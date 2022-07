Trick in Destiny 2 boostet den Sonnenwende-Fortschritt – Nutzt ihn, bevor er gefixt wird

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Habt ihr euch auch schon gewundert, wo der Bonusfortschritt im Jahr 2022 geblieben ist? Und kann euch dieser Trick dazu animieren, nun eure Zweit- und Drittcharaktere noch nachzuziehen? Oder spielt ihr in Destiny 2 nur einen Hüter, weil euch der Grind dafür vollkommen genügt? Verratet es unseren Lesern und uns gerne in den Kommentaren.

Noch funktioniert der Trick, aber ihr solltet schnell sein: Anscheinend erkennt Destiny 2 aktuell nicht, dass die Rüstung, die ihr gerade aufwertet, eigentlich von einer anderen Klasse stammt. Bungie hat auch noch nichts dazu bekannt gegeben, dass dies ein bekannter Fehler ist, den man in zukünftigen Updates fixen will.

Gerade erfahrene Spieler in Destiny 2 leveln und bespielen häufig alle drei Klassen, also Warlock, Titan und Jäger. Damit halten sie sich alle Optionen im Endgame offen. Sollte also beispielsweise der Jäger mal nicht die richtige Wahl sein, dann wird auf den Warlock oder Titan geswitcht. Dies setzt aber auch voraus, dass alle drei Charaktere gelevelt werden, auch beim Sonnenwende-Event. Hier ist dieser kleine Trick also durchaus hilfreich.

Wer kann diesen Bonusvorteil effektiv nutzen? Da ihr mit diesem Trick schnell Zweit- und Drittcharaktere boosten könnt, ohne auch nur einmal Brennmaterial dafür gefarmt zu haben, richtet er sich vor allem an Hüter, die nicht nur einen Charakter in Destiny 2 spielen.

Wer jedoch im Jahr 2022 seinen alternativen Zweit- oder Drittcharakter mit dem Rüstungs-Leuchten sowie den besten God-Roll-Werten versehen will, hat das volle Komplettprogramm an Grind vor sich.

Aktuell ist es in Destiny 2 so leicht wie nie eine Rüstung mit richtig guten Stat-Werten zu bekommen. Das Sonnenwende-Event macht es möglich. Leider hat Bungie 2022 aber auch eine Sache abgeschafft, nämlich den Bonusfortschritt für den 2ten und 3ten Charakter der Hüter. MeinMMO kennt jedoch einen Trick, mit dem ihr euch diesen Vorteil jetzt zurückholen könnt.

