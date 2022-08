Stalker belästigen die Entwickler von Destiny 2, werden rassistisch – Hat jetzt rechtliche Konsequenzen

Zwei Entwickler von Destiny 2 erhielten von Stalkern rassistische Nachrichten und Mord-Drohungen. Nun ging der Fall vor einen Richter in Ontario und die Identitäten der Stalker sollen ausfindig gemacht werden.

Nachdem Bungie, das Studio hinter Destiny 2, bereits mit einem Anwalt gegen Cheater vorgeht, kommt es nun zu weiteren rechtlichen Schritten. Dieses mal aber mit deutlich ernsteren Hintergründen.

Eine Zeitung in New Jersey mit dem Namen „The Record“ berichtete am 2. August 2022 vom gerichtlichen Beschluss zu einem Fall der Belästigung zweier Entwickler von Destiny 2 (via therecord.com).

Unbekannte Personen hätten demnach als Reaktion auf einen Tweet die Entwickler von Destiny 2 bedroht. Jetzt sollen die Verantwortlichen ausfindig gemacht werden.

Trigger-Warnung: Im nachfolgenden Text geht es um Rassismus, Stalking und Morddrohungen.

„Genieße deine Pizza“

Was waren das für Drohungen? Auf einen Tweet hin erhielten einige Bungie-Mitarbeiter Nachrichten, in denen sie bedroht wurden. Laut ihren Aussagen kam es zu verschiedenen Drohungen:

Ein Unbekannter schickte einen Tweet an Bungie-Accounts, in denen er damit drohte, Mitarbeiter zu töten

Mehrere Mitarbeiter erhielten Sprach- und Textnachrichten auf privaten Telefonnummern mit rassistischen Schimpfworten, darunter wohl prominent das „N-Wort“

Eine Person rief mehrmals einen Mitarbeiter an und verlangte einen rassistischen DLC

Eine Person bestellte Pizza an die Adresse eines Mitarbeiters mit der Sprachnachricht: „Genieße deine Pizza“

Ein Destiny-2-Spieler veröffentlichte private Daten eines Mitarbeiters und schrieb dazu, dass er umgezogen war und 30 Minuten von ihm entfernt lebe, dazu schrieb er, der Mitarbeiter sei „nicht sicher“

So gingen die Mitarbeiter gegen die Drohungen vor: Die Mitarbeiter hatten mitunter Sorge, dass ihre realen Adressen nicht nur für Pizza-Bestellungen, sondern für durchaus ernstere Untaten missbraucht werden würden. Einige befürchteten etwa „Swatting“, also das bewusste Melden bei einer Spezialeinheit der Polizei. Leute wurden schon in Deutschland wegen Swatting verurteilt und das war nicht der einzige Fall:

Anrufer bei „Call of Duty“-Swatting muss für 20 Jahre ins Gefängnis – Es ging um 1,50$

Zwei Mitarbeiter veranlassten deswegen eine dringende juristische Verfügung, damit TextNow die Kundendaten der Anrufer preisgebe. TextNow ist Unternehmen, das anonyme Anrufe über ihren Telefonservice ermöglicht und über das entsprechende Anrufe getätigt worden seien.

So entschied das Gericht: Bereits am 15. Juni 2022 gab das Gericht der Forderung grünes Licht. Ein Monat wartete das Gericht damit, den Fall der Öffentlichkeit preiszugeben, wegen der „ernsthaften Natur, der Androhung von Gewalt“.

Der Richter sagte zu dem Fall „Unabhängig davon, ob sie in den USA klagen oder der Polizei den Namen nennen, bin ich davon überzeugt, dass der außergewöhnliche Rechtsbehelf zur Verfügung stehen sollte, um Personen zu identifizieren, die andere mit niederträchtigem Rassismus belästigen, die persönliche Informationen missbrauchen und offene Drohungen mit körperlichem Schaden und Tod aussprechen.“

Ein einziger Tweet sorgt für Morddrohungen

Womit begannen die Drohungen? Am 2. Juni 2022 veröffentlichte ein Bungie-Mitarbeiter zwei Tweets. Bei den Posts handelte es sich um Werbung für das Spiel Destiny 2. Er gab 2 Videos. In den Clips sah man stand der schwarzen Gamer mit dem in-Game-Namen„Uhmaayyze“ im Vordergrund. Hier seht ihr einen der Tweets:

Fred Myers, der Richter am Obersten Gerichtshof sagte: „Er ist unter den Spielern und Zuschauern von Destiny 2 sehr bekannt, weil er auf Livestreaming-Plattformen Freestyle-Rap performt, während er das Spiel spielt."

Fred Myers, der Richter am Obersten Gerichtshof sagte: „Er ist unter den Spielern und Zuschauern von Destiny 2 sehr bekannt, weil er auf Livestreaming-Plattformen Freestyle-Rap performt, während er das Spiel spielt.“

Nachdem der Tweet öffentlich gegangen war, begannen Hacker mit dem Doxing (auch: Doxxing) und Hassnachrichten wurden an die Entwickler vom Spielstudio Bungie geschickt. „Doxing“ meint die Veröffentlichung von persönlichen Informationen im Internet, die eigentlich privat bleiben sollten.

Es kommt immer wieder zu Fällen, in denen die Polizei oder Gerichte im Gaming-Bereich aufräumen müssen:

