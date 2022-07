In Destiny 2 spaltet das Thema Mega-DLCs oder kleine Seasons unsere Community – „Ohne Content ist doch beides irrelevant!“

Derzeit ist in Destiny 2 das aktuelle Season-Modell in der Kritik, weil es zu schnell ausgelutscht ist. Deswegen wollten wir von unserer Community wissen, ob ihr euch stattdessen das alte DLC-Modell zurückwünscht. Eure Antworten sind eindeutig, zeigen aber auch, wo die Community derzeit am meisten Verbesserungspotenzial sieht.

Was hat es mit der Umfrage auf sich? Im Juli wurde harte Kritik am Season-Modell von Destiny 2 geübt. Vor allem nachdem die aktuelle Saison der Heimgesuchten einige bekannte Inhalte und Charaktere zurück ins Spiel gebracht hatte. Die Spieler bekamen immer mehr das Gefühl, dass Bungie seine Seasons nur noch als lieblose Lückenfüller zwischen dem guten Content nutzt.

Wir wollten deswegen in einer Umfrage von euch, der deutschen MeinMMO-Destiny-2-Community, wissen, ob ihr aktuell eine Rückkehr zum reinen „1-mal-im-Jahr-DLC-Modell“ als alternative Lösung anseht, oder ob ihr das aktuelle Season-Modell trotz allem beibehalten würdet.

Inzwischen Kann Destiny 2 eine Vielzahl an Seasons vorweisen.

Spieler glauben an das Potenzial des Season-Modells

Bei unserer Umfrage haben bisher 1.625 MeinMMO-Leser abgestimmt, Stand 25.07.2022, 09:30 Uhr. Jeder hatte dabei nur eine einzige Stimme zur Verfügung. Die Verteilung dieser ist wie folgt:

So glauben 49 % unserer Leser an das aktuelle Season-Modell in Destiny 2 und sein Potenzial.

Die übrigen Stimmen verteilen sich wie folgt:

Für eine Rückkehr zum reinen DLC-Modell waren dagegen nur 652 MeinMMO-Leser. Das sind 40 % und damit Platz 2 des Votings.

Dem Rest, nämlich 180 MeinMMO-Lesern und damit 11 % ist es dagegen egal, was Bungie in seinem Space-Shooter für ein Content-Modell nutzt.

Da hat die Community ihre Meinung geändert: Im Jahr 2020 wollte MeinMMO schon einmal von euch wissen, wie das Season-Modell in Destiny 2 bei euch ankommt. Damals gewannen jedoch mit 51 % der Stimmen die einzelnen Jahres-DLCs. Die Spieler wünschten sich dort lieber viel Content auf einmal, statt immer nur ein bisschen.

Nur ein Viertel unserer Leser findet’s gut, wie Destiny 2 gerade neue Inhalte erhält

Nachdem nun ein paar Seasons hinter den Hütern liegen, ist es im Jahr 2022 trotz aller Kritik am System genau das gegenteilige Modell, welches unsere Auswertung gewinnt. Das Season-Modell kann inzwischen mehr bei den Spielern punkten, als reine DLCs und das haben unsere Leser in ihren Kommentaren auch begründet.

Wir wollten von euch wissen: Seasons oder DLCs, was ist euch lieber?

Eure Argumente für das Seasonmodell sind solide: So hat der Destiny-2-Spieler Chris für sich erkannt, dass eine Rückkehr zum DLC-Modell Bungie wohl um Jahre zurückwerfen würde.

Ich bin […] so realistisch zu sagen, dass DLCs keine optimale Option mehr für Bungie [sind]. Sie haben den Weg schon längst eingeschlagen und jetzt wieder umzuschwenken würde uns wahrscheinlich um Jahre zurückwerfen, was State Of The Game angeht. Schließlich wurden viele Systeme und Konzepte genau an das Season-Modell angepasst. erklärt Chris in den Kommentaren auf MeinMMO

Viele Destiny-Veteranen, die das Spiel seit Jahren begleiten, wissen eben noch, wie grausam langweilig das DLC-Modell einst war. Dazu gehört auch der Hüter Devgru, der sich daran noch genau erinnert:

[…] bleibt mir mit diesem ‛Ein DLC pro Jahr wäre viel besser‘ vom Leib. [Das DLC „König der Bessessenen“], für viele immer noch die beste Erweiterung aller Zeiten, war nach ein paar Monaten auch „durch“ und die Leute haben auf [„Das Erwachen der Eisernen Lords“-DLC] gewartet und waren weg. […] Ohne [Triumphe] [hätte] da auch nach [ein] paar Monaten gähnende Leere geherrscht und die Leute haben sich damals trotzdem beschwert, dass es nix zu tun gibt. […] klar könnten sie auch einfach alles in ein DLC pro Jahr pumpen und vielleicht würde da dann auch was in der Qualität Forsaken oder Witch Queen rausspringen, aber das haben sie ja so auch hinbekommen. Und ohne so was wie [„Die Schwarze Waffenkammer“ aus dem alten Jahrespass] wären den Leuten sogar in Forsaken nach einem halben Jahr langweilig geworden. führt Devgru auf MeinMMO gegen das DLC-Modell an

Und der Spieler Fly sagt, das Season-Modell ist eben einfach eine entspannte Sache, die er persönlich ganz gut findet.

Persönlich finde ich das im Moment ganz gut, man kann jede Woche mal reinschauen, kriegt mittlerweile eine vernünftige Story und kann was tun, aber auch völlig entspannt andere Spiele zocken. Für jemanden der ausschließlich Destiny spielen will, mag das schneller öde werden, aber es gibt auch so viel andere (gute) Spiele, die man (neben Destiny) spielen kann. erklärt Fly entspannt auf MeinMMO

Deshalb wollt ihr 2022 trotzdem wieder DLCs: Allerdings gibt es auch gute Argumente, die unsere Leser für die Rückkehr zum DLC-Modell anführen, wie der Spieler huhu_2345.

Das DLC Modell hat mir um Längen besser gefallen. DLC kommt raus und ich zocke bis ich den Content durch habe und hier und da noch Grinden bis ich keine Lust mehr habe. Danach warte ich auf den nächsten DLC. […] Durch das Seasonmodell „muss“ ich regelmäßig spielen. Wöchentlich immer dieselben Missionen erledigen und nach drei Monaten wiederholt und wiederholt sich alles, der ewige Kreislauf beginnt von vorne. beschreibt huhu_2345 seine Argumente gegen das Seasonmodell auf MeinMMO

Auch beim DLC-Modell gab es Zeiten des „Nichtstuns“ und der Langeweile.

Ohne Content ist für viele Spieler jedoch beides irrelevant

Eins wird aus den Kommentaren deutlich: Trotz, dass viele das Season-Modell derzeit bevorzugen würden, sind sie auch unzufrieden mit manchen Inhalten, die Bungie aktuell bietet.

Besonders die gerade aktive Season 17 hat für die Frustration langjähriger Spieler aus der Community nochmals eine Schippe draufgepackt. So bringt es der Spieler Sleeping-Ex auf den Punkt, als er kommentiert, dass ohne Content doch beides irrelevant ist.

Die Frage ob Seasons oder DLC ist doch irrelevant. Wenn Bungie es nicht schafft entsprechenden Content bereitzustellen, was zuzugeben schwierig ist bei einigen Hardcore Spielern, spielt es keine Rolle, ob ich mich bis zum nächsten DLC oder der nächsten Season langweile. erklärt Sleeping-Ex sein Problem mit beiden Modellen

Und damit ist er nicht allein. Auch der Destiny-2-Spieler und MeinMMO-Leser Zavarius sieht das ähnlich und schreibt: „Ein DLC alle 6 Monate ist genauso ein Todesurteil wie ausgelutschte Copy-&-Paste Seasons im Wochentakt.“

Es gibt beim Season-Modell noch Verbesserungspotenzial: Im Grunde ist die Community mit dem Season-Modell an sich zufrieden. Aber viele Spieler wünschen sich dennoch einen Space-Shooter, der sie auch in seinen Seasons mit kreativen Inhalten begeistert.

Aufgewärmte „Zwischenseasons“ trüben dieses Erlebnis und fühlen sich an, als wolle Bungie nur Zeit schinden, bis man wieder an die große Story anknüpft.

Dabei müssten es für viele Spieler nicht mal die großen Storybeats sein, die Bungie während der kleineren Seasons ins Spiel bringt. Sie wären schon mit etwas frischem Wind, der sie auf überraschende Entdeckungstouren einlädt oder sie mit einer neuen, noch unbekannten Aktivität pro Saison und unbekannten Locations unterhält, durchaus zufrieden.

Wie findet ihr das Ergebnis? Hättet ihr gedacht, dass die Spieler das Seasonmodell inzwischen bevorzugen? Und wenn Seasons in Destiny 2 bestehen bleiben, was wäre dann euer Wunsch, dass Bungie am aktuellen Modell ändern sollte, damit es für euch unterhaltsamer wird? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.

Bleibt abzuwarten, ob Bungie für die Zukunft von Destiny auch ein Auge auf diese Kritikpunkte seiner Community hat.