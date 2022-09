Bungie erklärt, warum Destiny 2 in Lightfall zu Cyberpunk wird – Will euch noch weitere 10 Jahre unterhalten

Nach der Bekanntgabe von Lightfall, dem neuen DLC von Destiny 2 für 2023, hat der Chef von Bungie in einem Interview neue interessante Details verraten. Zum einen stellt er klar, dass man euch auch weiterhin Inhalte wegnehmen wird. Zum anderen gibt er jedoch auch einen Ausblick auf die neue „Cyberpunkiness“ von Destiny 2. MeinMMO bringt euch auf den neuesten Stand.

Das hat Bungie im Interview angesprochen: Mit dem Ausblick auf Lightfall hat Destiny 2 viele Spieler neugierig gemacht und eine neonleuchtende Cyberpunkiness in ihren Herzen geweckt. Doch auch andere Ankündigungen schlugen ein, wie eine Bombe. Wie die, dass Destiny 2 euch in Zukunft keine Inhalte mehr wegnehmen will oder das integrierte LFG-System zur Spielersuche, sowie das Loadout-System zur Speicherung eurer Builds.

Bungie Game Director Joe Blackburn und der stellvertretende General Manager Dan McAuliffe sind nun in einem Interview mit Tim Clark von PC Gamer nochmals genauer auf so einige Details von Destiny 2 eingegangen.

Dabei haben sie konkrete Fragen zu Lightfall, dem Archivieren von beliebten Inhalten sowie der langfristigen Zukunft des Destiny-Universums beantwortet.

Warum bringt Bungie eine so drastische ästhetische Verschiebung hin zu Cyberpunk?

Was sich geändert hat, dass man jetzt doch Content beibehalten kann und vorher nicht?

Wird es jemals eine „Ich habe immer genug Platz im Tresor“-Lösung geben?

Und wann kommen endlich Updates für die langweiligen Playlist-Aktivitäten?

Der Trailer zu Lightfall, war ein erster Ausblick auf eine moderne Zukunft in Destiny 2:

Wird Destiny 2 jetzt zu Cyberpunk?

Die Ähnlichkeiten zu Cyberpunk und dem neuen DLC von Bungies Loot-Shooter sind nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem soll dieser moderne Wechsel zur Neptun-Metropole in Lightfall kein Cyberpunk-Abklatsch sein. Die Stadt hat zwar auch moderne Gebäude mit bunten Neonreklamen, aber damit enden die Gemeinsamkeiten auch schon.

Einer der Hauptgründe für diesen krassen Design-Richtungswechsel sei lediglich der Wunsch gewesen, Lightfall deutlich von dem „Die Hexenkönigin“-DLC zu trennen. Die Thronwelt von Savathun war erdig und schmutzig. Neomuna ist das genaue Gegenteil.

Anstatt [den Spielern] eine andere terrarische Umgebung zu geben, haben wir gefragt, was eine wirklich starke Abwechslung wäre. Nach oben gehen. Modern werden. Fabriziert statt gewachsen. wie Dan McAuliffe erklärt

In Destiny 2 wird es dazu noch beeindruckende Bewohner mit Six-Packs und Aluminiumrüstungen geben. All das erwartet die Spieler 2023 im Lightfall-DLC, wenn sie den neuen Zielort „Neomuna“ auf Neptun betreten können.

„Neomuna“ auf Neptun – Der neue Zielort des Lightfall-DLCs

Wolkenläufer waren einst Menschen: Viele Spieler und auch wir bei MeinMMO hatten zunächst vermutet, die Bewohner von Neomuna wären eine neue Rasse. Doch das hat Bungie jetzt richtiggestellt.

Die Wolkenläufer sind keine Außerirdischen, sondern menschliche Kolonisten, die vor dem ursprünglichen Zusammenbruch der Erde geflohen sind und sich seitdem im Geheimen entwickelt haben. Sie sind mächtig, aber sie sind keine Träger des Lichts. Und sie werden den Hütern auch nicht die neue Fähigkeit „Strang“ beibringen.

Vielmehr bestätigt Dan McAuliffe, dass die Hüter „etwas finden werden, das noch nie berührt wurde“. Wie zum Beispiel die sogenannten „Quäler“.

Die Quäler sollen ihrem Namen alle Ehre machen.

Neue Gegner werden mächtiger als die Strahlende Brut: Mit „Die Hexenkönigin“ führte Bungie die Strahlende Brut ein. Das waren neue Truppen von Savathun die ebenfalls das Licht besaßen und damit Lichtfähigkeiten und eine Super, die sie gegen die Spieler einsetzen konnten. Sie ließen die Hüter erfahren, wie es sich anfühlt, mit den eigenen Fähigkeiten getötet zu werden. In Lightfall werden die Quäler ihr Pendant sein.

