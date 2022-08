Destiny 2 wird euch keinen Content mehr wegnehmen – Schenkt euch sogar Inhalte kostenlos

Nach der gestrigen Vorschau in die futuristische Zukunft von Destiny 2 hat vor allem eine Information die Hüter aufhorchen lassen. Bungie verkündete offiziell das Ende des Content-Tresors und versprach, dass Destiny bald „von Anfang bis Ende vollständig spielbar ist“. MeinMMO sagt euch, was das nun genau bedeutet, warum das erst jetzt kommt und welche Inhalte jetzt kostenlos sind.

Destiny 2 macht sich auf in eine beeindruckende Zukunft. Aus diesem Grund waren gestern weltweit alle interessieren Gamer zum großen Showcase eingeladen. Und Bungie hatte dort in der Tat einiges zu bieten. Allen voran einen Mega-Ausblick für Lightfall, das DLC, welches im Februar 2023 veröffentlicht werden soll.

Lightfall spielt auf dem neuen Zielort „Neomuna“, eine futuristische, neonstrahlende Stadt.

Eine neue Rasse kommt ins Spiel, namens „Wolkenläufer“, den Hütern nicht unähnlich.

Spieler werden die neue Fähigkeit „Strang“ lernen und ein Spider-Man-Movement hinlegen.

Calus, der neue Handlanger der Dunkelheit, ist mit seiner neu aufgebauten Armee zurück.

Es wird zudem sogenannte „Peiniger“ geben. Starke Gegner, die ähnlich der Strahlenden Brut aus „Die Hexenkönigin“ agieren werden – nur mit anderen Fähigkeiten.

Dazu kommen ein Ingame-LFG-System sowie ein Wertschätzungs-System für erfahrene Hüter.

Und der Zeuge wird alles auffahren, was er zu bieten hat, um das Licht zu Fall zu bringen.

Bungie hat Lightfall vollgepackt mit neuen, coolen Dinge, die Hüter im Jahr 2023 erwarten können. Doch eine Information aus dem Showcase war für viele Spieler fast noch besser.

Hier könnt ihr euch nochmal den brandheißen Lightfall-Trailer ansehen:

Solltet ihr das komplette Showcase verpasst haben, dann könnt ihr es euch auf Twitch nochmal ansehen und die emotionalsten Momente selbst miterleben.

In Zukunft könnt ihr immer alles zocken

Joe Blackburn, Bungies Game Director, und Justin Truman, Bungies General Manager, verkündeten, dass man hinter den Kulissen an der Enginge gearbeitet hat und fortan keine Erweiterungen von Destiny 2 mehr in den Content-Tresor verbannt wird.

Wir haben hinter den Kulissen an der Destiny-Engine gearbeitet und unsere Technologie und unser Spiel so vorbereitet, dass es viele, viele Jahre überdauern wird. Denn Destiny 2 wird nirgendwo hingehen, und eure Erweiterungen auch nicht. Wir wollen, dass diese Geschichte, seit wir zum ersten Mal mit der Dunkelheit auf dem Mond kommuniziert haben, von Anfang bis Ende vollständig spielbar ist. Daher freuen wir uns, heute ankündigen zu können, dass wir nicht planen, weitere Erweiterungen einzustellen. sagte Justin Truman, Bungies General Manager bei der Showcase-Präsentation

Das Ende des Content-Vaults ist besiegelt: Einige Spieler hatten eigentlich damit gerechnet, dass Bungie die Erweiterung „Festung der Schatten“ bald in den Content Vault übertragen könnte. Das wird nach dieser Ankündigung aber nicht passieren. Man will die Erzählung von Licht- und Dunkelheit, die in dem DLC auf dem Mond begann, erhalten.

Das DLC „Festung der Schatten“ wird den Content-Tresor nie von innen sehen.

War das zweitunbeliebteste System seit Jahren: Seit der Content-Tresor im Juni 2020 bei Destiny 2 aktiv war, haben sich die Spieler über seine alles verschlingende Eigenschaft geärgert. Denn er nahm ihnen einige der besten Erweiterung von Destiny 2 einfach weg. Man konnte sie also nicht mehr spielen und das war gefühlt noch schlimmer als das Waffen-Sunsetting.

Das reddit von Destiny 2 wurde daher auch seit 2 Jahren regelmäßig mit Beschwerden über den Content-Tresor vollgepostet.

Das Bungie überhaupt einen Inhaltetresor hat und braucht, ist doch branchenunüblich.

In anderen Spielen geht es schließlich auch ohne.

Vergleiche mit World of Warcraft oder Final Fantasy nannte man als besseres Beispiel.

Bungie soll diese Inhalte dauerhaft über die Timeline oder Vermächtnisse zugänglich machen.

