Bei Destiny 2 gibt es seit 2 Jahren Rätselraten um Caydes Nachfolge. Für viele kommt da nur sein Mörder Uldren infrage – doch der könnte sogar einen viel wichtigeren Job bekommen.

Uldren ist zurück in Destiny 2, ob es euch passt oder nicht. Viele Spieler wünschen dem jetzt als Krähe umherirrenden NPC nur das Schlechteste und finden die gängige Theorie, dass gerade er die Nachfolge von Cayde-6 antreten soll schrecklich. Jetzt ist aber plötzlich der noch wichtigere Job des Sprechers im Rennen.

Das ist die Vorgeschichte: Die Forsaken-Story begann 2018 mit einem Knall: Der Fan-Liebling, Space-Cowboy und charmante Gauner Cayde-6 starb. Sein Mörder war Prinz Uldren. Am Ende eines epischen Rachefeldzugs konnten die Hüter Uldren stellen und erledigen (wer den tödlichen Schuss nun abgab, ist nicht so 100 % geklärt).

Sorgt auch heute noch für traurige Gesichter

Später erwachte Uldren als Hüter neu, der Reisende schenkte ihm ein neues Leben, raubte ihm aber alle Erinnerungen.

Das ist jetzt passiert: Jetzt, 2 Jahre später in Season 13, treffen wir wieder auf Uldren. Der heißt nun aber Krähe, ist geläutert und unser Verbündeter. Wir retteten den „neuen“ Charakter aus den Fängen des zwielichtigen Spiders und vergeben ihm, nehmen ihn in die Reihen der Hüter auf.

Für viele ist es nun nur noch eine Frage der Zeit, bis er der Anführer der Jäger-Vorhut wird. Das lassen zahlreiche Anspielungen von Charakteren wie Zavala, die „Vorhut-Wette“ (Vanguard Dare) und die Destiny-Lore schon seit Jahren vermuten.

Am 12. Januar 2021 konnten die Spieler jetzt ein neues Areal betreten, das der Story um Uldren/Krähe einen neuen Spin gibt. Hier können die Hüter unter anderem ein neues Schiff bewundern, welches vom Reisenden höchstpersönlich für Krähe geschmiedet wurde.

Das Schiff in Falkenmond-Optik ist eine große Überraschung für Krähe und die Hüter

Krähe als das Sprachrohr des stillen Reisenden

Das spricht gegen Caydes Nachfolge: Auch wenn die gängige Theorie ist, dass Caydes vakanter Posten von Krähe besetzt werden soll, spricht auch einiges dagegen:

Krähe hat keinerlei Erfahrung als Hüter und schon gar nicht darin, andere zu führen. Da würde die erfahrene Jägerin Ana Bray, die von Season zu Season mehr in den Story-Fokus rückt, schon mal mehr Sinn ergeben.

Die ausschlaggebende „Wette“ sei für so manchen nichtig. Denn Krähe hat nichts mehr mit Uldren zu tun. Wir, die Spieler, haben ja auch nichts mit dem Leben vor unserer Hüterschaft zu tun.

Auch unsere Leser auf MeinMMO haben so ihre Bedenken an der gängigen Theorie:

Warum sollte Krähe [Caydes Nachfolge] werden? Ich mache doch keinen Praktikanten mit wenig Berufserfahrung zum Anführer. Zudem hat Uldren Cayde getötet. Aber Uldren ist tot, den gibt es nicht mehr. Vor uns steht Krähe, der nicht Uldren ist und somit auch nicht der Mörder von Cayde, also nicht sein würdiger Nachfolger laut der Überlieferung. v AmNesiA v via MeinMMO

Darum der neue Sprecher: Der Sprecher teilt den Hütern und Bewohnern der letzten Stadt mit, was der gottgleiche Ball am Himmel so zu sagen hat. 2017 wurde der Sprecher aber von Ghaul zu Tode gefoltert. Seine letzten Worte waren, dass selbst er den Reisenden nicht mehr hören könne. Seitdem ist der Platz unbesetzt und der Reisende recht still.

Ghaul gefällt nicht, was der Sprecher so erzählt

Kurz vor Beyond Light kam Schwung in die Sache: Unser kugelrunder Beschützer scheint aus seinem Schlaf erwacht, da die Dunkelheit im Sonnensystem angekommen ist.

Krähe spricht von seinen Träumen, die ihm vom Reisenden geschickt wurden. Auch die goldenen Falken, die wir in den Missionen um Krähe und Falkenmond als Wegweiser finden, stammen vom Reisenden.

Zu guter Letzt hat der Reisende Krähe ein Schiff gegeben – so viel Zuwendung vom doch so stillen Reisenden ist sehr ungewöhnlich.

Der Reisende hat Krähe scheinbar aus gutem Grund zurück ins Leben geholt.

Krähe könnte diesen Job auch ohne Erfahrung als Hüter ausführen. Er scheint eine spezielle Verbindung zur Macht des Lichts zu haben. Gerade mit Hinblick auf die Dunkelheit, die die Hüter mit Stasis verführt, scheint der Reisende wieder eine aktivere Rolle spielen zu wollen. Immerhin deutet alles auf die große Schlacht zwischen Licht und Dunkel 2022 hin.

Was haltet ihr von der Idee, dass Krähe der neue Sprecher werden könnte? Seid ihr froh, dass er nicht Caydes Platz einnimmt oder ist es so einfach logischer? Sagt es uns doch in den Kommentaren.

Eine wichtige Rolle in der Story um Krähe nimmt das Exotic Falkenmond ein. Mit dem Revolver könnt ihr jetzt übrigens auch einen Geheimgang öffnen.