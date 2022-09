In Destiny 2 spaltet eine Diskussion die Community, weil Elite-Gamer und Freizeit-Spieler sich nicht verstehen

In der Destiny 2-Community herrscht seit ein paar Tagen eine angestrengte Grundsatz-Diskussion. Ausgelöst hatte sie ein Pro-Gamer als er seine Meinung zur aktuellen Sandbox äußerte und sich für einen Nerf der Göttlichkeit aussprach. Seine Meinung wurde jedoch nicht von allen positiv aufgenommen. MeinMMO sagt euch, warum Elite-Gamer und Freizeit-Spieler sich nicht verstehen.

Wie sieht die Spielerschaft in Destiny 2 aus? Wie in jedem Spiel gibt es auch in Destiny 2 unterschiedliche Spielergruppen. Doch vor allem die Kluft zwischen den anspruchsvollen Elite-Gamern und den Freizeit-Spielern ist besonders groß.

Der typische Freizeit-Spieler spielt gerne Destiny 2, hat aber auch nicht viel Zeit für sein Spiel. Er weiß, was zu tun ist, hat jedoch meist seine bevorzugten Lieblingswaffen und nur ein paar Rüstungs-Builds an der Hand. Ein Großmeister-Raid oder herausfordernde Missionen sind nicht sein bevorzugter Content und eher die Ausnahme.

Dagegen stehen die Elite-Gamer in Destiny 2. Sie spielen das Spiel meist sehr professionell, streamen darüber und kennen sich sehr gut mit Buffs, Debuffs sowie Spielmechaniken aus. Sie besitzen zudem jede Waffe in „perfekt“, egal ob aus Raids, gebaut oder in der Meister-Variante. Dazu haben sie eine Vielzahl an Builds zur Hand, die sie je nach Aktivität anpassen.

Die Hüter in Destiny 2 trennt eine unsichtbare Kluft.

Seit Jahren sind beide Fronten verhärtet, denn die Ansichten der beiden Gruppen, wie Destiny 2 funktioniert oder funktionieren sollte, weichen stark voneinander ab.

Wie stark konnte man zuletzt an der großen Diskussion zur Göttlichkeit, dem Exotic aus dem Raid „Garten der Erlösung“ sehen. Hier teilte der Elite-Gamer „Saltagreppo“ seine Meinung über die Waffe und ihre starken Auswirkungen auf das Spiel mit.

Nun muss man wissen, dass die Göttlichkeit in Destiny 2 eine besondere und auch hilfreiche Support-Waffe ist. Viele Hüter benutzen dieses Spurgewehr, um leichter durch Endgame-Content wie einem Raid zu kommen. Es gibt zudem viele Destiny-2-Spieler, die mit der Waffe häufig anderen Hütern helfen. Denn es genügt vollkommen, wenn einer im Team sie benutzt.

Die Göttlichkeit macht Zielgenauigkeit unwichtiger und lässt Spieler besser kritischen Schaden verursachen. Zusätzlich schwächt der Laserstrahl Gegner und sorgt dafür, dass alle im Team 30 % mehr Schaden machen können.

Sicher, es gibt nicht viele Hüter, die sie besitzen. Laut Warmind sind es beispielsweise gerade einmal ~5 % der Spieler.

Aber wenn sie einer hat und man im Gameplay feststellt, es kommt zu wenig Damage auf einen Endboss, dann ist die Waffe stets eine gute Option. Freizeit-Spieler sind daher oftmals dankbar, wenn jemand im Team diesen Support liefern kann.

Der Vorschlag für einen Nerf durch den Elite-Spieler Saltagreppo fühlte sich daher für viele so an, als will er ihnen etwas wirklich Gutes im Spiel wegnehmen.

So urteilt beispielsweise Missed Opportunity auf MeinMMO:

Weil es einem „Pro“ Player zu einfach wird, soll eine Waffe für alle generft werden. […] Wenn es ihm mit [Göttlichkeit] zu unsportlich wird, soll er sie halt weglassen. Was geht es ihn denn an, wenn andere es sich leichter machen wollen? Wo tut es ihm weh, wie andere ihren persönlichen Raid oder Dungeon spielen? kommentierte der Spieler Missed Opportunity

Und King86Gamer bringt das Gefühl der meisten Freizeit-Spieler noch genauer auf den Punkt.

[…] Sorry, wenn ich das so sagen muss, aber nicht jeder Hüter läuft einen Day-One-Raid in 5-6 Stunden durch. Viele Hüter brauchen wesentlich länger und sind auf diverse Hilfen angewiesen, wenn es um Damage geht. Diese ganzen Aussagen machen das Spiel einfach nur noch kaputt. äußert sich King86Gamer auf MeinMMO

Ein Nerf zwingt alle, sich anzupassen: Diese Reaktionen waren verständlich. Vor allem, weil Saltagreppo, als Sprachrohr der Elite-Spieler, auch den Mangel an Optionen in Day-One-Raids für die Top-Teams erwähnte.

Durch die Fähigkeiten der Göttlichkeit würden schließlich andere Exotics aus der Meta verdrängt und damit wäre die Waffenbalance beeinträchtigt. Man habe keine andere Wahl, als sie zu nutzen.