Einigen Spieler war die Strahlende Brut allerdings zu brav. Nach kurzer Zeit hatte man den Dreh raus und besiegte sie mit Leichtigkeit. Also will Bungie noch ein wenig draufpacken, denn der Zeuge ist schließlich auch mächtiger als Savathun.

Falls ihr nicht wisst, wer oder was die Strahlende Brut ist. Hier könnt ihr euer Wissen auffrischen:

In Destiny 2 kämpft ihr bald gegen „böse Hüter“ und die haben es in sich

Joe Blackburn hat dazu verraten, dass es sich bei den neuen Quälern (engl. Tormentors) um riesige Bewohner der Pyramidenschiffe handeln wird. Er ergänzt, dass dies auch „einige der ältesten, am stärksten bekehrten“ Anhänger des Zeugen und der Dunkelheit seien. Optisch ähneln sich dabei durchaus dem Hexenkönigin-Raidboss Rhulk.

Dan McAuliffe betont, ihre Aufgabe ist es, die Spieler vor neue Herausforderungen zu stellen, indem sie beispielsweise „bei einer Solo- oder Gruppenaktivität all eure Aufmerksamkeit erfordern“.

Rhulk – Der Endboss aus dem Raid „Schwur des Schülers“

Saisonale Inhalte werden trotzdem aus dem Spiel entfernt

Als beste Ankündigung während des Showcases galt, dass Bungie ankündigte in Zukunft dem Inhaltstresor ein Ende zu machen.

Seit der Content-Tresor im Juni 2020 bei Destiny 2 aktiv war, haben sich die Spieler über seine alles verschlingende Eigenschaft geärgert. Denn er kostete sie einige der besten Erweiterung von Destiny 2, wie einst bei Forsaken oder der Roten Schlacht. Dass dies nun endet, hat viele Spieler daher gefreut.

Bungie will damit, dass die zusammenhängede Geschichte der „Licht- und Dunkelheits“-Saga im Spiel erhalten bleibt. Damit es nicht mehr zu Wissenslücken bei den aktiven Spielern kommt, weil wichtige Inhalte nicht mehr zugänglich sind.

Das würde derzeit die Erweiterung „Shadowkeep“ aus dem Jahr 2019 umfassen.

Die Erweiterung „Jenseits des Lichts“ auf Europa aus dem Jahr 2020.

Sowie das aktuelle DLC „Die Hexenkönigin“ von Februar 2022.

Allerdings hat Bungie inzwischen auch klargestellt, dass der Inhaltstresor damit nicht sterben wird. Saisonale Inhalte werden weiterhin verschwinden, auch wenn Nessus oder die Europäische Todeszone vorerst im Spiel bleiben sollen.

Der zurückgekehrte Leviathan muss trotzdem wieder zurück in den Content-Vault.

Dan McAuliffe mahnt jedoch auch vor zu großer Vorfreude:

Es ist nicht so, dass wir nur einen Fehler in der Engine behoben haben und nun nie wieder etwas untergehen muss. Wir werden immer harte Abwägungen zwischen interoperablen Systemen und großartigen Inhalten und der ständig wachsenden Dateigröße treffen müssen. mahnt Dan McAuliffe im PC Gamer Interview

Der Wegfall von Inhalten ist also nicht vollständig vom Tisch. Damit es verständlicher wird, haben wir hier ein paar Beispiele für euch, was verschwinden kann und was nicht:

Bei der zurückgekehrten Leviathan mit Calus würde es sich um saisonalen Inhalte handeln. Diese wird Bungie auch weiterhin aus dem Spiel nehmen.

Auch Zielorte könnten noch dem Inhaltstresor zum Opfer fallen, wenn sie nicht direkt als Zielort einer Erweiterung genutzt werden.

Jedoch die Dungeons, wie aktuell „Dualität, oder die Raids werden nicht verschwinden, weil es sich hierbei nicht um saisonale Inhalte handelt. Auch nicht das Sternenpferd-DLC zum 30-jährigen-Bestehen von Bungie.

Was hat sich geändert, dass dies jetzt doch möglich wurde? Bungie hat diese Verbesserung durch ein Upgrade der Spiel-Engine und Infrastruktur ermöglicht. Damit ist man nun zumindest in der Lage die Ressourcen besser zu nutzen und große, storyrelevante Inhalte im Spiel zu behalten.

Trotzdem darf man nicht vergessen, Destiny 2 kann nicht ewig wachsen und sich auf euren Festplatten ausbreiten. Es wird auch weiterhin ein schwieriger Balanceakt zwischen Content und Speicherplatz sein.

Ein ähnliches Problem hat auch der Tresor in Destiny 2. Mit „Die Hexenkönigin“ gab es zwar 100 Plätze mehr im Tresor für alle Spieler, doch die sind bereits wieder vollgepackt mit coolen Sachen.

