Destiny 2 deaktiviert beliebtes Vorbesteller-Item – „Ich fühle mich irgendwie betrogen“

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Ein anderer Teil der Community sagt allerdings, dass es keine große Sache ist, da die Waffe nur innerhalb von Raids und Dungeons abgeschaltet wurde. Das bedeutet, dass man sie zum Beispiel in der offenen Welt, im PvP oder in anderen Inhalten weiterhin nutzen kann.

Eine Waffe ist in Destiny 2 verflucht – Auch in Season 15 muss Telesto deaktiviert werden

Als Grund dafür gibt der Bungie-Support auf Twitter einen Fehler an, der es ermöglichte, „bestimmte Mechaniken umzugehen“. Manche Spieler vermuten, dass die Waffe Schuld an dem völlig irren Schaden der Granatenwerfer trägt, andere sagen, dass man damit Wipe-Mechaniken in Raids und Dungeons überleben konnte.

Der Clou dabei ist, dass man die Waffen direkt nach der Vorbestellung bei dem Kryptarchen im Turm abholen und nutzen kann. Man kann sie also schon lange vor dem eigentlichen Release des Lightfall-DLCs spielen oder konnte, denn bereits wenige Tage nach dem Showcase musste Bungie die Waffen vorerst in allen Raids und Dungeons deaktivieren.