Zero Tonin erklärt es so:

Du wirst gezwungen Göttlichkeit zu spielen, wenn es in den Wettbewerb geht, wie [zum Beispiel] Day 1 Raids. Das nimmt etwas Skill heraus. Der beste Rennfahrer der Welt kloppt an seinem Auto ja auch kein Rad ab, weil ihm die Rennen zu einfach sind. schreibt Zero Tonin in den MeinMMO-Kommentaren

Nicht immer sind Spieler gegen Veränderungen: Nerfs sind meist etwas, was den Spielern in Destiny 2 etwas Gutes oder Spaßiges wegnimmt. Doch die Aussagen der Elite-Spieler, dass die „Casuals“ ja nur alles behalten wollen, was ihnen das Spiel erleichtert, stimmt auch nicht.

Das hat der gestrige Nerf des Lorelei-Helms gezeigt. Natürlich hat es Spaß gemacht, den Easy-Mode dank des überstarken Solar-Exotics „Lorelei-Prunkhelm“ zu nutzen. Aber als der Nerf kam, hörte man kaum Beschwerden darüber. Vielmehr waren sich die Spieler im Klaren, dass Bungie hier etwas angepasst hatte, dass einfach viel zu stark und der Nerf längst überfällig war.

So schreibt MRxDubhead in den Kommentaren auf MeinMMO:

Ich bin froh, dass er generft wurde. Ich selber bin auch Titan Main und mich stört es nicht. Das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass wir auf einmal von 6 Leuten im Raid 5 Titanen waren, wovon 4 immer Loreley gespielt haben, um den Easy Mode zu aktivieren. Allein wenn so etwas schon auftritt, ist ein Nerf mehr als gerechtfertigt. findet MRxDubhead aauf MeinMMO

Es stimmt also nicht, dass Freizeit- oder Gelegenheits-Spieler das Spiel immer so einfach wie möglich haben wollen. Auch sie erkennen, wenn etwas im Spiel zu stark oder zu mächtig ist.

Der Unterschied ist einfach, dass Freizeit-Spieler keine große Stimme in der Community haben, da sie auch wenig darin aktiv sind. Während die Elite-Gamer und Content-Creator dagegen ihre Gedanken öffentlich gegenüber Bungie und einer großen Masse an Spielern jederzeit kundtun können. Dies lässt oft den Rückschluss zu, dass ihre Meinung mehr wiegt als die der normalen Spieler.

Dass dem nicht so ist, hat auch ein Mitarbeiter von Bungie nochmals betont.

Das sagt Bungie zur aktuellen Diskussion

Hat Bungie sich zur Diskussion geäußert? Indirekt ja. Bungies Social-Media-Manager, Griffin Bennett, findet, dass kein Spieler in Destiny 2 für seine Meinung öffentlich beleidigt werden sollte.

Er twitterte am 10. September auf seinem Account: „Ich bin wirklich enttäuscht über viele der Reaktionen auf [Saltagreppos] Beitrag. Er teilte eine gut durchdachte Meinung mit, wurde aber mit unglaublich unhöflichen und gelegentlich giftigen Antworten konfrontiert. Destiny blüht auf, wenn Spieler ihre respektvollen Gedanken ohne Angst vor Angriffen teilen können.“

Zudem kann man davon ausgehen, dass Bungie einen Nerf nicht nur auf die Meinung eines Content-Creators hin verändert. Der Entwickler hatte bereits davor angekündigt, die Göttlichkeit zu prüfen und wird dafür eigene Daten über den Einsatz der Waffe und ihre Effizienz im Spiel sammeln.

Wir gehen davon aus, dass Bungie die Situation überblickt und genau weiß, wie wertvoll die Göttlichkeit für einige Spieler in Destiny 2 ist. Elite-Gamer wissen genau, wie sie ihre Fähigkeiten, Buffs -und Debuffs sowie Headshots hinbekommen und stapeln können. Für alle anderen Spieler sind Bossphasen selbst mit der Göttlichkeit nicht immer im ersten Anlauf zu schaffen.

Das Problem ist damit weniger der Nerf einer Waffe als mehr der Unterschied in den Fähigkeiten dieser beiden Spielergruppen. Es gibt daher viele Thematiken, die dafür sorgen, dass es sich hierbei definitiv um einen komplizierten Sachverhalt handelt.

Trotz der hagelnden Kritik der Community blieb Saltagreppo sachlich und ist immer noch bereit über die Göttlichkeit zu diskutieren. Dabei wollte der Pro-Spieler nur für einen Denkanstoß sorgen:

Ich habe Feedback gegeben und ich diskutiere gerne mit Leuten über die Sandbox, viele haben sehr coole Ideen. Die [negativen Kommentare und Beleidungen] sind leider Teil des Prozesses, aber ich spreche immer noch mit ihnen, um ihnen meine Sichtweise besser zu erklären, vielleicht ändern sie ja ihre Meinung. postete Saltagreppo sein Statement zum Hate via Twitter

Damit tut er etwas, vor dem sich andere Content-Creator und Elite-Spieler, wie das Destiny-Urgestein Datto, bisher gescheut haben. Sie wussten, dass es für sie eine harte Diskussion werden könnte, wenn sie Nerfs öffentlich fordern. Erst als die Diskussion dann zum Riesenthema wurde, sind auch Ehroar, Aztecross und Datto auf den Zug aufgesprungen.

Glaubt ihr, es ist möglich, dass der Tag kommt an dem Content-Creator und Spieler gemeinsam über konstruktive Lösungen für Destiny 2 reden? Oder denkt ihr, das ist vollkommen unmöglich? Hinterlasst uns gerne eure Meinung dazu in den Kommentaren.

