Hüter suchten in Destiny 1 ein Geheimnis im Kingsfall-Raid – Destiny 2 bringt es euch nun endlich

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Wenn ihr euch jedoch weniger auf Raid-Exotics und mehr auf andere Waffen und Exos konzentriert, dann müsst ihr derzeit in Destiny 2 einige Deaktivierungen in Kauf nehmen:

Mit der Rückkehr des Kingsfall-Raids in Destiny 2 hat Bungie auch einige Orte im Raid verändert. So bekam ein großes Mysterium, dass vor 5 Jahren für viele Diskussionen bei den Spielern sorgte, endlich einen Sinn. MeinMMO verrät euch, welches sportliche Geheimnis die Hüter jetzt im Raid entdeckt haben und was es euch bietet.

