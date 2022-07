Destiny 2 bringt in Season 18 einen altbekannten Raid zurück – Welchen wünscht ihr euch?

Bei Destiny 2 dauert es nicht mehr lange, dann versorgt euch die anstehende Season 18 mit frischem Content. Zusätzlich können die Spieler darin erneut einen Vermächtnis-Raid erleben. Bungie hat jedoch leider noch nichts verraten, welcher es sein wird. Deswegen fragen wir heute unsere Community, welchen sie sich zurückwünscht.

Was ist ein Vermächtnis-Raid? Für mehr Abwechslung bringt Bungie den Hütern seit Witch Queen jede Season entweder einen Raid oder einen neuen Dungeon ins Spiel. Speziell bei den Raids kommen so pro DLC genau zwei Stück ins Spiel. Einer ist immer brandneu und noch unbekannt. Beim Zweiten handelt es sich um einen nostalgischen Raid, den manche Spieler bereits aus Destiny 1 kennen.

Nachdem also „Die Gläserne Kammer“ ihre Rückkehr 2021 bereits hatte, gibt es nur noch drei andere Kandidaten, die am 26. August 2022 um 10:00 Uhr noch an den Start gehen können.

Crotas Ende, der Raid aus der Erweiterung „Dunkelheit lauert“ von 2014. Inhalt: Obwohl Crotas Seele verbannt wurde, ist er weiterhin eine Bedrohung. Die Hüter müssen in die tiefste Grube des Höllenschlunds hinabsteigen, um diese Bedrohung zu beenden. Obwohl Crota unbesiegbar erscheint, kann man die seelensaugende Kraft eines Aszendenten-Schwerts nutzen, um ihn zu Fall zu bringen.

Der anspruchsvolle Königsfall-Raid, aus der Erweiterung „König der Besessenen“ von 2015 Inhalt: Der Raid führt die Hüter in die tiefsten Tiefen des Grabschiffs und bildet den Abschluss der Erweiterung „König der Bessessenen“. Dieser Raid war bereits damals besonders. Nicht nur, weil er viel Absprache und Koordination erfordert, sondern auch, weil er erstmals einen normalen und einen heroischen Modus besaß.

Und Zorn der Maschine, aus der Erweiterung „Das Erwachen der Eisernen Lords“ von 2016 Inhalt: Das Thema des Raids dreht sich um einen Hütertrupp, der die SIVA Infektion endgültig beenden muss, indem er Aksis, den Anführer der Teufel-Spleisser tötet.



Wir haben euch bereits 2021 einen der Kandidaten als heißesten Favorit für Season 18 gesehen:

Destiny 2 bringt 2022 „einen der großen Raids“ aus Destiny 1 zurück – Es gibt einen heißen Kandidaten

MeinMMO will wissen, welchen nostalgischen Raid ihr euch zurückwünscht. Glaubt ihr, Crota darf noch einmal sein Ende finden? Oder hat „Zorn der Maschine“ mehr Potenzial? Oder mögt ihr es anspruchsvoll und wünscht euch deswegen den Königsfall-Raid zurück, der die drei Schar-Geschwister indirekt wieder vereint? Macht gerne mit bei unserer Umfrage.

Hier könnt ihr abstimmen: Euren Wunsch-Raid könnt ihr in dem Umfrage-Tool unter diesem Absatz auswählen. Bedenkt aber – ihr habt nur eine Stimme, die ihr vergeben könnt und eure Auswahl kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.

Welchen Vermächtnis-Raid würdest Du gerne in Season 18 zocken? Crotas Ende soll zurückkehren

Ich möchte lieber Königsfall zocken

Zorn der Maschinen wäre mein Highlight

Loading ... Loading ...

Bei dieser Umfrage könnt ihr bis zum 20. August 2022 um 10:00 Uhr mitmachen.

Im großen „Lightfall“-Showcase am 23. August will Bungie dann auch offiziell bekannt geben, welcher Raid in Season 18 zu Destiny 2 zurückkehren wird.

Wir sind jedenfalls schon gespannt, ob ihr mit eurer Antwort richtig liegt. Wir freuen uns auch über eine Begründung eures Raid-Wunschs in den Kommentaren.