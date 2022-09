Destiny 2 hat so einige Bögen, die viele Hüter oft und gerne verwenden. Doch der schönste Bogen gehörte nie wirklich dazu. In Season 18 hat Bungie jedoch neue Optionen für verschiedene Exo-Waffen ins Spiel gebracht, die das nun geändert haben. Jetzt ist der exotische Bogen „Wunschender“ nicht nur edel und schön, sondern auch ein wahres Monster im Kampf.

Um welchen Bogen geht es? 2018 veröffentlichte Bungie die Erweiterung „Forsaken“ und brachte damit auch einen der schönsten Exo-Bogen ins Spiel – den Kinetik-Bogen „Wunschender“.

Über eine exotische Quest im Dungeon „Der Zerbrochene Thron“ konnten sich die Spieler dieses einzigartige Schmuckstück bei Sjur Eido abholen. Doch nur, wenn sie in der mehrstufigen Quest „Träumende Token“ erfolgreich aufladen und abgeben konnten.

Allerdings konnte der Wunschender-Bogen, trotz seiner exotischen Eigenschaften, die Hüter nie wirklich von sich überzeugen. Lediglich ein massiver Exploit, der seinen Schaden fast vervierfachte, verhalf ihm einst kurzzeitig zu einem traumhaften Revival.

Ansonsten hüteten die Spieler das geschnitzte, weiße Schmuckstück in ihrem Tresor oder der Sammlung, wo er fast genau vier Jahre verstaubte.

Exotische Waffe in Destiny 2 tötet gerade fast alles mit einem Schuss

Bungie hat sein Schmuckstück noch nicht vergessen: Jetzt, fast 4 Jahre nach der Veröffentlichung seiner exotischen Quest, kann der Wunschender endlich zeigen, wozu er wirklich in der Lage ist. Und das sogar richtig stark und ohne Exploit.

Season 18 gibt dem alten Exotic „Wunschender“ endlich das, was er seit vier Jahren braucht.

Grundsätzlich bietet der Bogen folgende exotischen Vorteile:

Exo-Perk „Zorn der Königin“: Wenn man die Zielvorrichtung mit voll angespanntem Bogen benutzt, werden Kämpfer hinter Mauern markiert und Pfeile durchbohren Schilde.

Wenn man die Zielvorrichtung mit voll angespanntem Bogen benutzt, werden Kämpfer hinter Mauern markiert und Pfeile durchbohren Schilde. Breitband-Kopf: Durchdringende Pfeilspitze, die dem Ziel sowohl bei Eintritt als auch bei Austritt schadet. Ein Schuss kann zudem mehrere Ziele durchdringen.

In Season 18 profitiert „Wunschender“ aber zusätzlich von mehreren neuen Anpassungen:

So hat Bungie in Season 18 den Schaden aller exotischen Primärwaffen gegen Kämpfer mit rotem Balken grundsätzlich erhöht.

Die Anzahl der Treffer mit Wunschender gegen die meisten Ziele wurde von 2 auf 3 erhöht (mehr Treffer gegen Fahrzeuge, weiterhin 2 gegen Spieler).

Zudem wurde sein Schaden gegen Champions, Majors und Minibosse um 10 % erhöht.

Der Exo-Bogen bekam auch einen fest eingebauten, also intrinsischen, Anti-Barriere-Perk gegen Champions verpasst.

Und seine Ziehzeit wurde von 828 auf 820 Millisekunden verringert.

Wie wirken sich die Änderungen im Spiel aus? Nach diesen Änderungen in Season 18 sieht der Bogen nicht mehr nur schön aus, sondern performt auch hervorragend.

Je nach Schwierigkeitsgrad können die Hüter mit ihm problemlos mit 1 – 2 Schüssen Oger und Kabal-Gladiatoren mit rotem Balken und sogar Kreischer erledigen. Auch Gegner mit orangem oder gelbem Balken können solide damit beseitigt werden.

Die Erhöhung der Anzahl der Treffer von 2 auf 3 entspricht nämlich bei den meisten Zielen einer Schadenserhöhung von etwa 50 %. Das kommt zwar nicht ganz auf den einstigen Exploit raus, stärkt den Bogen jedoch zusätzlich.

Durch die intrinsische Anti-Barriere-Eigenschaft genügt ein vollständig gezogener Schuss oder maximal 2 Schüsse und das Schild des Champions gibt nach.

Doch auch sonst kann euch der Bogen durch die Anti-Barriere-Pfeile nützlich sein. Nervige Schilde oder Immunisierungen durchdringt er ebenso mühelos. Genau wie jede andere Waffe, die über Anti-Barriere-Eigenschaften verfügt oder über den saisonalen Mod damit ausgestattet wird.

Kann der Wunschender schon bald die Arbalest vom Thron stoßen?

Ist der Bogen besser, also der momentane Anti-Barriere-King? Derzeit gilt in Destiny 2 das exotische Linear-Fusionsgewehr „Arbalest“ als Best-in-Slot gegen Anti-Barriere-Champions. Die große Frage ist also, könnte der Bogen diese Waffe würdig ersetzen?

Absolut! Denn während die Arbalest nur gegen Champions stark ist, überzeugt Wunschender auch als momentan stärkste Option gegen alle andere Feinde. Auch dass er, anders als das Linear-Fusionsgewehr, nicht lange Aufladen muss ist ein weiterer Vorteil.

Damit gehört der Bogen zu den stärksten Waffen im Spiel. Womöglich ist der Wunschender sogar aktuell die Top-Waffe in Destiny 2.

Falls ihr den Bogen noch nicht euer Eigen nennt, dann ist jetzt die Zeit gekommen, ihn euch zu langen. Und das geht sogar etwas einfacher als noch vor 4 Jahren.

So bekommt ihr Wunschender 2022: Erfreulicherweise hat Bungie den Bogen nicht einfach nur zum Kaufen in den Vermächtnis-Kiosk gepackt. Die Quest um das Exotic wurde stattdessen angepasst und so verändert, dass sie wieder gespielt werden kann. Das war notwendig, weil ein alter Zielort der Quest inzwischen aus dem Spiel genommen wurde.

Interessierte Spieler sollten im Besitz der Forsaken-Erweiterung sein.

Die Exo-Quest kann beim Quest-Archiv auf dem Turm gekauft werden. Es befindet sich links neben der Post.

Zudem bekommt ihr dort auch schon gleich die notwendigen Talismane, die man sich früher über die Wirrbucht erspielt hat.

So ausgestattet habt ihr alles, was ihr braucht, um mit der Quest im Inventar den Dungeon „Der Zerbrochene Thron“ einmal bis zur Statue von Sjur Eido zu spielen. Sie steht direkt hinter dem ersten Encounter mit dem großen Oger.

In unserem Wunschender-Guide erfahrt ihr, wie ihr die einzelnen Quest-Schritte von einst genau meistert.

Werdet ihr jetzt auch zu Robin Hood und geht statt mit der Arbalest nun mit dem Wunschender auf die Jagd? Oder sagt ihr: „Bögen sind nur was für Strumpfträger und nichts für gestandene Hüter?“ Hinterlasst der Community und uns gerne eure Meinung zum exotischen Kinetik-Bogen und seinem Revival in Season 18.