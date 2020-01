Welches Modell um neue Inhalte an den Spieler zu bringen, ist das beste für Destiny 2? Das wollten wir von euch in einer Umfrage wissen. Die Antwort ist eindeutig: Der aktuelle Weg kommt nicht so gut an. Lest, was sich die MeinMMO-Leser für die Zukunft von Destiny wünschen.

Was hat es mit der Umfrage auf sich? Vor Kurzem starten wir die Umfrage: Welchen Weg soll Destiny 2 gehen – DLCs oder Seasons? Da Bungie im Laufe der letzten Jahre schon viele Wege ausprobiert hat, Destiny mit Zusatz-Inhalten attraktiv und frisch zu gestalten, waren wir auf eure Antworten gespannt.

Eure Stimmen zeichnen dabei ein sehr deutliches Bild. Nachdem wir euch die Auswertung präsentiert haben, werfen wir noch einen Blick auf eure interessanten Kommentare zum Thema.

Saint-14, wir mögen dich, aber…

Die Ergebnisse stehen fest

Bei unserer Umfrage haben sich bisher über 2200 MeinMMO-Leser aktiv beteiligt. Jeder hatte dabei nur eine einzige Stimme zur Verfügung. Die Verteilung dieser ist wie folgt:

Das ist der eindeutige Spitzenreiter: Unangefochten die meisten Stimmen bekam die Antwortmöglichkeit „Ich wünsche mir wieder seperate DLCs“. So denken 1147 Leser und sichern sich damit sogar die absolute Mehrheit von 51 %.

So verteilen sich die übrigen Stimmen: Der Zuspruch für die anderen Optionen teilt sich so auf:

Ich finde die aktuellen Seasons prima und sehe Potenzial – Dem stimmen 551 von euch zu. Mit 25 % ist das die Silbermedaille.

Ich kann mich nicht entscheiden, alle Modelle haben was für sich – landet mit 364 Votes auf Platz 3. Immerhin 15 % sind dieser Meinung.

Gebt mir einen neuen Jahrespass – rutschte mit 140 Stimmen und 6 % am Siegertreppchen vorbei.

Keins davon, siehe in den Kommentaren – 75 Leser, beziehungsweise 3 % klickten diese Option und sind damit die am wenigsten genannte Antwort.

Der Sieger ist eindeutig

Unsere Community meldet sich zu Wort

Deshalb wollt ihr DLCs: Wie auch bei der Stimmenabgabe, habt in der neuen Kommentar-Sektion euer Engagement gezeigt. Wenig überraschend haben viele von euch sich für die größeren, speraten DLCs ausgesprochen.

Ich Spiele lieber 2 große DLCs im Jahr als Scheibchenweise Storyfetzen hingeworfen zu bekommen. Außerdem gibt es viele Quests, die einfach nur sturer Grind sind und das Spiel in eine Richtung lenken, die mir gar nicht gefällt. StephanGer74 via MeinMMO

Diese Aussage trifft den Stimmungs-Nagel auf den Kopf. Ihr möchtet lieber voll in der Welt von Destiny aufgehen. Getreu dem Motto: Lieber viel auf einmal, statt immer ein bisschen.

Ein anderer Aspekt der DLCs wird in den Kommentaren von euch angesprochen. Ihr hättet kein Problem damit, für einen anständigen Content-Batzen auch tiefer oder öfter in die Tasche zu greifen.

So sagt v AmNesiA v: „Ich habe kein Problem damit, alle 3 Monate 20-30 Euro für ein anständiges DLC zu bezahlen und dann jeden Herbst 40-50 € für eine große Erweiterung.“

Der DLC „König der Besessenen“ gilt als die Sternstunde der Destiny-Erweiterungen

Die aktuellen Seasons finden auch Zuspruch: Bei all dem Verlangen nach DLCs findet ihr aber auch gute Argumente für das Season-Modell. So erhalten die Hüter jede Woche kleinere, aber neue Gründe, sich im Destiny-Universum auszutoben.

Also ich bin für das Saison-Modell. […] So gab’s ein DLC, nach einer Woche war die Luft raus und mein Jäger arbeitslos. Melly via MeinMMO

Als Nebenprodukt dieser Prozedur wird positiv hervorgehoben, dass man nicht Gefahr läuft von Inhalten erschlagen zu werden oder nicht hinterher zukommen. Auch würde der niedrigere Preis der einzeln verfügbaren Seasons, bei Nichtgefallen nicht so schwer ins Gewicht fallen. So schreibt Frau Holle2: „Das Gute an den Seasons ist: wenn dir was nicht gefällt, hast du nur einen 10er in den Sand gesetzt.“

In Season 9 dürft ihr mit der Sonnenuhr an der Zeitachse drehen

Ihr wollt das Beste aus beiden Welten: In einer idealen Welt würde Entwickler Bungie sowohl vor Content strotzende DLCs als auch nebenbei thematische Seasons auf den Weg bringen. Leider ist diese Vision nicht sehr realitätsnah.

Im Endeffekt wird es keine Musterlösung geben, welche alle Hüter zufrieden stellt. Ihr merkt auch an, dass beide, DLCs und Seasons, euch gut unterhalten können. Es kommt dabei stets auf die konkrete Umsetzung an. Passend dazu äußerte sich Alfred Tetzlaff: „Beide können substantielle Content liefern oder für eine Content-Dürre sorgen (wie aktuell).“

Haben euch die Ergebnisse überrascht oder war der Ausgang sowieso klar wie Kloßbrühe? Was denkt ihr, wird Destiny auf Dauer am aktuellen Season-Modell festhalten und das Potenzial ausschöpfen können?