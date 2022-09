In Destiny 2 ist das PvP jetzt gerechter als je zuvor, doch Spieler wollen lieber unfair kämpfen

In Destiny 2 ist das PvP ein ständiges Top-Thema in der Community. Ob es nun an den fehlenden Maps, neuen Modi oder Hackern liegt, die den ehrenvollen Spielern den Spaß versauen. Die Hüter haben, was das PvP angeht, immer etwas zu diskutieren. Diesmal handelt es sich aber um ein faires System, das für viele Pro-Spieler nicht nerviger sein könnte: Skillbased-Matchmaking.

Was ist SBMM und warum ist es jetzt so nervig? Skillbased-Matchmaking, kurz SBMM, ist ein integriertes System in der PvP-Spielersuche. Mit diesem System kann eurer Spiel ein Gegnerteam für euch herausfiltern, das zu euren PvP-Statistiken passt.

Ihr tretet also nicht mit schlechteren Gegner in ein Match, sondern mit Spielern, die genau auf eurem Skill-Level sind. Dadurch entstehen gerechtere Matches, damit auch Neulinge ihren Spaß im Schmelztiegel bekommen und nicht gleich abgeschreckt werden.

Das verläuft jedoch zum Ungunsten der Pro-Spieler, denn seit der kürzlichen Implementierung des SBMM haben die Schwitzer unter euch Hütern die Schnauze voll vom Kontrolle-Modus.

SBMM oder CBMM? Was spielt ihr lieber im Modus Kontrolle?

Pro-Spieler haben es satt, Neulinge lieben es

Wo gibt es SBMM-Matchmaking? Bungie hat zu Testzwecken das Skillbasierte-Matchmaking nur im stetig aktiven Kontrolle-Modus eingebettet. Je nach Ergebnis der „Testphase“ werden weitere Schritte zur Implementierung durchgeführt.

Daneben gibt es noch CBMM, also verbindungsbasiertes Matchmaking. Dies führte zwar in Destiny 2 oft zu stabileren Lobbys, aber auch dazu, dass unerfahrene Spieler häufig mit überdurchschnittlich guten Spielern zusammengebracht werden.

Was sagt die Community zu den Änderungen? Es gibt zwei Meinungen zu den Änderungen. Die Profi-Spieler hassen sie, während Neulinge und nicht so begabte Schmelztiegel-Spieler sie lieben.

Jedoch sollte man sich vor Augen führen, dass es sich beim SBMM-Matchmaking, trotz des Unmuts, um eine gerechtere Änderung für das PvP handelt. So bekommen auch zwanglose Hüter endlich die Möglichkeit spaßige PvP-Matches zu spielen und sie auch zu genießen, ohne frühzeitig seufzend aus dem Match zu gehen.

Der Schmelztiegel wird immer härter, schärft euer Licht, Hüter!

Doch nicht nur Fans geben ihre Resonanz dazu ab, sondern auch der YouTuber Aztecross. Er empfindet die Aktivierung des SBMM zwiespältig. Klar freut er sich für die Hüter, die endlich auf den Geschmack des Schmelztiegels kommen, doch ohne Skrupel, die Kernspieler des PvP links liegenzulassen, sei auch nicht der richtige Weg, um ein gutes Umfeld im Schmelztiegel zu schaffen.

Es fehlen eindeutig Belohnungen oder verschiedene Anreize, um den Pros unter euch einen Antrieb zu geben, in schwitzigen Matches auch weiterzukämpfen. Embleme, Shader oder sogar ein speziell ausgelegter Titel hierfür würde reichen. Dabei meint Aztecross „Was bringt es, besser im PvP zu werden, wenn es keine Auszahlung dafür gibt?“.

Das größte Problem jedoch sieht der YouTuber vor allem am Modus „Kontrolle“. Der einstige entspannteste PvP-Modus mutiert nun dank SBMM seiner Meinung nach zu einer Sauna voller Hüter, die sich mit allem die Rübe einschlagen. Man hätte hier lieber eine bessere Lösung suchen sollen, wie beispielsweise ein separater Kontrolle-Modus mit und ohne SBMM.

Laut Aztecross möchte man auch einfach mal entspannen und vielleicht verschiedene Waffen aus dem PvE ausprobieren, ohne gleich in er Luft zerrissen zu werden. Wie man sieht, liegt noch ein weiter Weg vor euch, bis der Schmelztiegel ein Ort für alle Hüter werden kann.

Wird SBMM bald überall aktiviert sein? Bungie testet jetzt im Grunde ihr neues System und sammelt genug Resonanz, um weitere Schritte in Zukunft besser zu planen. Es würde jedoch nichts bringen, wenn die Entwickler zuerst das Problem für Neulinge beseitigen, dafür aber neues Problem für Kernspieler schaffen.

Wir glauben aber, dass Bungie die richtige Wahl treffen wird, um dafür zu sorgen, dass in naher Zukunft beide Seiten glücklich werden können. Solltet ihr dennoch entspannte Runden PvP zocken wollen, so geht doch zum Eisenbanner oder dem Modus „Dynamik-Kontrolle“, diese besitzen nach wie vor noch kein SBMM.

Was haltet ihr von der Änderung? Seid ihr auch ein PvP-Pro und genießt es endlich herausfordernde Matches zu bekommen? Oder fehlt es euch, gegen unerfahrene Neulinge im PvP anzutreten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen, wie ihr darüber denkt und ob sich das Klima für euch im Schmelztiegel damit verbessert hat oder nicht.