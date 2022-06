Destiny 2: YouTuber will „Rache“ an Bungie und schadet der ganzen Community – Jetzt wird er auf 7,2 Millionen € verklagt

Im März 2022 gab es in der Community von Destiny 2 viel Sorge. Ungerechtfertigte Copyright-Strikes bedrohten die Existenz von zahlreichen YouTubern und schadetem den Ruf von Bungie. Schnell wurde aber klar, dass hier ein Betrüger am Werk war. Jetzt hat Bungie den Namen vom Verdächtigten enthüllt – und ihn auf eine fette Summe verklagt.

Im März 2022 ging viel Sorge in der Community von Destiny 2 herum. Zahlreiche YouTuber zum Loot-Shooter wurden überraschend von Copyright-Strikes erwischt.

Betroffen waren nicht nur die größten Namen in der Community wie Aztecross oder Paul Tassi – auch Bungie selbst wurde Opfer von diesen DMCA-Meldungen. Copyright-Strikes können dazu führen, dass Videos oder sogar der YouTube-Kanal als Ganzes von der Plattform gelöscht werden. Das ist eine zum Teil existenzgefährende Gefahr für Content Creator, die ihr Geld auf der Video-Seite verdienen.

Heute hat Bungie den vermutlich Schuldigen enthüllt. Der Name wurde bekannt aus den Dokumenten, die Bungie bei einem Gericht eingereicht hat.

Der Entwickler verklagt einen YouTuber auf 7,2 Millionen Euro Schadensersatz, da durch seine Taten „fast unkalkulierbarer Schaden“ angerichtet worden sei.

Destiny 2 erleidet „fast unkalkulierbaren Schaden“ auf YouTube – Jetzt verklagt Bungie die Betrüger

YouTuber wollte wohl Rache für Löschung vom eigenen Kanal

Wer ist der angeblich Schuldige? Der Übeltäter sei der YouTuber Nicholas ‚Lord Nazo‘ Minor, der „Rache“ am Entwickler von Destiny 2 nehmen wollte und dabei wild Videos bei YouTube angeprangert hat – zeitweise mit Erfolg.

Mit gefälschten Mail-Adressen soll er so getan haben, als wäre er 2 Mitarbeiter von CSC. Das ist eine Firma für Copyright-Schutz, die im Namen von Bungie ihr geistiges Eigentum (wie die Marke ‚Destiny‘ schützen soll). So ‚getarnt‘ konnte er im Namen von Bungie anderen YouTubern schaden.

Ehemalige Freunde von Nazu enthüllten weiterhin, dass er auf Discord genau erklärt hat, was er tut. Dabei beklagte er sich darüber, wie einfach es sei, gefälschte Takedown-Benachrichtigungen zu spammen.

Was sind die angeblichen Motive? Wie Bungie in der Klage erklärt, sei das Motiv von Lord Nazo „Rache“. Die Dokumente schildern die Situation wie folgt:

Lord Nazo hatte zuvor Destiny 2-Musik auf seinen Kanal hochgeladen, welche dann von einer Welle von DMCA-Takedowns erfasst wurden, als Bungie und CSC gegen einige Kanäle den von Lord Nazo vorgingen.

Wie Journalist Paul Tassi schreibt, war diese Entscheidung damals in der Community sehr umstritten, aber in den meisten Fällen konnten die Videos ohne weitere Folgen gelöscht werden. Nazo aber weigerte sich, sein Video herunterzunehmen, und schließlich löschte YouTube es für ihn.

Dann stellte er neue Musik von The Witch Queen auf seinen YouTube-Kanal hoch, woraufhin Bungie und CSC wieder reagierten. Nach ingesamt 23 Verstößen wurde sein Kanal schließlich ganz gelöscht.

Da seine eigene Existenz so gefährdet wurde, wollte der YouTube Rache nehmen. Indem er vorgab, für Bungie solche Anzeigen vorzunehmen, konnte er zusammen 96 Copyright-Strikes bei anderen YouTubern und sogar Bungie erzwingen.

Das war möglich, weil es YouTube jedem erlaubt, Beschwerden wie diese einzureichen. Dabei muss man nicht beweisen, dass der Einreicher der Beschwerde tatsächlich der Eigentümer ist.

Lord Nazo ging aber laut Dokumenten einen Schritt weiter: Er wollte dieses Chaos dafür nutzen, um es so aussehen zu lassen, als ob seine Takedowns auch Teil dieser ungerechtfertigten Betrugswelle waren. Er hoffte so, dass sein Kanal wieder online geschaltet werden würde. In einem langen Appell an YouTube sprach er über die Situation, die er selbst inszeniert hatte. Sein Kanal wurde nicht wiederhergestellt.

Was sind die Konsequenzen? Bungie konnte Lord Nazo wohl identifizieren, indem sie unter anderem seine YouTube- und reddit-Accounts mit seinem echten echten Namen und IP-Adressen abgeglichen haben, die die falschen Mail-Adressen erstellt haben. Sein Name taucht laut Tassi offenbar auch in einer Datenbank von bekannten Cheatern auf.

Jetzt wurde Lord Nazo von Bungie auf Schadensersatz verklagt. Die Rede ist von 4,7 Millionen Dollar. Sie berufen sich dabei sowohl auf die Anwaltskosten als auch auf die Rufschädigung von Bungie, da eine Zeit lang alle glaubten, dass die Copyright-Strikes gegen die Community von ihnen kommen.

Bis dieser Gerichtsprozess beendet ist, kann aber noch viel Zeit vergehen. Was bis dahin passiert, ist also noch offen. Erst neulich hat Bungie aber eine andere Klage gewonnen:

