Sogar Urgestein „Datto“ möchte Nerf für beliebteste Raid-Exo in Destiny 2 – Will aber nicht mit euch diskutieren

Ein Pro-Spieler in Destiny 2 hat eine hitzige Diskussion in den sozialen Netzwerken losgetreten. Die Support-Exo „Die Göttlichkeit“ soll generft werden. Während viele Fans des Shooters den Vorschlag vehement ablehnen, findet sogar Urgestein „Datto“ die Idee nicht schlecht.

Welche Diskussion findet statt? Am 09. September hat der mehrmalige World-First-Gewinner und Profi-Spieler „Saltagreppo“ auf Twitter seine Sicht der Dinge auf die wohl stärkste Support-Exo in Destiny 2 geschildert.

Er hat die Community gefragt, was sie von einem Nerf der Raid-Exo halten würden, da sie im Endgame viel zu stark sei. Dabei ging es ihm darum, dass die Exo-Waffe viele Bosskämpfe vereinfache. Jeder Hüter kann somit auch mit schlechter Zielsicherheit einem Boss Schaden zufügen. Das sollte, seiner Meinung nach, nicht so sein.

Durch diesen Vorschlag sind viele wutentbrannte Hüter auf Twitter gestürmt, um ihrem Unmut Luft zu machen. Während also der Großteil der Community sich dagegen stimmt, hat auch Datto, ein Urgestein aus der Destiny-Geschichte, eine Meinung zum Nerf-Vorschlag.

Viele Hüter wollen einen Nerf, aber wenige geben es zu

Wer ist Datto? Der Twitch-Streamer „Datto“ ist ein langjähriges Mitglied der Destiny-Community. Schon in Destiny 1 war er präsent und wurde mitunter dafür bekannt, der Hüter zu sein, dem immer wenige Sekunden gefehlt haben, um ein World-First-Rennen zu gewinnen.

Aus diesem Grund ist Dattos Meinung für viele Hüter ein wichtiger und neutraler Standpunkt, denn man nicht außer Acht lassen sollte. Da die losgetretene Diskussion auf Twitter aufgeflammt ist, wollte auch der Twitch-Streamer seine Sicht der Dinge offenbaren.

Bei dem großen Reveal im Juni 2019 zur „neuen Ära“ von Destiny war DeeJ nicht da – seinen Part übernahm YouTuber Datto (rechts).

Was sagt Datto? Datto teilt in seinem Video die Diskussion in zwei Teile auf. Der erste Teil bezieht sich auf die Sicht der Hüter, die sich dagegen sträuben. Der zweite Teil bezieht sich auf seine Meinung. Im Grunde stellt er den Vorschlag von Profi Saltagreppo als „ein Problem der Reichen“ hin.

Salt, genauso wie andere Pro-Spieler, gehören zur Minderheit. Auch sie haben Ansprüche und Wünsche, doch wie Datto in seinem Video sagt „interessiert es die Community nicht“.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Hier nochmal sein Video zum Statement

Der Großteil der Destiny-2-Spieler sind keine Schwitzer oder Talente, die Raids in einer Stunde meistern. Es sind Teilzeit-Hüter, die gelegentlich einen Raid pro Woche hinbekommen. Die Göttlichkeit hilft eben den Spielern schneller durch Endgame-Content zu kommen, die es schwerer haben konstanten und guten Schaden zu bewirken.

Das kann Datto verstehen, doch trotzdem ist er für eine Anpassung der Waffe – Er hatte nur nie die Lust gehabt es auszusprechen. Viele Hüter sehen ihm zufolge „den Wald vor lauter Bäumen nicht“ und verstehen nicht die Problematik, die dieses Gewehr schafft, so der Streamer.

Doch wozu sollte er es aussprechen, um dann in sinnlose Diskussionen verwickelt zu werden, die nur seine Kraft rauben. Er sei nicht mehr der Jungspund aus 2016 und hat sich deshalb dagegen entschieden, seinen Nerf-Vorschlag publik zu machen.

Datto ist nicht der einzige mit dem Verlangen des Nerfs: Datto selbst meint, er kenne viele Destiny-Hüter, die auch für einen Nerf wären, doch wegen der Community und ihrer Reaktionen sei es unmöglich, diese Vorschläge zu nennen, ohne in der Luft zerrissen werden.

Die Community liebt eben Dinge, die das Kämpfen leichter machen. Alle Änderungen, die das verhindern und etwas Schwierigkeit ins Spiel bringen, werden von den Fans gleich mit Unmut zu gehäuft. Daran sei Bungie schuld, meint Datto, denn sie knuddeln die Hüter lieber als ihnen den Weg zum Loot schwerer zu machen.

Ob die Göttlichkeit nun generft wird oder nicht, bleibt dem Entwicklerteam überlassen. Sollte sich jedoch Bungie dafür entscheiden, wird die Community die Änderung nicht mit Freude empfangen, soviel steht fest.

Was haltet ihr von Dattos Meinung? Findet ihr auch, es ist nur ein „Problem der Reichen“ und Bungie sollte das Gewehr in Ruhe lassen? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!