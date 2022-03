Destiny 2: Server Down für Update 4.0.0.2 – Alle Zeiten und Infos

Destiny 2 legt los und es stehen erneut Wartungsarbeiten an. Euch erwartet also heute, am 03. März eine Downtime auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Was der Hotfix 4.0.0.2 mit sich bringen wird, zeigen wir euch hier auf MeinMMO.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie hat für den heutigen Donnerstag, den 03. März 2022, den Hotfix 4.0.0.2 für den Nachmittag angekündigt.

Damit ihr heute genau wisst, wann ihr zocken könnt und was sich alles im Spiel ändert, begleitet euch MeinMMO durch Hotfix 4.0.0.2 und aktualisiert diesen Artikel stets mit frischen Infos.

Wartung am 03.03. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 13:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen

Ab 16:45 Uhr gehen die Server offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt – die Downtime beginnt

Gegen 18:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen, pünktlich zum Reset

Um 19:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten planmäßig enden

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 20:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen.

Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Habt ihr schon Zugang zum neuen Trakt auf dem Helm?

Das ändert sich mit Update 4.0.0.2 in Season 16

Das bringt der Hotfix heute: Joe Blackburn hatte schon im Vorfeld über Twitter kommuniziert, dass Bungie einige Änderungen vor dem neuen Day-One-Raid durchführen möchte.

Das stand aktuell bei Bungie auf der Hotfix-Liste:

Anpassungen der Glefe gepaart mit Unsichtbarkeit sind geplant

Einige Anpassungen der Titanen sind auch erwähnt worden

Solltet Ihr auch Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung, diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für das Update in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes?

Die umfassende Liste aller Änderungen aus Hotfix 4.0.0.2 veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Traditionell erscheinen die Informationen zusammen oder etwas später nach dem Update selbst. Hier binden wir euch den kompletten Change Log dann ein:

Noch keine Patch Notes bekannt

Bald startet der neue Raid und Bungie nimmt euch für eure Vorbereitungen ein paar kostbare Stunden weg. Am 05. März um 19 Uhr startet der Spaß.

Findet ihr es gerecht oder sollte Bungie häufiger kleinere Updates rausbringen, um frischen Wind zu wahren? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!