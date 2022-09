Destiny 2 verspricht Spielern eine Mega-Waffe, wenn sie für 100 € vorbestellen – Aber die ist jetzt ständig kaputt

Einer der Gründer des Spielstudios „Stormhaven Studios“ erklärte in einem Video, was das zukünftige MMORPG „Embers Adrift“ ausmacht.

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was haltet ihr von dem erneuten Bann der Waffe? Findet ihr es Schade für die Spieler die 100 € hingeblättert haben? Oder amüsiert ihr euch an dem Spektakel, dass die neue Knarre noch bieten wird? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Sie feuern entweder mit besonderen Projektilen, haben verschiedene Feuermodi oder komplizierte Mechaniken. Das alles kombiniert sorgt für eine heikle Mischung, die dazu neigt, Systeme auszuhebeln. In Destiny 1 galten damals Exo-Waffen schon als besonders, wenn nur ein markantes Merkmal vorhanden war. Inzwischen, da der Loot-Shooter viele Exoten in seiner Liste beherbergt, wird es schwer Exos zu entwickeln, die sich von den schon bekannten Exemplaren hervorheben.

Exo-Waffe tritt in die Fußstapfen einer Legende: Wer Destiny 2 kennt, hat womöglich schon von der Telesto gehört. Dieses exotische Fusionsgewehr hat Bungie so viele Probleme gemacht, dass Spieler dafür die Waffe schon als Ikone für Bugs und Fehler feiern.

Schon wieder kaputt und gesperrt: Bei der Quecksilbersturm handelt es sich um ein neues exotisches Automatikgewehr aus Season 18 mit coolen Funktionen. Sie kann eine zielsuchende Mini-Rakete abfeuern, wenn ihr genügend Treffer auf euren Feinden landet. Zusätzlich generiert die Waffe bis zu drei Granatenwerferschüsse, die ihr in einem separaten Modus abfeuern könnt, um so hohen Schaden zu erzielen.

In Destiny 2 können Spieler das kommende DLC „Lightfall“ für 100 € schon vorbestellen und von der neuen Exo-Waffe „Quecksilbersturm“ profitieren. Spieler vergleichen sie jedoch mit einer der kaputtesten Waffe in der Geschichte des Loot-Shooters, da sie für Probleme sorgt.