Verständnis für das System hatte kaum jemand und einige Spieler trennten sich sogar deswegen von Destiny 2 und hörten ganz auf zu spielen.

Warum war der Content-Tresor trotzdem wichtig? Der Hauptgrund, warum es den Content-Tresor überhaupt gab und er notwendig war, ist, dass Bungie Destiny 2 weiterentwickeln musste.

So wurden grundlegende Änderungen an Destiny 2 vorgenommen, die sich in Zukunft sowohl technisch als auch optisch positiv auf das Spiel auswirken. Man nahm alte Inhalte und Erweiterungen aus dem Spiel und führte eine Reihe von Engine-Überholungen durch.

Die Beleuchtungs-Engine und einige Effekte wurde aktualisiert

Wohl auch viel des alten „Spaghetti-Codes“ entsorgt.

Danach erstellte Bungie viele Teile von Destiny 2 neu.

Vermutungen sagen, man hätte schlichtweg nicht genug Zeit gehabt, um alles wieder aufzubauen.

Der Content-Tresor war demnach für den Entwickler eine praktikable Lösung, jedoch eine schlechte für die Spieler, die ihre alten Inhalte liebten.

Die Stadt der Wolkenläufer erwartet die Spieler 2023 in Lightfall.

Nach der Einführung wurde vieles besser: Beispielsweise die Geschwindigkeit, mit der Bungie fortan Aktualisierungen ins Spiel bringen konnte. Und auch optisch konnte man sehen, wie sich Destiny 2 veränderte. Das da im Hintergrund ordentlich geschraubt wurde, war also sichtbar. So veränderten sich auch Feuereffekte beim Hohn oder Umgebungen bekamen schärfere und bessere Details.

Die Spieler waren trotzdem nicht glücklich und das, obwohl die nackten Zahlen wohl zeigten, die alten Inhalte wurden im Grunde kaum noch gespielt. Es war vielmehr die Tatsache, dass man als Spieler hier eiskalt etwas weggenommen bekam, für das man einst Geld bezahlt hat.

Bungie hat damals bereits am Destiny-Universum gearbeitet: Nachdem Spieler nun in die Zukunft von Destiny 2 blicken konnten, ist klar: Bungie hat wohl damals bereits an dieser neuen Vision für das Destiny-Universum gearbeitet.

Destiny 2 wird wachsen und sich in ein großes Universum verwandeln. Kein Destiny 3, sondern viel mehr als das.

Wir wollen, dass das Destiny-Universum wächst, und wir werden auch weiterhin hinter den Kulissen alles tun, was wir können, um dies mit unserer Spiel-Engine zu ermöglichen. ergänzte Justin Truman die Ankündigung

Anscheinend ist Bungie inzwischen an dem Punkt angelangt, wo der Content-Tresor nicht mehr notwendig ist. Die Weichen für eine riesige Spielewelt in einem noch größeren Destiny-Universum sind offensichtlich gestellt. Und ein kleines Geschenk gab es zu dieser Ankündigung auch noch.

Zockt jetzt Destiny 2 eine Woche kostenlos

Destiny 2 ist jetzt auf allen Plattformen für kurze Zeit kostenlos spielbar!

Als Bonus verkündete Joe Blackburn, dass Destiny 2 seit gestern auch im Epic-Game-Store verfügbar ist. Zum anderen sind in der kommenden Woche alle Destiny 2-Erweiterungen auf allen Plattformen kostenlos spielbar.

Das bedeutet, interessierte Spieler können alle Erweiterungen von Destiny 2 bis zum 30. August 2022 kostenlos herunterladen und spielen.

Neben dem aktuellsten „Die Hexenkönigin“-DLC gehören dazu auch ‚Festung der Schatten‘ sowie „Jenseits des Lichts“.

Wenn ihr also an Destiny 2 interessiert seid, dann habt ihr jetzt die Gelegenheit einzusteigen. Vielleicht auch eine kleine Wiedergutmachung für die einst vom Content-Tresor enttäuschten Fans des Loot-Shooters.

Sobald die Probezeit endet, müssen die Spieler jedoch die Erweiterungen kaufen, um den Inhalt weiter spielen zu können.

Was sagt ihr dazu, dass Destiny 2 nun den unbeliebten Content-Tresor abgeschafft hat? Könnt ihr es inzwischen nachvollziehen, warum er notwendig war? Oder ärgert es euch, dass ihr 2 Jahre lang den alten Content nicht spielen konntet, nur weil Bungie umbauen musste? Verratet es uns doch in den Kommentaren.

Und Ende dieser Woche gibts noch mehr gratis, wenn Bungie den legendärsten Raid aller Zeiten aus Destiny 2 für die Spieler zugänglich macht: