Destiny 2 nerft stärkstes Heilungs-Exo des Titanen – Jetzt können sie endlich wieder sterben

Bis gestern Abend waren Solar-Titanen in Destiny 2 noch unsterbliche Könige. Bungie bedachte sie Anfang des Jahres großzügig mit dem starken Solar-Rüstungs-Exotic „Lorelei-Prunkhelm“. Einige Wochen später war es das beliebteste Exotic für Solar-Titanen, weil es sie fast unbesiegbar machte. Mit dem gestrigen Hotfix endet nun jedoch die „Ära der Unsterblichen“, denn Bungie hat das Exotic nochmals drastisch generft.

Welches Exotic hat Bungie jetzt generft? Destiny 2 spielte gestern das Update 6.2.0.3 auf die Server, das eigentlich nur ein paar Probleme im Spiel behoben hat und auch keinen Nerf für die Göttlichkeit brachte. Doch kurz darauf bemerkten Solar-Titanen, dass ihr geliebtes Exotic, der „Lorelei-Prunkhelm“, nicht mehr wie gewohnt funktionierte.

Sie hofften zunächst, dass dies nur ein Bug ist, der durch das Update verursacht wurde. Doch dann postete Bungie auf Twitter den Nachtrag, dass der „Lorelei-Prunkhelm“ eine Anpassung erhalten habe. Man habe nur vergessen, es in die Patch-Notes aufzunehmen.

Ein kleiner Nachtrag, der sofort dafür sorgte, dass Solar-Titanen ihr geliebtes Exo in Destiny 2 direkt an den Nagel hängten. Während das Exotic nach seinem ersten Nerf noch brauchbar war, sorgte der gestrige Nerf jetzt dafür, dass es jetzt nur noch halb so gut ist.

Was wurde am „Lorelei-Prunkhelm“ alles verändert? In einem ersten Nerf am 03. März sorgte Bungie dafür, dass der Lorelei-Prunkhelm nur noch einen Sonnenfleck erzeugt, wenn eine Barrikade eingesetzt wird. Wenn man kritisch verwundet ist, gewährt er zwar immer noch einen Sonnenfleck, benötigte aber ab dann auch eine aufgeladene Klassenfähigkeiten-Energie.

Diesen ersten Nerf konnten Titanen jedoch noch kompensieren, denn der exotische Helm mit den Flügeln war trotz dieser Anpassung noch stark genug – auch dank der weiterhin soliden Wiederherstellung x2.

Die gestrige Anpassung dagegen fiel wesentlich drastischer aus. Titanen erhalten durch den Helm ab sofort nur noch halb so viel Heilung. Bungie hat mit Update 6.2.0.3 die Wiederherstellung der Gesundheit durch Sonnenflecken von x2 auf x1 reduziert.

Ohne Lorelei-Prunkhelm wird es statt Mega-Heal wieder mehr Todesopfer unter den Titanen geben.

Diese Änderung fordert nun von Titanen, dass sie ab sofort wieder öfter sterben. Sowohl im PvE als auch im PvP.

Und das vermutlich, weil das Rüstungs-Exotic einfach viel zu dominant und stark war. Vor allem im Vergleich zu anderen Solar-Optionen, über die jedoch kaum ein Titan noch nachdachte.

Bungie Balance-Philosophie hat sich geändert: In den ersten Jahren von Destiny wollte Bungie noch ein „lebendiges Spiel“, wo es jede Season mindestens eine mächtige Waffe oder ein starkes Exotic gibt. Inzwischen ist die Balance viel wichtiger.

Der Lorelei-Prunkhelm des Titans gehörte in den vergangenen Monaten einfach fest zu den Exotics, auf das kaum ein Solar-Titan mehr verzichten wollte. Viele ließen den Helm sogar auf, als Bungie Arkus 3.0 mit Season 18 ins Spiel brachte. Das zeigt, wie gut der Helm im Spiel wirklich war.

Das Titan-Solar-Exotic „Pfad der brennenden Schritte“.

Wohl etwas zu stark: Die Tatsache, dass man 2-fache Regeneration erhält, ohne etwas anderes tun zu müssen als eine Barrikade zu errichten, war immens beliebt bei den Spielern. Damit war es fast unmöglich im PvE zu sterben und es bot die einfachste Art der Anwendung.

In vielen Endgame-Inhalten überlebte man als Titan damit fast alles.

Im Großmeister-Dungeon „Dualität“, wo Unmengen an Gegner sind, die Jäger und Warlocks meist flott dahinraffen, sorgte der Lorelei-Prunkhelm des Titans für solide Überlebensfähigkeiten.

Und auch im PvP trivialisiert der Lorelei-Prunkhelm die meisten Hüter-gegen-Hüter-Kämpfe. Solar-Titanen profitierten auch dort immer wieder vom feurigen Heal des Lorelei-Prunkhelms gefolgt von schnellerem Nachladen und einem Schadens-Buff.

Lediglich im Strike-Schwierigkeitsgrad „Spitzenreiter“ des PvE mussten sich Titanen hin und wieder in Deckung begeben.

Titanen müssen wieder über Alternativen nachdenken: Nach dem Nerf ist der Lorelei-Prunkhelm sicherlich nicht unbrauchbar geworden. Er sorgt auch weiterhin für einfachen Heal – nur nicht mehr ganz so krass.

Dies soll wohl dafür sorgen, dass Solar-Titanen auch wieder damit beginnen über alternative Optionen nachzudenken und ihr Rüstungs-Exo je nach Aktivität passend variieren. So können dann auch die Rüstungs-Exotics „Herz des innersten Lichts“ oder „Pfad der brennenden Schritte“ wieder zur Geltung kommen.

Was sagt ihr zu der Änderung? War sie notwendig, weil der Helm Titanen viel zu sehr stärkte? Oder sagt ihr der Nerf ist unfair, weil der Helm so wie er war, genau richtig war und er damit keinen Nerf verdient hat. Welches Exotic glaubt ihr, werden die Titanen nun benutzen? Teilt eure Gedanken gerne in den Kommentaren mit der Destiny-2-Community.

