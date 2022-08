Nach 8 Jahren ist Destiny 2 die größte Hassliebe von Spielern, wenn es um Loot-Shooter geht

Destiny 2 ist seit 8 Jahren fester Bestandteil der Loot-Shooter-Szene und daraus auch nicht mehr wegzudenken. Doch ein Phänomen des Weltraum-Shooters ist besonders kurios. Egal wie sehr sich Spieler über das Game und seine Inhalte beschweren, am Ende zocken sie es trotzdem immer wieder. MeinMMO ist dieser besonderen Hassliebe in Destiny 2 auf den Grund gegangen.

Seit 8 Jahren sind Shooter-begeisterte Spieler jetzt schon in Destiny 2 unterwegs. Das Spiel bietet ihnen neben der riesigen Story ein exzellentes Gunplay und die Fiktion ein unsterblicher Hüter zu sein, der mit seinen Space-Fähigkeiten alles erreichen kann.

Es spricht so einiges gegen Destiny 2: In 8 Jahren war nicht immer alles perfekt und das ist es bis heute nicht. So hat sich zwischen den Spielern und Destiny 2 über die Zeit eine ganz besondere Hassliebe entwickelt, von der man nicht loskommt.

Für viele Spieler war Season 17 wieder eine der schlechteren Seasons in Destiny 2.

Wer nur von außen auf das Destiny-Universum blickt, fragt sich daher nicht ohne Grund: „Was kann man daran nur gut finden?“

Der Content-Vault entfernt viele Spielinhalte und schränkt die Spieloptionen ein.

Alter Content kommt nach ein paar Jahren wieder ins Spiel und wird als neu deklariert.

Spieler machen jede Season in Destiny 2 denselben Grind und oft sehr ähnliche Quests.

Neue Waffen kommen und gehen. Manche sind eine Weile gut, werden dann aber kaputtgenerft oder aufgrund einer neuen Meta wieder irrelevant.

Selbst Events klingen nach wenig Abwechslung, aber viel hartem Grind, der kaum zu schaffen ist.

Im Grunde sind das auch grundsätzlich die Dinge, die fast jedem Destiny-2-Spieler auf die Nerven gehen. Dazu kommen dann noch Details, die in Destiny 2 nur für aktive Spieler sichtbar sind.

Das Schmelztiegel-Matchmaking, Cheater sowie die Vernachlässigung des PvP sind die Hölle.

Saisonale Herausforderungen, wöchentliche Meilensteine ​​und tägliche Prämien fühlen sich manchmal wie eine lästige Pflicht an.

Und das Spiel hat viele Relikte und Überbleibsel aus vergangenen DLCs, Add-Ons oder alten Seasons, die immer noch im Spiel sind, obwohl sie eigentlich schon tot sind.

Man liebt es oder man hasst es.

Man liebt die Ideen von Bungie, aber man hasst es häufig, wie schlecht sie umgesetzt werden. Deswegen ist es inzwischen ein traditioneller Spieler-Brauch, sich furchtbar über Bungie und seine Ideen aufzuregen. So kommt es in den Seasons auch mal vor, dass man das Spiel deinstallieren will. Doch dieser kleine böse Grind-Kobold auf der Schulter flüstert: „Tu es nicht! Du musst alles haben!“

Doch was ist es, dass Spieler trotz aller Schwierigkeiten und Probleme weiter an Bungies Loot-Shooter festhalten lässt? Warum geht Destiny 2 einfach nicht unter und kann sich seit Jahren mit soliden Spielerzahlen behaupten? Darunter immer wieder Spitzenwerte von über 100.000 gleichzeitigen Spielern allein auf Steam.

Auch wenn ihr das Season-Modell von Destiny 2 hasst, ist es irre erfolgreich

Eigentlich will kaum ein Spieler wirklich, dass Destiny 2 brennt oder endet. Auch wenn sich der Weltraum-Shooter durch Veränderungen, neue Inhalte und neuen Seasons oft zwischen supergut und einfach schlecht bewegt.

Destiny hat einige der schönsten Open-World-Umgebungen, die man in einem Spiel erkunden kann. Jeder Ort ist einzigartig und immer atemberaubend.

Das Gunplay ist im Vergleich zu anderen Shootern eines der besten, wenn nicht sogar das Beste.

Es gibt kreativ gestaltete Exo-Waffen. Alle mit einem einzigartigen Gefühl und Kampfstil.

Dazu kommt die fantastische, tiefe Story, über die man jedes Geheimnis erfahren will.

Und es macht immer wieder Spaß, Feinden und Bossen als (koordiniertes) Fireteam in einem Strike, Dungeon oder Raid die besten Waffen abzujagen und über alles zu triumphieren.

Ein Destiny-Spieler hat das auf reddit einmal sehr treffend umschrieben, als er sagte:

[Destiny 2] ist eher wie deine superheiße Ex-Freundin, die du verlassen hast, weil sie sich als kompletter Albtraum entpuppt hat, aber du schreibst immer noch, dass du von Zeit zu Zeit vorbeischaust […] kommentierte einst ein Destiny-Spieler auf reddit

Man muss Destiny 2 hassen, um es zu lieben: Bis jetzt hat es fast kein anderer Ego-Shooter geschafft, eine Welt zu schaffen, in der man so durchweg luxuriös schießen kann wie in Destiny 2. Man muss Destiny 2 also erst hassen, um es zu lieben. Denn erst, wenn man das Spiel einmal verlassen hat, kann man feststellen, wie gut es ist. Und das auch, weil es keine effektive Konkurrenz zu Destiny 2 gibt.

Ja, es gab und gibt genug Live-Service-Alternativen, die Bungies aufregende Shooter-Formel genommen haben, sie teilweise replizierten und versuchten daraus ein neues Erlebnis zu machen. Vergebens. Destinys Loot-Shooter-Maschinerie summt immer weiter.

Das Spiel ist auch heute noch weit davon entfernt, perfekt zu sein. Es wird immer etwas zu verbessern geben. Aber Bungie wird auch nicht müde, immer wieder etwas anzupassen. Das Spiel lebt, weil es wächst, sich verändert und entwickelt.

Hinzu kommt, dass Destiny nach 8 Jahren für viele nicht mehr nur ein Spiel ist. Es ist eher wie der Lieblings-Sweater, den man immer wieder gerne anzieht und in dem man sich gleich wohlfühlt. Durch das neue TV-Story-Modell finden seit Witch Queen auch wieder neue Spieler ihren Weg in den Loot-Shooter.

Obwohl diese Tatsache sicher nicht jedem gefällt, hat Destiny damit wohl einen einzigartigen Schlüssel für Langlebigkeit gefunden.

Wie steht es mit eurer Hassliebe zu Destiny 2? Könnt ihr gut ohne den Shooter sein oder gehört ihr zu den Mehrfachtätern, die immer wieder einen Abstecher ins Universum von Licht und Dunkelheit machen? Verratet es uns doch bitte in den Kommentaren.

