Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

In Destiny 2 ist Staub viel wert, vor allem wenn er glänzt. Doch meistens haben die Hüter zu wenig Glanzstaub oder gar keinen mehr, sodass ihre Shopping-Wünsche oft scheitern. Damit euch das nicht mehr passiert, hat MeinMMO ein paar Tipps, wie ihr immer genug Glanzstaub habt, um im Space-Shooter auch ohne Echtgeld auszukommen.

Neben Glimmer und Legendären Bruchstücken ist Glanzstaub das wohl begehrteste Material in Destiny 2. Denn wer im Space-Shooter stylisch sein, aber kein Echtgeld ausgeben will, muss sich einen großen Haufen davon erspielen.

Was ist Glanzstaub und wofür braucht man ihn? In Destiny 2 braucht man Glanzstaub nur für den InGame-Shop, das Everversum. Um dort einzukaufen, können die Hüter nämlich entweder Echtgeld in Form von Silber erstehen oder sich die staubige Gratis-Währung namens Glanzstaub erspielen.

Dieser „schwäbisch-sparsame“ Hüter spart für etwas ganz Besonderes – er weiß nur noch nicht was.

Das Angebot des Everversums ist dafür immer reichlich mit Verlockungen gefüllt, sodass Hüter ihre Sammlung an Cosmetics dort jederzeit aufstocken können. Die Hüter können diese angebotenen Cosmetics dann entweder direkt für Silber kaufen oder prüfen, ob sie später auch noch für Glanzstaub verfügbar sein werden.

Im Angebot sind legendäre und exotische Sparrow-Kreationen.

Verschiedene Skins für exotische Waffen.

Unterschiedliche Rüstungs-Ornamente als exotische Skins oder legendäre Sets.

Sowie Emotes, Shader, Teleport-Effekte oder Geisthüllen.

Jede Woche gibt es im Everversum neue Angebot für Glanzstaub.

Vor allem zu Events, wie aktuell zur Sonnenwende oder zu Halloween, füllt Bungie die Regale des Shops auch immer wieder mit thematisch passenden kosmetischen Items, die man eben nur während der Events bekommt. Dann ist die Shopping-Laune der Hüter meist auf dem Höhepunkt und der Glanzstaubpegel im Inventar danach völlig ausgebrannt.

Es wird also Zeit eure Taschen wieder mit Glanzstaub zu füllen, denn das nächste coole Cosmetic, auf das man nicht verzichten will, kommt vorwiegend unerwartet.

So erspielt man sich Glanzstaub

Es gibt derzeit ein paar Methoden, die Hüter nutzen können, wenn sie in Destiny 2 schnell und effektiv an Glanzstaub kommen wollen. Aber nur zwei davon sind spezifische Methoden.

Die erste Methode ist farmbar, kann also unendlich lange wiederholt werden.

Methode zwei geht über abschließbare Saisonale Herausforderungen und den Seasonpass

Glanzstaub unendlich farmen: Wenn ihr Glanzstaub aktiv farmen wollt, dann geht das sehr einfach über die wiederholbaren Beutezüge der Händler.

Aber Vorsicht: Es bietet euch zwar fast jeder NPC bietet die Option für wiederholbare Beutezüge gegen Glimmer an, aber nicht alle gewähren nach ihrer Erledigung auch Glanzstaub, wie zum Beispiel Banshee-44, der Waffenmeister. Hier müsst ihr also genau hinschauen.

Bei den Hütern haben sich zum Glanzstaub farmen jedoch vor allem die Beutezüge der Vorhut bei Commander Zavala oder an zweiter Stelle die des Schmelztiegels bei Lord Shaxx als beliebt erwiesen. Diese sind oft am einfachsten zu erledigen.

Ein zusätzlicher „Zufallsbeutezug“ kostet euch 3000 Glimmer.

Ist der Beutezug erledigt, bekommt ihr durch ihn jeweils 10 Glanzstaub.

Diese Farm-Methode kann zudem beliebig oft wiederholt werden.

Auch Eventbeutezüge berücksichtigen: Wenn ein Event aktiv ist, dann bietet euch übrigens auch der Event-NPC, in diesem Fall Eva Levante, wiederholbare, zusätzliche Beutezüge an. Sie gewähren ebenfalls 10 Glanzstaub und sind daher eine gute zusätzliche Quelle.

Zufällige Beutezüge bekommt man bspw. bei Commander Zavala oder auch während Events.

Glanzstaub aus Herausforderungen und dem Seasonpass: Neben dieser aktiven Farm-Methode über zusätzliche Beutezüge gibt es in Destiny 2 auch noch andere Stellen, wo ihr Glanzstaub abstauben könnt.

Durch das Abschließen von Saisonalen Herausforderungen der aktuellen Season.

Über den kostenlosen sowie kostenpflichtigen Part des Seasonpasses.

Mit der Erledigung der wöchentlichen Playlist-Herausforderungen.

Und mit etwas Glück durch Glanz-Engramme

Glanzstaub durch Saisonale Herausforderungen

Eine Season in Destiny 2 bringt eine Zeitlang jede Woche Herausforderungen ins Spiel, welche die Hüter erledigen können. Darunter auch welche, die euch eine unterschiedliche Menge an Glanzstaub einbringen können.

So viel Glanzstaub steckt in den Herausforderungen: Die Mengen an Glanzstaub, die ihr pro erledigte Herausforderung erhaltet, variieren anhand ihrer Schwierigkeit. Sie gewähren euch meist zwischen 75 und 300 Glanzstaub nach ihrer Erledigung.

Wer alle Herausforderungen meistert, bekommt „Großer Haufen Glanzstaub“ – nämlich 4000.

Glanzstaub durch den Seasonpass

Fast automatisch können Hüter ihren Glanzstaub über den Seasonpass verdienen, indem sie kontinuierlich spielen, Erfahrungspunkte (EP) verdienen und sich dadurch auf Level 100 hocharbeiten.

Das gilt sowohl für Free-2-Play-Spieler als auch für Hüter, die den Seasonpass gekauft haben. Die kostenlose Variante wirft allerdings weniger Glanzstaub ab.

Auf der kostenlosen Strecke erhalten die Hüter bis Level 100 in Summe 7.500 Glanzstaub.

Die bezahlte Strecke des Seasonpass bietet dagegen 10.500 Glanzstaub bis Level 100.

Weitere Glanzstaub-Quellen

Neben diesen beiden Methoden gibt es auch noch bestimmte Ziele, die den Hütern ebenfalls etwas Glanzstaub einbringen. Dazu zählen beispielsweise die wöchentlichen Herausforderungen der Ritual-Playlisten oder ein Quäntchen Glück.

Wöchentliche Playlisten und Event Herausforderungen gewähren bei Abschluss 120–200 Glanzstaub.

Glanz-Engramme, die ihr von Zeit zu Zeit für euren Fortschritt bekommt, können ein „Kleines Geschenk aus Glanzstaub“ enthalten. Dies enthält dann, je nach Glück, 250–1000 Glanzstaub.

Zur besseren Übersicht haben wir euch die aktuellen Quellen in dieser Glanzstaub-Tabelle nochmals aufgelistet:

Methode Art Kosten/ Beutezug Glanzstaub-Menge Zusätzliche Beutezüge Beutezug 3000 Glimmer 10 Playlist- und Event-Herausforderungen Wöchentlich 5000 Glimmer 120-200 Einzelne saisonale Herausforderung Triumph / 75-300 Abschluss aller saisonalen Herausforderungen Triumph / 4000 Seasonpass-Rang-Fortschritt Seasonpass / F2P (kostenlos): 7.500

kostenpflichtig: 10.500 Kleines Geschenk mit Glanzstaub Glanz-Engramm / zwischen 250 und 1000 Alle Quellen für Glanzstaub in der Übersicht

Wie sieht eurer aktueller Vorrat an Glanzstaub aus? Seid ihr auch immer ausgebrannt oder bunkert ihr bereits so viel Glanzstaub, dass ihr euren Hüter locker bis zum Ende von Destiny 2 mit Cosmetics versorgen könntet? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

Und falls ihr noch etwas Kleines und Schnelles sucht, dass ihr für euren Glanzstaub ausgeben könnt, dann ist dieser Destiny-2-Racing-Sparrow vielleicht eine Empfehlung für euch: