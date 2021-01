Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was hat das mit dem neuen Areal zu tun? Nun, wählt ihr hinter der Tür den rechten Weg, lädt kurz bevor ihr ans Ende kommt ein neues Gebiet. Euch wird dann auch am rechten Bildschirmrand angezeigt, dass ihr im Missions-Gebiet der Falkenmond-Quest seid.

Die exotische Handfeuerwaffe Falkenmond selbst könnt ihr seit Dezember 2020 in Destiny 2 ergattern. Das Besondere an der Waffe ist, dass sie als einziges Exotic mit zufälligen Rolls droppen kann. So könnt ihr eure persönliche Falkenmond farmen, die Statuswerte und Perks hat, die euch zusagen.

Durch die Macht des Reisenden erstrahlt das alte Schiff nun in neuem Glanze. Die Hüter interpretieren dies als weiteren Schritt von Uldren in Richtung Caydes Nachfolge – das nun auch das große Licht der geläuterten Krähe akzeptiert.

Was hat es mit dem Schiff auf sich? Uldren ist bereits zu Zeiten von Taken King (2015) mit seinem Schiff abgestürzt. Das Wrack lag dann als Weltraumschrott auf dem Mars rum. Den Schrott hat scheinbar der zwielichtige Spider hier auf der ETZ versteckt und Uldren berichtet, das es hier nichts zu sehen gäbe. Spider hielt den jetzt als Krähe neuerwachten Uldren seit seinem Wiedererwachen quasi als Leibeigenen ( bis wir ihn kürzlich befreiten ).

Was gibt’s hier? Über die verschlossene Tür rätseln die Hüter seit Dezember 2020. Ihr findet im neuen Bereich 2 Wege. Der Linke Weg ist (noch) versperrt. Am Ende des rechten Wegs findet ihr Uldrens/Krähes Schiff.

Das könnt ihr jetzt finden: Auf den ersten Blick hat der Reset am 12. Januar nichts wirklich Neues für Destiny 2 gebracht. Doch findige Hüter haben eine versteckte Tür gefunden, die ihr jetzt öffnen könnt und die in ein verborgenes Areal führt.