Der Tresor ist immer noch zu klein

Man kann nie zu viele Sachen haben!

Neben den neuen Storyinhalten werden zu jeder Season und Erweiterung viele neue Waffen und Rüstungen zu Destiny 2 hinzugefügt. Der vollgestopfte Tresor ist daher bei den Hütern auch ein Dauerthema, das im Interview angesprochen wurde.

Kaum ein Hüter kann alles aufheben, was er gerne aufheben würde. Horten ist in Destiny 2 beliebt und Aussortieren will keiner. Die Meta könnte sich schließlich jederzeit ändern und gute oder alte Waffen wieder stark machen.

Destiny ist nicht wie andere MMOs: Tim Clark zieht hier den Vergleich mit World Of Warcraft.

Ein Schwert in World Of Warcraft ist im Grunde nur ein Statistikstab, aber die Waffen von Destiny sehen fantastisch aus und fühlen sich auch so an, sodass Spieler sich emotional an sie binden. erklärt Tim Clark im Artikel zu seinem Interview auf PC Games

Craftet Waffen, wenn ihr keinen Platz im Tresor habt: Bungie wählte, durch die Einführung des Waffen-Craftings, einen neuen Weg. Spieler sollen geliebte Waffen behalten, aber sie dennoch jederzeit variabel auf eine sich verändernde Meta anpassen können.

Das will man auch in Zukunft beibehalten: Langfristig kann das System den Druck auf die Tresore der Spieler verringern. Man muss es nur attraktiver machen, denn die Spieler nehmen das neue System wohl nicht so an wie erhofft.

Tim Clark schlägt deswegen auch Joe Blackburn vor, das System einfach noch attraktiver zu machen. Beispielsweise indem man daran arbeitet es den Spielern zu ermöglichen schnell zwischen zwei verschiedenen Perk-Optionen zu wechseln oder ab bestimmten Leveln eine zusätzliche Reihe von Vorteilen zu erhalten.

Auch wenn Joe Blackburn nichts verspricht, so mag er wohl den Gedanken dass Spieler damit variabler sein könnten.

Wann kommt frischer Wind in die angestaubten Playlisten?

Beim Vagabund hat Bungie schon lange nicht mehr „durchgelüftet“.

Wer nach einer Weile voll im Destiny-Universum angelangt ist, der wiederholt im regulären Spiel häufig die drei gängigen Playlisten bei der Vorhut, dem Schmelztiegel und Gambit.

Vor allem bei der Vorhut trifft man noch auf so alte Strikes, die Voice-Lines von toten NPCs beinhalten. Mancher Hüter fragt sich daher schon länger, wann denn endlich mal ein frischer Wind dort einkehrt.

Und tatsächlich macht Joe Blackburn und Dan McAuliffe den Hüter, die das wöchentliche Hamsterrad laufen, Hoffnung.

Ein erster Schritt war beispielsweise die Schlachtfelder-Mission in die Strike-Rotation zu nehmen. Und auch für Lightfall scheint Bungie weitere Auffrischungen zu planen.

Wir werden einen Haufen Arbeit speziell in der Vorhut [Playlist] rund um Lightfall stecken. Wir gehen zurück zu einigen Strikes und aktualisieren sie.

Hier wird man sicherlich nicht jeden Strike ersetzen. Was sich genau ändert und wie gut diese Änderungen dann letztlich sein werden, können die Hüter aber wohl erst mit Lightfall 2023 herausfinden.

Wie lange geht Destiny 2 noch weiter?

Das Ende ist besiegelt: Destiny 2 wird mit der letzten Erweiterung „The Final Shape“ enden. Das neue DLC Lightfall markiert quasi den Anfang vom Ende. Man sollte sich also bewusst sein, dass es danach nicht mehr um die große Licht- und Dunkelheits-Saga gehen wird. Damit wird ein essentieller Teil, der viele Spieler seit Jahren begleitet, wohl wegfallen.

Bungie will stattdessen ein neues Kapitel aufschlagen und ein Destiny-Universum erschaffen. Tim Clark deutet dazu an, dass Joe Blackburn im Gespräch wohl bereits die nächsten 10 Jahre von Destiny erwähnt hat. Vielleicht ist das also der Weg zu einem neuen MMO-FPS-Hybrid, von dem eingefleischte Spieler seit Jahren träumen.

Wie gefallen euch die Ankündigungen? Klingt das nach einer rosigen Zukunft für Destiny? Oder spricht euch das gar nicht an? Hinterlasst gerne eure Meinung in den Kommentaren.

Zumindest Spider hat in Destiny 2 bereits jetzt schon seinen Spaß, indem er euch mit Rüstungen belohnt, die angesehene Hüter nicht mit der Kneifzange anfassen würden: