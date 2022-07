3 Builds zu unbeliebten Waffen-Exos in Destiny 2, mit denen ihr Feinde dominieren und der Meta trotzen könnt

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was ist das für ein Build? In diesem Build wird der Titan in Kombination mit Solar 3.0, dem Exo-Helm „Lorelei-Prunkhelm“ und dem exotischen Automatikgewehr „Tommys Streichholzbriefchen“ zu einem wandelnden Kugelhagel der Vernichtung.

In Destiny 2 gibt es nicht nur Waffen-Exos, die jeder Spieler nutzt, sondern auch Exemplare, um die manch Hüter lieber einen großen Bogen macht. Doch einigen Waffen ergeht es zu Unrecht so. Deshalb haben wir euch heute drei coole Builds mit Außenseiter-Exo-Waffen herausgesucht, die eure Freunde sicherlich das Staunen lehren werden.

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

7 Ganz okay 7.1 Ganz okay User Avg

Insert

You are going to send email to