Destiny 2: Weekly Reset am 06.09. – 5 Jahre Licht und Dunkelheit

Pünktlich um 19 Uhr rollt Destiny 2 seinen Weekly-Reset aus und der ist zeitgleich eine kleine Besonderheit. Am 6. September 2017 wurden die Server des Loot-Shooter und Nachfolger von Destiny 1 erstmals aktiviert. Seither bevölkern Hüter die Welten von Destiny 2. MeinMMO sagt euch, wo ihr es diese Woche wieder unsicher machen könnt und was im Angebot ist.

Den heutigen Geburtstag wird Destiny 2 wohl nicht groß im Spiel feiern. Bungie setzt einfach weiter seine Meilensteine und begrüßt täglich neue Hüter im Kosmodrom. Die letzte Erweiterung „Die Hexenkönigin“ hatte bereits über 1 Million Vorbesteller. Das kommende DLC „Lightfall“ ist auf dem besten Weg, dies noch zu toppen. Es führt die Steam-Verkaufscharts seit seiner Veröffentlichung an. (Stand 04. September via. SteamDB)

Die Jahre haben Destiny 2 aber trotzdem verändert. Destiny 1 hatte fantastische Inhalte. Aber die allgemeinen Upgrades von Destiny 2 mit Klassenfähigkeiten, Anpassung und Lebensqualität sind einfach besser. Sowohl die Optik als auch die Engine wurden von Bungie inzwischen stark aufpoliert. Allerdings ist der Entwickler auch dabei, den Anfang vom Ende und den Beginn eines großen Destiny-Universums vorzubereiten.

Das passiert diese Woche: Für die Hüter geht es diese Woche jedoch erstmal ins Eisenbanner. Valus Forge, ehemals Lord Saladin Forge, steht kurz vor einem Ausbruch. So nennt Bungie den in Season 18 neuen PvP-Modus, welchen ihr heute Abend als tödliches Wolfsrudel im Eisenbanner ausprobieren könnt.

Im kostenlosen Dungeon „Prophezeiung“ können sich die Spieler zudem etwas Spitzenausrüstung verdienen. Wo es die sonst noch gibt, verraten wir euch jetzt.

Für alle, die vorher gerne noch in die moderne Zukunft von Destiny 2 blicken wollen, hier gibt es einen Vorgeschmack auf die neuen Inhalte für Jäger, Warlocks und Titanen.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 06.09 bis zum 13.09.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Gefallenen S.A.B.E.R. , im Kosmodrom Ihr müsst in dieser Woche erneut verhindern, dass die Teufel die Kontrolle über Rasputins Kriegssatelliten erlangen. Würde das passieren, wären innerhalb von Minuten Geschütze aus dem Goldenen Zeitalter auf den Turm und die Letzte Stadt gerichtet.

, im Kosmodrom

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: Als Belohnung für euren Run bekommt ihr stets eine spezielle Dämmerungswaffe. In Season 18 hat Bungie hier ein paar gute Optionen zu bieten.

Welche Waffe diese Woche verfügbar ist, wissen wir nach 19 Uhr, wenn die API aktualisiert wurde.

Die Meisterversion (Adept) werdet ihr ab dem 04. Oktober erspielen können. Denn dann startet der Schwierigkeitsgrad „Spitzenreiter“.

Playlist-Strikes haben diese Woche folgende Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Stasis-Brand

Blackout

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im Raid „Der Schwur des Schülers“:

Im Raid der „Schwur des Schülers“ startet die Herausforderung „Schnelle Zerstörung“ . Um sie abzuschließen, müssen die Spieler alle unaufhaltsamen Champions gleichzeitig oder innerhalb weniger Sekunden besiegen.

. Um sie abzuschließen, müssen die Spieler alle unaufhaltsamen Champions gleichzeitig oder innerhalb weniger Sekunden besiegen. Als Belohnung für die Herausforderung im ersten Abschnitt des Raids auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version der Maschinenpistole „Unterwerfung“, des Fusionsgewehrs „Erlösung“ oder des Linear-Fusionsgewehrs „Katastrophal“.

Zusätzliche Spitzenprämien aus dem Endgame bekommt ihr:

im Braytech-Raid „Tiefsteinkrypta“ auf dem Eismond Europa.

Sowie im Dungeon „Prophezeiung“ der für alle Spieler kostenlos über den Turm zugänglich ist.

Erobert euch im Dungeon „Prophezeiung“ Daito-Rüstungen und mehr.

Weekly-Aktivitäten

Mit Season 18 sind neue Aktivitäten ins zu Destiny 2 gekommen, welche die Hüter in Piraten mit eigener Crew verwandeln und sie über kryptischen Vierzeiler rätseln lassen.

Ketsch-Crash: Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen.

Stürzt euch in dieser neuen 6-Spieler-Aktivität in Schiff-gegen-Schiff-Kämpfe, um Eramis und ihre Piratenbande daran zu hindern, die Galaxie ins Chaos zu stürzen. Expedition: Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt.

Stellt Schatzkarten zusammen, sucht nach Schätzen und kehrt zu eurem Schiff zurück, während ihr feindliche Piratencrews abwehrt. Piratenverstecke: Kämpft euch durch wöchentliche Missionen und erbeutet mächtige Relikte, die in den Verstecken der Piratenfürsten verborgen liegen.

Daneben sind auch die Inhalte des aktuellen DLC „Die Hexenkönigin“ noch aktiv und können gespielt werden. Beispielsweise in der wöchentlich wiederholbaren Kampagnen-Mission.

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Die letzte Chance“ Diese Woche könnt ihr die siebte Kampagnen-Mission von Witch Queen als wiederholbare Story-Mission spielen. Es geht darum, der vertrauenswürdigen Quelle von Eris zu folgen, die euch über ein Artefakt in der Thronwelt informiert, das vielleicht die Antwort darauf enthält, wie Savathun das Licht erlangte.



Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Showdown

Dynamik Kontrolle

Eisenbanner

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich am Spawn-Punkt – wie immer zur 2. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 6. Aszendenten-Herausforderung aktiv.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 18 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Plünderer liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.580. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 18 um +10 im Vergleich zur vorherigen Season 17 gestiegen. Alle Spieler erhalten das Basis-Grund-Powerlevel von 1.350.

So bekommt ihr Gratis-Loot: Für alle neuen und alten Hüter, die in Zukunft oder nach einer Pause gerne mitspielen wollen, hat Bungie in Season 18 „Das Geschenk der Donnergötter“ vorbereitet.

Ihr könnt euch diese Loot-Truhe kostenlos in der H.E.L.M. abholen, nachdem ihr die Kampagne „Neues Licht“ abgeschlossen habt. Sie bringt euch auf ein Powerlevel von bis zu 1540 oder auch mehr – mit Arkus-Rüstungen und -Waffen, sowie zwei Exotischen und zehn Legendären Items. Die Prämien könnt ihr zudem für alle eure Charaktere einmal abholen.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.580:

Top-Vermächtnis-Raid „Königsfall“ (+2)

Top-Dungeon „Dualität“ (+2)

Raid-Rotation diese Woche: „Tiefsteinkrypta“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Prophezeiung“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

„Der Urquell“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Saisonale Aktivität „Ketsch Crash“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Raid-Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Saisonale Aktivität „Die Astral Meere“ auf der Schwierigkeitsstufe Großmeister (+1)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Verdiene 5000 EP (+1)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Im Everversum könnt ihr euch diese Woche von einer kleinen, giftigen Schlange beißen lassen und das mit digitalem Schlangenleder-verzierte Waffenornament „Schlangenbiss“ für die exotische Maschinenpistole „Huckleberry“ einkaufen.

Das Waffenornament „Schlangebiss“ für die Exo-MP „Huckleberry“.

Falls euch das jedoch nicht zusagt, könnt ihr euren Glanzstaub, die erspielbare Ingame-Währung, natürlich auch für andere Dinge ausgeben.

Wie wäre es damit?

Exotisches Emote „Noch eins!“

Legendäres Emote „Schwirr ab!“

Exotisches Sparrow „Halkyonisches Anlitz“

Exotisches Schiff „Synchroton Vorläufer“

Exotisches Schiff „Exosporanium“

Exotische Geisthülle: „Fotovolatische Hülle“

Den Shader „Fluchbeladenes Azur“

Sowie die exotischen Rüstungs-Ornamente für das Jäger-Exo „Shinobus Gelöbnis namens „Mantel der Erinnerung das Warlock-Exo „Schädel des schrecklichen Ahamkara“ names „Die Macht von Lügen und Wünschen“ das Titan-Exo „Helm des 14. Heiligen“ namens „Die 14. Anamnese“



Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Was ist diese Woche eure erste Anlaufstelle? Haben die Destiny-Veteranen bestimmte Dinge, die sie jede Woche zuerst erledigen? Dann verratet es unseren Lesern bitte in den Kommentaren und lasst sie an eurem Wissen teilhaben.