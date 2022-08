Brüll-Bug in Destiny 2 erschreckt die Spieler: „Ich dachte ernsthaft, ich sei im echten Leben gestorben“

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Bungie scheint also bereits an der Lösung des Problems zu arbeiten und es ist eine Frage der Zeit, wie lange Golgoroth sein lautes Brüllen beibehält.

Was sagt die Community auf reddit? Auf reddit teilen die Spieler ihre Erfahrungen zum Boss Golgoroth und schilderten ihre Reaktionen auf sein Gebrüll (via reddit ):

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ein Bug bewirkte in Destiny 2 , dass der Boss Golgoroth so laut brüllte, dass er damit einige Spieler ordentlich erschreckte. Auf reddit schilderte die Community ihre Reaktion auf den Brüll-Boss.

Insert

You are going to send email to