Hüter in Destiny 2 versagt im Modus „Gambit“ – Aber seine Kinder hauen Papa raus

Destiny 2 lässt jahrelang das Gambit in Staubschichten versinken. Durch seine Unbeliebtheit vermeiden Hüter deshalb oft den Gang zum Vagabunden. Ein Papa kennt die Lösung für sein Problem, um doch noch an Loot zu kommen.

Was ist das Problem in Gambit? In Gambit fehlt im Grunde die Innovation. Neue Maps, Veränderungen, die die Spieler in jedem DLC oder Season genießen können, sind nicht bis kaum existent. Gambit versinkt deshalb schon seit einer ganzen Weile in seinem eigenen Staub. Spieler, die also seit dem ersten Release vom PvEvP-Modus diesen rauf und runter gezockt haben, können ihn nicht mehr sehen.

Trotz dessen ist Gambit eine Spitzenloot- und Ornament-Quelle, die Hüter nicht immer ignorieren können. Entweder man zwingt sich also in den Modus oder man ignoriert ihn. Ein Hüter-Papa jedoch fand eine coole Lösung, indem nicht nur er als Gewinner hervorgeht.

Papa lässt seine Kinder-Hüter auf das Gambit los

Der Hüter APKenna hat auf reddit jetzt seine Strategie gefunden, wie er trotz fehlender Lust an seinen Gambit-Loot und das dazugehörige Ornament rankommt. Seine Geheimwaffen sind dabei seine beiden Söhne.

Während also Papa versagt, keine Lust und Nerven für diesen Modus hat, schickt er seine 10- und 12-jährigen Söhne zum Vagabunden, um ihm zu zeigen, wie man die Blocker richtig vernichtet. Sie helfen ihren Papa und so dürfen die Kids auch mal in das mystische Destiny-Universum schnuppern. Eine Win-win-Situation, könnte man meinen.

Was sagt die Community? Sie feiern das Familien-Trio und beschenken den Papa mit 5.700 Upvotes auf reddit (stand. 22. August). Dabei wundert sich jetzt keiner mehr, warum der Großteil der Spieler im Gambit so zocken, als wären es 10-jährige Kids.

Einige verstehen jetzt auch, warum so viele Menschen nun Kinder haben wollen. Um eine kleine Hüter-Armee zu schaffen, die gemeinsam das Sonnensystem vor der Dunkelheit beschützen. Wie ist es bei euch? Habt ihr auch Kinder, denen ihr zeigt, was es heißt ein stolzer Hüter zu sein? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!