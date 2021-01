Heute, am 12. Januar ist es in Destiny 2 Zeit für den Weekly Reset. Dieser bringt den Hütern neue wöchentliche Herausforderungen sowie eine frische Feuerprobe. Doch was können die Hüter in dieser Woche sonst noch erleben?

Was ist los in Destiny 2? In den vergangenen Tagen hat die PvP-Community von Destiny 2 rebelliert und mehr Liebe für den Schmelztiegel gefordert.

Dazu passt, dass Bungie sich erst kürzlich mit Riot (dem Entwickler hinter League of Legends und Valorant) zusammengetan hat, um gerichtlich gegen Cheat-Anbieter vorzugehen.

Aktuell warten die Hüter sehnsüchtig auf Season 13, über die wir schon ungewöhnlich viel wissen. Starten soll sie im Februar. Macht euch jedoch darauf gefasst, dass ihr von 22 Waffen beim Start von Season 13 Abschied nehmen müsst.

Destiny 2 verliert in Season 13 diese 22 Waffen – Das sind die Alternativen

Doch heute begrüßen wir erstmal den Weekly Reset und verraten euch, was es alles zu tun gibt.

Die wichtigsten Infos zu den wöchentlichen Aktivitäten vom 12.01. bis zum 19.01.

In Dämmerung: Die Feuerprobe steht der Strike

Brutfeste

zur Verfügung. Den Schwierigkeitsgrad könnt ihr selbst auswählen.

Playlist-Strikes gibt es mit diesen Modifiern:

Solar-Versengen

Stasis-Brand

Eisen

Bedenkt dabei, dass der Versengen-Modifikator die ganze Woche lang gleicht bleibt. Die übrigen Modifier rotieren täglich.

Schmelztiegel: Diese Playlists und Modi sind im PvP aktiv:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Konflikt

Petra Venj findet ihr (Fluch-Woche 3) im Gebiet „Rheasilvia“. Außerdem ist die 4. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Das sind die Quellen für Mächtigen Loot in der Season 12 von Destiny 2

So gliedert sich Mächtiger Loot in Destiny 2: Mächtigen Loot gibt es in mehreren Stufen, die euch verschiedene Power-Schübe verleihen. Dementsprechend gewähren euch höhere Stufen auch höhere Power-Schübe.

Stufe 1 (bis zu +3 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 2 (bis zu +4 über dem aktuellen Powerlevel)

Stufe 3 (bis zu +5 über dem aktuellen Powerlevel)

Spitzenausrüstung (+5 oder mehr über dem Powerlevel. Die einzige Ausrüstung, die über 1250 und bis maximal 1260 geht – ab dann fallen die Level-Sprünge aber geringer aus, +1)

Destiny 2: So ändern sich die Powerlevel-Grenzen mit Beyond Light

Quellen für Mächtigen Loot in Season 12:

Stufe 1:

Erledigt 8 Schmelztiegel-Beutezüge

Erledigt 8 Gambit-Beutezüge

Erledigt 8 Variks-Beutezüge

Absolviert die Dämmerung: Feuerprobe

Gewinnt 7 Runden in Überleben

Beute aus Zorngeborenen Jagd

Sabotage von Variks und Exo-Herausforderung

Stufe 2:

Clan-Erfahrung für Hawthorne sammeln

Stufe 3:

Exotische Engramme dekodieren

Exotic-Quests

Primus Engramme

Spitzen-Loot:

Absolviert 3 Strikes mit passendem Fokus

Absolviert 3 Gambit-Matches

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches in Quickplay

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mindestens 100.000 Punkte als Team

Beute aus Zorngeborenen Jagd (nach Upgrade)

Sabotage von Variks und Exo-Herausforderung (nach Upgrade)

Raid in der Tiefsteinkrypta

Prophezeiung-Dungeon

Was hat Tess Everis diesmal im Angebot?

Glanzstaub-Highlights des Everversums

Das sind die Glanzstaub-Highlights dieser Woche: