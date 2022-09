Neues Build in Destiny 2 macht euren Titanen zum tödlichen Überlebenskünstler

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Sollte euch also der unsterbliche Vulkan nerven und ihr habt endlich Lust euch in das Kampfgeschehen aktiv einzumischen und wie ein Stürmer in die Menge hineinzuspringen ist dieses Build genau das richtige für euch.

Was ist das für ein Build? Titanen konnten mit Solar 3.0 zu einem unsterblichen Vulkan werden und ihre Gegner versengen. Nun, da sich in Season 18 alles um Arkus 3.0 dreht, fragen sich viele Titan-Mains, wie sie ihren Koloss mit dem aufgefrischten Element wieder alltagstauglich hinbekommen. Denn seine Arkus-Moves waren zunächst noch ungewohnt.

Mit Arkus 3.0 kam in Destiny 2 ein komplett neuer Anstrich der elektrisierenden Talente. Während sich also Jäger über die Neuerungen freuten, waren Warlocks und Titanen zunächst enttäuscht. Wir zeigen euch deshalb ein tödliches Build für den Titan, das euch zum wahren Überlebenskünstler macht.

