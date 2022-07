Destiny 2: Weekly Reset am 05.07. – Die Suche nach Calus geht weiter

Alle Alpträume sind in Destiny 2 besiegt und unsere geliebten NPCs können sich nun in Frieden auf eine wichtige Mission stürzen; Wo steckt Calus? Ob diese Frage endlich beantwortet wird und was die Hüter diese Woche erwartet, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Das passiert diese Woche: Caiatl hat ihren Alptraum endlich besiegt und damit sind alle offensichtlichen Plagen der Hüter verschwunden. Jetzt, da jeder wichtige NPC aus Season 17 frei von plagenden Albträumen ist, kann die Suche nach Calus fortgeführt werden.

Ungewiss ist jedoch, auf welche Probleme die Vorhut stoßen wird. Die Egregore-Sporen breiten sich auf der H.E.L.M. immer weiter aus und noch weiß niemand genau, wo sich Calus tatsächlich befindet. Neben rotierenden Aktivitäten werden die Hüter damit beschäftigt sein, der Story weiter zu folgen und herausfinden, was die „Spore Calus“ meint wenn er sagt, er muss über sich „hinauswachsen“.

Wo versteckt sich Imperator Calus?

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 05.07. bis zum 12.07.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Prüfgelände , im riesigen Landpanzer der Kabale auf Nessus Die Hüter haben sich auf Kabal-Schlachtfeldern bewiesen und durch die Ränge der Kabale geprügelt, um sich endlich dem Champion der Imperatorin in der „finalen Prüfung“ zu stellen. Doch der schmeißt mit zielsuchenden Solarbällen um sich und nutzt zum Schutz seine Kabal-Bubble.

, im riesigen Landpanzer der Kabale auf Nessus

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: In der 6. Seasonwoche der „Saison der Heimgesuchten“ könnt ihr euch eine spezielle Dämmerungswaffe erspielen.

Die Dämmerung-Waffe in dieser Woche ist noch nicht bekannt und wird bei Zeit ergänzt

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Solar-Versengen

Stasis-Brand

Geerdet

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im aktuellsten Raid „Der Schwur des Schülers“:

Im Raid der „Schwur des Schülers“ startet die Herausforderung „Schnelle Zerstörung“ . Um sie abzuschließen, müssen die Spieler alle unaufhaltsamen Champions gleichzeitig oder innerhalb weniger Sekunden besiegen.

. Um sie abzuschließen, müssen die Spieler alle unaufhaltsamen Champions gleichzeitig oder innerhalb weniger Sekunden besiegen. Als Belohnung für die Herausforderung im ersten Abschnitt des Raids auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version der Maschinenpistole „Unterwerfung“, des Fusionsgewehrs „Erlösung“ oder des Linear-Fusionsgewehrs „Katastrophal“.

Zusätzliche Spitzenprämien aus dem Endgame bekommt ihr:

im Raid „Tiefsteinkrypta“ auf Europa

sowie im Dungeon „Prophezeiung“

Weekly-Aktivitäten

Mit Season 17 sind auch neue Aktivitäten ins Spiel gekommen. Erkundet den Verlassenen Leviathan und stellt euch den Albträumen oder überraschenden Boss-Gegner in der neuen Patrouillenzone. Zieht dort die Solar-Sense und verteidigt euch in der Albtraum-Eindämmung. Darüber hinaus erwarten euch diese wöchentlichen Aktivitäten:

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die Geister“ Die Hüter haben Spuren eines Geistes entdeckt, die auf Sagira hindeuten. Kann der tote Geist von Osiris dabei helfen, das Geheimnis, um Savathun zu lüften? Doch damit die Erinnerung aufgedeckt wird, müsst ihr ihn zunächst finden.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Team-Versengt

Zusätzlich erhaltet ihr Bonus-Gambit-Rangpunkte, wenn ihr euch diese Woche ins Gambit wagt.

Ihr erhaltet auch zusätzlich Bonus-Loot aus der Dämmerung.

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj hat diese Woche die 3. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Divalianische Nebel“ in der Träumenden Stadt. Die Stadt der Erwachten geht in die zweite Stufe der Korrumpierung ein.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 17 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Heimgesuchten liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.570. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 17 um +10 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 16 gestiegen. Alle Spieler wurden zudem auf das Grund-Powerlevel von 1.350 angehoben.

Wer schnell leveln will, kann zudem die Legendäre Kampagne der Witch-Queen-Erweiterung spielen und bei deren Abschluss auf 1.530 kommen sowie ein neues Exotic ergattern.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.560:

Top-Raid „Der Schwur des Schülers“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Tiefsteinkrypta“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Prophezeiung“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Saisonale Aktivität „Trennung“ (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiege Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Prüfungen von Osiris (2+) (ab 24. Juni)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Diesmal erwartet euch ein cooles Waffenornament für die Handfeuerwaffe „Falkner“ und dazu noch weitere Goodies.

Kostbares Elfenbein ist sein Name

Diese Woche könnt ihr nämlich auch diese Highlights im Everversum-Shop für Glanzstaub, also die erspielbare Ingame-Währung, erhalten.

Legendäres-Waffenornament für die Falkner „Kostbares Elfenbein“

Exotisches Emote „Raketenstampfer“

Exotisches Emote „Ganz allein“

Exotischer Sparrow „Sporenflitzer“

Legendäres Emote „Strickprojekt“

Legendäre Geist-Projektion „Atheon-Projektion“

Exotisches Waffenornament „Morgenrot-Säbel“

Exotisches Waffenornament „Frühlingsschuppen“

Neue Exotische Rüstungsornamente aus Season 17 für jede Klasse

Shader „Sieben Schwestern“

Caiatl hat ihren Alptraum besiegt und was nun? Wie glaubt ihr, geht die Story jetzt weiter? Kann die Vorhut Calus noch in die Finger kriegen oder ist das vielleicht die Story des nächsten DLCs? Und was ist mit der Mondpyramide? Lasst uns eure Gedanken dazu gerne in den Kommentaren da!