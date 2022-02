Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt Bungie zu dem Problem? Bisher hat sich Bungie leider noch nicht dazu geäußert. Wir bleiben jedoch am Ball und informieren euch, sobald weitere Informationen vorliegen.

Was ist wenn man bereits ausgewählt hat? Alle anderen legendären Helden, die bereits ausgewählt haben, müssen jetzt auf ihr Glück hoffen oder Verlorene Sektoren farmen, damit ihnen ihr Exotic irgendwann in gut droppt. Das kann jedoch, je nach Lootglück, erfahrungsgemäß etwas dauern.

MeinMMO hat es getestet und ihr könnt später, wenn sich das Problem geklärt oder Bungie sich dazu geäußert hat, wieder zu Ikora zurückkehren und die Rüstungs-Exotics aus der Legendären Kampagne nachträglich einfordern. Auch wenn sie dann nicht mehr auf dem Mars in der Enklave-Location anzutreffen ist, bietet sie euch die Exotics weiterhin an. Besucht sie dann einfach auf dem Turm an ihrem alten Stammplatz.

Wenn ihr beispielsweise den Loreley-Prachthelm für euren Titan ausgewählt habt, gilt dieser als bereits erhalten. Er wird also nicht mehr das wahrscheinlichste Exotic sein, dass euch in einem Verlorenen Sektor droppt, wenn der Kopfschutz verfügbar ist.

Doch wer bei Ikora das Rüstungs-Exotic über die Kampagne bereits ausgewählt hat, hat die Chance auf einen erneuten Drop in einem Verlorenen Sektor oder in der Open World drastisch gesenkt.

Sobald man die Legendäre Kampagne von „Die Hexenkönigin“ abgeschlossen hat, bekommen die Spieler ein Komplett-Set an Waffen und Rüstung, das sie auf instant auf Powerlevel 1.520 anhebt. Zusätzlich bietet Ikora dem Spieler zwei der brandneuen Rüstungs-Exotics zur Wahl an.

