adaptive Munition“ auf Waffen? Konnte er bereits in eurem Gameplay überzeugen oder haben wir euch jetzt erst neugierig gemacht? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.