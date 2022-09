Destiny 2 ist heute ganz anders als vor 5 Jahren – Doch manche Sachen hat Bungie auch stark vernachlässigt

In Destiny 2 vollziehen sich seit ein paar Jahren kontinuierliche Veränderungen. Bungie setzt stärker auf kreative Talente, auch aus der Community, und bringt damit über die Seasons immer wieder neue Akzente ins Spiel. So hat sich in 5 Jahren vieles bereits positiv verändert. Doch manche Sachen hat Bungie bis jetzt trotzdem zu stark vernachlässigt.

Wer Destiny 2 über die Jahre treu geblieben ist, wird die Veränderungen vielleicht schon bemerkt haben. Bungie hat über viele Seasons hinweg mehr kreative Köpfe engagiert, die das Spiel stark beeinflusst haben. Und das ist nicht erst seit dem Kauf des Studios durch Sony passiert.

Destiny 2 hat die Art der Dinge, die man sich erspielen kann, interessanter gemacht.

Es hat auch dafür gesorgt, dass sich die Story-Erzählung im Spiel stark verändert hat.

Und es brachte frischen Wind in angestaubte Teile des Spiels, wie die Fähigkeitsklassen.

Paul Tassi von forbes jedenfalls findet, es lohnt sich gleich aus mehreren Gründen einmal innezuhalten und einen Blick darauf zu werfen, wo das Spiel 2018 stand und wo es 2022 gerade steht. Vor allem, wie weit es mit den Veränderungen gekommen ist.

Seit 2017hat sich einiges in Destiny 2 verändert.

Das hat sich in Destiny 2 bis jetzt getan

Bungie organisiert die verschiedenen Bereiche von Destiny 2 in zielgerichteten Teams.

So gibt es beispielsweise ein Erzählteam, dass sich nur mit der Geschichte beschäftigt.

Ein Sandbox-Team setzt sich mit der Vielzahl an Fähigkeiten und Möglichkeiten eurer Hüter im Spiel auseinander.

Und am Ende finden auch immer öfter kreative Köpfe aus der Community ihren Platz bei Bungie, die auffällig coole Akzente setzen.

Items werden cooler und kreativer

Vor allem kreative Impulse sind immer öfter im Spiel zu sehen. So haben in den vergangenen Seasons nicht nur besondere Shader, sondern auch mal wieder richtig coole Rüstungsdesigns in Spiel gefunden.

Bungie lässt sich auf neue Texturen, Glühen, Muster und viele andere interessante Konzepte ein, die bei den Spielern bis jetzt gut angekommen sind.

Viele davon sind auf den ersten Blick zunächst unscheinbar und offenbaren daher ihr Geheimnis nicht gleich. Aber alle sind recht einzigartig und davon kommt auch immer mehr.

Mit dem RGB-Shader „Foto-Finish“ konnten Hüter im Mai 2022 einen coolen Razer-RGB-Look ausstatten, ganz so wie bei ihrem Gaming-PC.

In Season 17 waren die neuen Ornamentsets das Highlight für die Hüter, weil sie damit zu einem leuchtenden Bollwerk aus Feuer und Stahl wurden.

Und in Season 18 bringt der gruselige Shader „Scharlachschein“ aus dem Schmelztiegel auf Rufrang 10 das rote Glühen eures Hüter-Herzens mit blutigem Horror-Design zum Schlagen.

Erst in der Vorschau offenbart der Shader „Scharlachschein" seinen Effekt.

Dazu kommen noch Fortbewegungsmittel, wie zum Beispiel der exotische Sparrow von Ben Platnick für den „Schwur des Schülers“-Raid namens „Lichtfuge“. Er besitzt einen sich drehenden Auspuff-Schweif.

Das alles sind Ideen und Kreationen, die immer öfter von neuen Talenten gestaltet werden und so frischen Wind ins Spiel bringen.

Neue Locations sind sehenswerter

Blickt man in die vergangenen Seasons zurück, so fällt auch dort auf, dass die neuen Locations in Destiny 2 ebenfalls besser werden.

Savathuns Thronwelt machte den zarten Anfang.

Danach folgte das völlig neue Umgebungsdesign für den „Schwur des Schüler“-Raid.

Der Dungeon „Dualität“ fetzte ebenfalls mit frischer Optik und einer neuen Glocken-Mechanik.

In Season 18 tummeln sich die Hüter auf riesigen Piratenschiffen der Gefallenen.

Und alte Locations entwickeln sich weiter, indem sie sich entweder verändert in die Story einfügen oder zu neuen Anlaufstellen während der Seasons werden. Wie derzeit die neue Cocktail-Bar von Spider im Eliksni-Viertel.

Ein Blick auf Lightfall bestätigt diesen Trend. Denn die neue Stadt Neomuna scheint optisch das bisher ehrgeizigste Projekt in Destiny 2 zu werden.

Destiny 2: Alles zum Lightfall-DLC von 2023 – Release, Neue Fähigkeit und Editionen

Die Erzählung hat sich stark verändert

Auch die Erzählungen von Destiny 2 haben sich im Rahmen der saisonalen Geschichten stark verändert.

Das sogenannte Narrative Team beschäftigt sich allein mit der Geschichte von Destiny 2 und ihren Zusammenhängen. Hier merkt man seit der Saison der Jagd (Season 12) eine Veränderung, als Bungie damit begann, die Geschichte von Uldren Sov alias Krähe weiterzuerzählen.

Die Handlungsstränge sind interessanter als je zuvor, mit Charakteren, die vollständiger ausgearbeitet sind.

Es gibt zwar noch Lorebücher, die man lesen kann, aber im Spiel bekommt man nun auch immer mehrere Voicelines, die Destiny 2 vermehrt als Mittel nutzt, um die Geschichten besser zu erzählen. Vor allem für Hüter, die keinen Blick in die Lorebücher werfen wollen.

Der letzte Höhepunkt war dann Season 17 als erneut ein trauriger Moment eines der stärksten Charaktere im Spiel viele Hüter verstummen ließ.

Bungie regt die Spieler jedoch nicht nur an, über persönliche Ansätze nachzudenken. Auch vor interessanten wissenschaftlichen Parallelen scheut sich der Space-Shooter nicht.

Ging es beispielsweise bei Beyond Light noch um dunkle Entropie, drehte sich in Witch Queen alles um die von Destiny frei definierte Parakausalität.

Für die Story von Lightfall wird zudem gemunkelt, dass Bungie mit der neuen Fähigkeit „Strang“ vielleicht sogar auf die String-Theorie anspielen will. Doch das ist derzeit nur eine Vermutung der Spieler.

PvP und Gambit sind dagegen weiterhin eine Baustelle

Auch der Vagabung hat schon viel Staub in seinem Fell.

Während man an einigen Stellen im PvE starke Veränderungen bemerkt, mit denen ein Großteil der Spieler so weit zufrieden sind, hat Bungie im PvP und beim Gambit nicht so ein gutes Händchen gehabt.

Es fehlt an frischem Wind sowohl im Schmelztiegel als auch im Gambit.

Der zurückgekehrte Rift-Modus konnte die Spieler nicht wirklich von sich überzeugen und auch nicht die neue erstellte Karte, die Bungie damit ins Spiel brachte.

Der nächste Modus „Ausbruch“ kam besser an, wirkte in Summe jedoch etwas zu Fähigkeits-Überladen.

Und wer gerne Gambit spielt, der muss sich mit 4 Maps begnügen und damit leben, dass Partikel häufig unter die Map glitchen.

Dementsprechend sieht Paul Tassi in dieser Abteilung von Bungie auch die wahrscheinlich meiste Arbeit.

Der Entwickler kämpft derzeit noch sowohl mit dem Balancing für das Matchmaking als auch mit dem von Waffen und Fähigkeiten. Man testet vieles noch. So auch einen Quit-Schutz, damit Spieler nicht einfach aus Frust oder anderen Gründen ein Match verlassen.

Dabei sind die Wünsche der Spieler für das PvP gar nicht so groß. Viele Spieler wünschen sich einfach nur einen PvP-Modus der vollkommen ohne Fähigkeiten auskommt und indem man sich rein auf sein gutes Gunplay verlassen muss. Oder dass man im Gambit auch mal wieder etwas mehr Abwechslung bekommt, indem man beispielsweise auch dort beginnt alte Gambit-Karten zurückzubringen.

Die Hoffnung ist daher, dass Bungie auch in diesen Bereichen noch nachlegen kann, damit Hüter nicht, neben dem unterhaltsamen Story-Part, den Spaß an einem guten PvP-Match oder Gambit verlieren.

Was sagt ihr zum kleinen Rückblick? Sind euch diese Veränderungen ebenso positiv aufgefallen? Oder ist euch das in Summe noch zu wenig? Hinterlasst der Destiny-Community gerne einen Kommentar mit eurer Meinung dazu.

Innerhalb der Community gibt es übriges zwei Parteien, deren Verständnis für Destiny 2 grundlegend voneinander abweicht: