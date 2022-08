Destiny 2 wollte eure Granatwerfer ein wenig stärker machen – Erschuf jedoch wahre DPS-Monster

Neben neuen Aktivitäten und Fähigkeiten brachte Season 18 in Destiny 2 auch einige Buffs ins Spiel. Bei ersten Tests wurde jedoch schnell klar: Hier stimmt was nicht. Hüter konnten mit Granatwerfern jeden Gegner mühelos pulverisieren und auch ein Exotic spielte völlig verrückt. Wir sagen euch, welche krassen DPS-Monster Bungie in Season 18 jetzt mit einer Massendeaktivierung bändigen musste.

Eine neue Season bedeutet in Destiny 2 nicht nur viele neue Kombinationen aus verschiedenen Mods, Buffs und Exotics. Sie sorgt auch immer gerne für einzigartige und leider oft ungewollte Effekte. Und in Season 18 hat das sogar eine ganze Reihe von DPS-Monstern erschaffen.

Schuld daran ist vor allem die Vielfalt an Möglichkeiten in Destiny 2. Builds sind zwar enorm flexibel und bieten den Spielern viele Freiheiten – sind aber auch anfällig für Fehler. Gerade, wenn sich daraus ungewollte Synergien bilden oder starke Effekte entstehen, die Spielern einen Vorteil geben. Das gleiche gilt für Waffen.

Wenn ihr die gesperrten Items derzeit ausrüsten wollt, erscheint ein Hinweis.

Season 18 ist davon nicht verschont geblieben: Der Bungie-Support hatte gleich nach dem Seasonstart alle Hände voll zu tun. Die Destiny-2-Community deckte recht schnell eine Reihe von Fehlern auf. Das veranlasste Bungie dazu ein Exotic und sogar mehrere Granatwerfer bis auf weiteres zu deaktivieren.

Welche Exotics und Waffen mussten deaktiviert werden? Wie Bungie-Help auf dem offiziellen Twitter-Account verkündete, handelt es sich bei den gesperrten Items gleich um mehrere Granatwerfer sowie ein Exotic.

Diese Waffen und Exotics können derzeit in Destiny 2 nicht mehr ausgerüstet werden:

Die Sperrung betrifft fast alle schweren Granatwerfer (non-sunset).

Darunter auch der legendären Arkus Granatwerfer „Interefenz VI“ und andere Vertreter, meist mit 120er oder 150er Feuerrate.

Bei den Exo-Granatwerfern wurde die wiederbelebte Arkus-Hoffnung in Form des Granatwerfers „Anarchie“ sowie, „Der Prospektor“ und „Die Kolonie“ gesperrt.

Bei den Rüstungs-Exotics hat Bungie den „Eislawinen-Übermantel“ des Titans deaktiviert.

Einige YouTuber wie FalloutPlays und Aztecross hatten auf die Problematik aufmerksam gemacht. Bis gestern Abend konnte man vor allem mit den Granatwerfern noch seinen Spaß haben. Gegen 23:00 Uhr am gestrigen Abend zog Bungie dann sehr zügig die Reißleine. So schnell, dass manche Spieler nicht einmal mitbekamen, dass es überhaupt Probleme mit diesen Items gab.

Wie konnte sich der Fehler einschleichen? Im letzten Update 6.2.0 hatte Bungie einen moderaten Buff für Granatwerfer angekündigt.

Schwere Granatwerfer erhielten ein Schadenplus von 10 % gegen Majors, also Gegner mit gelbem Balken.

Die Vorher-Nachher-Vergleiche in Season 18 zeigten jedoch, dass es in Wirklichkeit ein ganz klein wenig mehr wurde. Statt des moderaten 10-%-Buffs packte das Update 6.2.0 ein sattes Schadensplus von fast 250 % bei den Granatwerfern obendrauf.

Wie krass der Unterschied war, zeigt die Vergleichstabelle von FalloutPlays:

FalloutPlays zeigte in seinem Video den massiven Vorher-Nachher-Vergleich

Derzeit gibt es daher nur noch wenige Optionen, die man noch nutzen kann. Darunter der exotische Granatwerfer aus Witch Queen „Parasit“ sowie „Griff der Erlösung“ aus Beyond Light und einige wenige ungewöhnlich seltene schwere Granatwerfer.

Auch ein Titan-Exotic wurde gesperrt

Kurz vor der Sperrung der Granatwerfer hat es zudem ein Titanen-Exotic erwischt. Bungie selbst hat zwar keinen genauen Grund für die Sperrung genannt. Aber das Exotic verursachte wohl einen extremen Game-Breaking-Bug.

Wie krass der Bug war, zeigt der Hüter CheeseForever. In einem Video aktiviert er mithilfe des Exotics alle 10 Sekunden seine Super. Dazu musste er lediglich seine Barrikade ändern und wieder zurück. Das füllte seine Superanzeige beim Aktivieren der Nahkampfähigkeit Stück für Stück wieder auf. Diese Prozedur konnte man unendlich wiederholen.

Im Video hat er den Effekt dokumentiert, woraufhin Bungie das Exotic sperrte:

Die Spieler hatten kaum herausgefunden, was möglich ist, da war der Spaß mit dem Exo und den Granatwerfern auch schon wieder vorbei. In beiden Fällen hat Bungie den großen, roten Notfallknopf schnell gedrückt.

Ein Grund dafür ist sicherlich der Start des neuen Raids mit dem Worlds-First-Rennen am 26. August. Hier soll alles mit rechten Dingen zugehen und verbuggte Granatwerfer oder Exotics, die den herausfordernden Wettbewerb für teilnehmende Hüter zum Kinderspiel machen würden, wären nicht fair.

Wann werden die Exotics wieder verfügbar sein? Bislang gibt es noch keine genauen Informationen dazu, wann Bungie ein Update dafür bringt.

Spieler hoffen jedoch, dass es gelingt, vor allem die Granatwerfer vor dem Raid am Freitag wieder zu aktivieren. Ansonsten ist die Waffen-Auswahl bei dieser Gattung für alle Teilnehmer eine starke Einschränkung. Sobald es jedoch neue Informationen gibt, werden wir diesen Artikel aktualisieren.

Habt ihr den Bug bemerkt und damit euren Spaß gehabt? Wenn ja, wie war es? Und habt ihr damit gerechnet, dass auch Season 18 gleich so viele Bugs mit einer Massendeaktivierung ins Spiel bringen würde? Wie findet ihr es, dass Bungie in diesem Fall so schnell reagiert hat. Oder sagt ihr, solche Bugs dürfen erst gar nicht ins Spiel, Destiny 2 braucht einen PTS-Server? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Wenn ihr jedoch lieber einen kleinen Ausblick in die Zukunft von Destiny 2 wagen wollt, dann empfehlen wir euch unseren Artikel mit allen Informationen zum neuesten DLC Lightfall.