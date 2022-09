Destiny 2: Wegen der traurigen Geschichte eines Vaters tragen viele Hüter gerade Gold

Ein Vater erzählte in einer Destiny 2-Gruppe auf Facebook von dem Verlust seiner Tochter, die an Krebs verstorben war. Er rief dazu auf, im September Gold zu tragen, um Bewusstsein für Kinderkrebs zu schaffen. Die Community verbreitete seinen Appell und viele Spieler folgten der Bitte.

Das ist die Situation: In einer Facebook-Gruppe zu Destiny 2 erschien vor einigen Tagen ein längerer Post, in dem ein Vater seine traurige Geschichte mit anderen Hütern teilte. Er erzählte, dass eins seiner Kinder, eine junge Tochter, vor einigen Jahren an ihrer Krebserkrankung verstorben war.

Seitdem hat der Vater jedes Jahr im September in der Community dazu aufgerufen, goldene Shader zu tragen, um Bewusstsein für die Krebserkrankung bei Kindern zu schaffen. September ist offiziell der „der Awareness-Monat“ für Kinderkrebs, also der Monat, in dem darauf besonders stark aufmerksam gemacht wird, und die goldene Schleife ist das Symbol dafür.

„Awareness Ribbons“ sind kleine Schleifen, die als Zeichen für Solidarität und Unterstützung mit bestimmten Gruppen getragen werden. Oft symbolisieren sie bestimmte schwere Erkrankungen wie etwa rote Schleife, die für AIDS-Erkrankung steht. Mehr dazu auf Wikipedia.

„Keine Profite, nur eine unterstützende Geste“

Das stand in dem Post: Auf reddit teilte der User LunarPengu den Aufruf mit der Überschrift: „Bitte macht mit, damit der Traum dieses Mannes wahr wird“.

Darunter sieht man einen Post, der in der Facebook-Gruppe „The Dad Gaming – Dadstiny“ veröffentlicht wurde. In diesem berichtet ein Vater von dem Verlust seiner Tochter im Mai 2020, die an Krebs gestorben war.

„Ich ziehe daraus keine Profite. Es ist nur eine Geste der Unterstützung, gerichtet von einem Vater an andere. Ich frage euch also erneut, Väter und Hüter, euch mir anzuschließen und den Monat September Gold zu tragen. Es wäre fantastisch, einen Tower voller goldener Titanen, Hunter und Warlocks zu sehen.“ Darunter sieht man auch ein Foto des Vaters mit seiner Tochter.

Die Community ist gerührt und gibt einander Fashion-Tipps

So verbreitete sich der Post: Die Community griff den Post des Vaters auf und begann ihn fleißig zu teilen. Neben reddit teilte die Twitch-Streamerin AnneMunition den Aufruf auf Twitter . Sie ist eine bekannte Shooter-Streamerin und während sie selbst kein Destiny 2 spielt, fand sie den Post des Vaters rührend und teilte ihn.

In ihrem Tweet sprach sie auch die bekannten Destiny-Streamer an wie Gothalion und Dr. Lupo, der selbst schon Spenden für ein Kinderkrankenhaus gesammelt hat. Gothalion sagte dazu: „Niemand sollte je sein Kind verlieren, vor allem nicht an so etwas Furchtbares wie Krebs.“

Dank der Retweets ging der Aufruf schnell viral und sammelte über 23.100 Likes. Auch Bungie-Mitarbeiter wurden darauf aufmerksam und mischten mit. Der Senior Community Manager von Bungie griff die Geschichte auf Twitter auf und listete dazu Shader, die Spieler im Rahmen der Aktion verwenden könnten.

Wie reagiert die Community auf den Aufruf? Unter dem reddit-Post geben sich die Spieler gegenseitig Tipps, welche goldfarbenen Shader am besten im Rahmen der Aktion funktionieren würden. Viele schreiben, dass sie dem Aufruf folgen werden. So meint AmericanGrizzly4: „Wirklich alle meine Fashion-Optionen sind für den gesamten Monat auf Eis gelegt. Es wird nur Gold geben, keine Frage“.

Ähnlich sieht es auf Twitter aus: Die Geschichte des Vaters rührt die Community. Der User Bruisr schreibt: „[…] Da ich selbst Vater bin, kann ich mir den Schmerz über den Verlust eines Kindes nicht vorstellen. Ich werde diesen Monat mit Stolz ein goldener Hüter sein!“

Weiter gibt es den Hinweis: „Dieser Shader ist ‚Dawning Welcome‘ und er schattiert hauptsächlich Gold mit einem blauen Akzent. Sieht wirklich gut aus auf Waffen, Sparrows, Ships und Ghosts!“ Er zeigt, ebenso wie viele andere Spieler, seinen Hüter in goldener Ausstattung in einem Foto darunter.

Was sagt der Vater aus dem Post dazu? Inzwischen hat sich auch der Vater aus dem Post auf Twitter gemeldet und bedankte sich bei AnneMunition, anderen Streamern und Bungie-Mitarbeitern, die den Aufruf weiterverbreitet hatten. Er ist dankbar, für die Hilfe dabei, mehr Bewusstsein für Kinderkrebs zu schaffen.

Was sagt ihr zur Community-Reaktion auf den Post des Vaters? Werdet ihr selbst vielleicht im September Gold tragen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

