Die nächste irre Fusion von Fortnite ist angeblich Destiny 2 und das schon nächste Woche – 3 Skins kursieren

Wie wird das diskutiert? Also Spieler von Destiny 2 sehen Spieler von Fortnite kritisch. Auf Twitter sagt einer, er findet die Vorstellung furchtbar, dass Leute in Fortnite mit einer Figur wie Cayde-6 rumlaufen, ohne eine Ahnung zu haben, wer das überhaupt ist.

Manche halten Fortnite daher für einen Versuch, das „Metaverse“ zu schaffen: Einen Ort, an dem so viele popkulturell bedeutsamen Marken aufeinandertreffen.

Was hat das mit den Kollaborationen auf sich? Fortnite ist bekannt dafür, mit großen popkulturellen Marken zusammenzuarbeiten. Dadurch ist es in Fortinet möglich, als Stormtrooper aus Star Wars rumzulaufen, als Footballspieler, Basketballer oder Marvel Superheld.

Der Skin des Titanen spielt dabei auf einen berühmten Skin in Fortnite an, den es in Season 2 gab: Den „Black Knight“ – für den Skin würden viele Fortnite-Spieler einiges geben.

Heute am Sonntag bestätigten auch Fortnite-Leaker diese Zusammenarbeit. So twitterte Mida:

Seinen Ursprung hat der Leak gestern Nacht, am 20. August 23:30 Uhr deutscher Zeit. Da teilte Ginsor auf Twitter das Bild von 3 Skins, die zu Destiny kommen sollen. Seitdem kursieren diese Skins (via twitter ).

Der Online-Shooter Fortnite ist dafür bekannt, mit großen popkulturellen Marken wie Star Wars oder Dragon Ball zusammenzuarbeiten; Dann bringt man Skins und sogar Spiele-Modi aus diesen Welten in den Shooter. Jetzt berichten Insider und Dataminer, dass in der Woche ab dem 22.08. eine solche Kollaboration mit dem Shooter Destiny 2 ansteht. Es kursieren Bilder von 3 Skins mit Fortnite-Look, die zu Destiny 2 kommen sollen. Der Titan bekommt dabei einen Skin, für den Fortnite-Spieler viel tun würden.

