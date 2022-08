Destiny 2: Season 18 – Alle neuen Exos und was sie besonders macht

Season 18 in Destiny 2 wurde veröffentlicht und mit ihr sechs neue und coole Exos denen Hüter jetzt wieder nachjagen können. Wir zeigen euch, was sie cooles drauf haben, woher ihr sie bekommt und vor allem wie sie aussehen.

Um welche Exos handelt es sich? Insgesamt erhalten die Hüter sechs neue Exotics, denen sie nachjagen können. Bei drei davon handelt es sich um Rüstungen, während die anderen neue Exo-Schießeisen sind.

Folgende sind bekannt:

Wir gehen nun ins Detail und zeigen euch in einer kurzen Auflistung was die neuen Exoten des Loot-Shooters so können.

Falls ihr den Trailer zur neuen Season noch nicht gesehen habt, dann schaut einfach hier, was euch dort erwartet:

Quecksilbersturm

Das neue Allrounder-Automatikgewehr

Woher bekommt man die Waffe? Dieses Automatikgewehr erhaltet ihr erst beim Vorbestellen des „Lightfall“-DLCs inklusive des Jahrespasses. Das wären in offiziellen Stores derzeit insgesamt 99,99 €. Habt ihr diese vorbestellt, musst ihr nur noch zu Rahool, dem Kryptarchen im Turm gehen. Dieser überreicht euch dann eure Vorbesteller-Items.

Was kann die Waffe? Das Automatikgewehr hat eine volle Stabilitätsleiste und eine optimale Reichweite. Mit einer 720er-Feuerrate gleicht sein Feuer einem silbernen Kugelhagel. Doch jetzt kommen seine exotischen Talente zum Vorschein. Während ihr mit eurer Waffe Gegner trefft, wird mit Nanotechnologie ein Raketengeschoss aus eurem Quecksilberlauf generiert.

Diese ist zielsuchend und verursacht beim Treffer eine ansehnliche Menge an Schaden. Wenn ihr zielsicherer seid, könnt ihr mit einem Magazin sogar mehrere Raketen generieren.

Wäre das nicht genug, erhaltet ihr pro abgefeuerte Rakete ein Granatenwerfer-Geschoss, das ihr separat neben eurem Magazin abfeuern könnt. Davon lassen sich drei Geschosse in den Reserven abspeichern, unabhängig von eurem Magazin.

Zartes Grab

Ein kleines Stück abstrakte Kunst

Woher bekommt man die Waffe? Dieses extravagante Fusionsgewehr erhaltet ihr in Season 18 entweder auf Stufe 1 des bezahlten oder auf dem kostenlosen Weg auf Stufe 35 des Seasonpasses.

Was kann die Waffe? Es handelt sich hier um ein Arkus-Fusionsgewehr mit optimalen Werten. Das Besondere daran ist jedoch seine Projektil-Streuung. Wenn ihr zielt, feuert ihr einen vertikalen Schuss ab, beim Feuern aus der Hüfte einen waagerechten Schuss. Zusätzlich besitzt die Waffe die Chance, bei Kills von kleineren Gegnern ionische Spuren zu erzeugen. Bei Hütern und Bossen erhaltet ihr zudem immer eine ionische Spur.

Sammelt ihr diese ein, wird eure Waffe aufgeladen und schreckt beim nächsten Feuern eure Gegner auf. Mit einem guten Arkus-Build kann diese Waffe sicherlich viele Gegner auf einmal zerreißen.

Boshafte Berührung

Leider nur das Ornament, aber trotzdem eine ansehnliche Waffe

Woher bekommt man die Waffe? Über die Boshafte Berührung ist wenig bekannt. In Destiny 1 war sie an eine zeitintensiven Quest gebunden. Wir glauben, dass ihr das exotische Scoutgewehr aus dem Königsfall-Raid bekommt, wenn ihr Oryx erfolgreich vernichtet. Vorausgesetzt, das Loot-Glück ist euch hold.

Was kann die Waffe? In Destiny 1 handelte es sich hierbei um eine sadistische Waffe. Wenn ihr zur letzten Patrone in eurem Magazin angekommen wart, entleerte sich nicht das Magazin, sondern ihr konntet munter weiterfeuern. Das Problem jedoch war, dass euch die Waffe beim Weiterfeuern auch barbarisch das Leben entzieht.

Für diese Pein habt ihr jedoch das Doppelte an Schaden rausgeholt. Es war also ein guter Deal vor allem in Verbindung mit der unsterblichen Bubble im Königsfall-Raid. Zusätzlich konnte dieses Scout-Gewehr vollautomatisiert feuern. Bleibt abzuwarten, ob die Boshafte in Destiny 2 auch so bösartig bleibt.

Gefallener Sonnenstern

Ein verrückter Helm mit cooler Frisur

Woher bekommt man den Helm? Ihr erhaltet den Helm aus legendären verlorenen Sektoren, in denen exotische Helme erfarmt werden können.

Was kann der Helm? Der Gefallene Sonnenstern verbessert eure ionischen Spuren. Sie bewegen sich schneller und geben euch zusätzliche Fähigkeiten-Energie. Verbündete erhalten daneben ebenfalls Fähigkeiten-Energie, während ihr eure ionischen Spuren einsammelt.

Harnisch des Jagdfalken

Ein stylischer und überaus nützlicher Brustschutz

Woher bekommt man den Brustschutz? Ihr erhaltet den Brustschutz aus legendären verlorenen Sektoren, in denen exotische Brustschützer erfarmt werden können.

Was kann der Brustschutz? Dieser Brustschutz bietet den Jägern erhöhten Schaden, wenn sie kurz davor unsichtbar geworden sind. Solltet ihr unsichtbar einen Gegner mit einem Finisher erledigen, erhaltet ihr und eure Verbündete ein Reserve-Überschild und eine erhöhte Klassenfähigkeit-Regeneration. Ihr könnt das Reserve-Schild einsetzten, wenn ihr eure Klassenfähigkeit aktiviert.

Punktkontakt-Kanonenstativ

Die elektrischen Abrissbirnen des Titanen

Woher bekommt man die Panzerhandschuhe? Ihr erhaltet die Panzerhandschuhe aus legendären verlorenen Sektoren, in denen exotische Panzerhandschuhe erfarmt werden können.

Was können die Panzerhandschuhe? Dieses Exo lässt es richtig knallen. Mit Arkus 3.0 bekam der Titan einen neuen Nahkampf, der sich „Donnerknall“ nennt. Dieser kann aufgeladen werden und einen aussagekräftigen elektrischen Fauststoß auf eure Gegner loslassen. Mit diesem Exotic verstärkt ihr euren Donnerknall-Move nochmal um einiges.

Ihr erhaltet Nahkampf-Energie zurück, wenn ihr jemand mit dem Donnerknall erledigt. Zusätzlich bekommen eure Gegner um euch herum Blitzschläge ab, wenn ihr euren Move einsetzt. Und wenn ihr dann noch mit Arkus verstärkt seid, erhöht sich eure Reichweite der erzeugten Blitzschläge.

Was haltet ihr von den Exos? Welches davon ist euer Favorit und mit welchem könnt ihr es kaum erwarten zu zocken? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!