Destiny 2 und Valorant kämpfen jetzt gemeinsam gegen großen Cheat-Anbieter

Bungie und Riot, die Macher von Destiny 2 und Valorant, ziehen gemeinsam vor Gericht. Sie haben Klage gegen GatorCheats sowie ihren Betreiber eingereicht.

Das ist passiert: Destiny 2 und Valorant sind beides Shooter, die online gezockt werden. Immer wieder wird die Spielerfahrung der ehrlichen Hüter und Agenten dabei von fiesen Schummeln ruiniert, die sich mit Hacks oder Cheats einen unfairen Vorteil in den Matches holen.

Die Publisher und Entwickler hinter den beiden Games sind Bungie und Riot (von denen unter anderem auch League of Legends stammt). Beide Studios haben sich jetzt zusammengetan und verklagen den großen Cheat-Anbieter GatorGates und den Betreiber dahinter persönlich.

Darum geht’s in der Klage: Die Seite Polygon berichtet, dass die entsprechende Klage am Freitag, dem 8. Januar, bei einem Gericht in Kalifornien eingegangen ist – dem Central District of California Court. Im Schreiben treten beide Studios als gemeinschaftliche Kläger auf.

Die Anwälte von Bungie und Riot fordern:

Schadensersatz für den entstandenen Schaden – der Schaden wird in der Klage auf mehrere Millionen beziffert.

den Betrieb von der Webseite GatorCheats.com stillzulegen und dass dort keine Cheats mehr verkauft oder verbreitet werden.

weitere Verbreitungsmedien der Cheats stillgelegt werden (es geht um weitere Partnerseiten von GatorCheats und Social-Media-Accounts).

Bungie habe bereits vor Monaten eine Unterlassungserklärung gegen GatorCheats gestellt, diese wurde aber ignoriert und soll nun durchgesetzt werden.

Cameron Santos, der Betreiber von GatorCheats, wird zudem auch zivilrechtlich angeklagt.

Hier könnt ihr euch die komplette Klageschrift ansehen (via scribd.com)

Einen anderen Cheat-Anbieter hat Bungie bereits im Oktober 2020 in die Knie gezwungen:

Destiny 2 packt Cheat-Problem an der Wurzel, zwingt großen Anbieter zur Aufgabe

„Die besten Cheats, die man mit Geld kaufen kann“

Was sind das für Cheats? GatorCheats wirbt damit, dass ihre Schummelsoftware nicht von den Anti-Cheat-Programmen bei Bungie oder Riot erkannt wird. Auf das Verbergen vor Valorants Sicherheits-Programm Vaguard ist man scheinbar besonders stolz – das gilt immerhin als sehr streng und fast übervorsichtig.

Von Klassikern wie durch Wände schauen (Wallhack) oder automatischem Zielen (Aimbot) sei alles dabei. Man könne sich dann aus den Cheat-Paketen individuelle Vorteile zusammenstellen und diese im Match nach den jeweiligen Bedürfnissen anpassen.

Cheater verderben den Spaß in Valorant

Was kostet das? Cheats für Valorant sind teurer als bei Destiny 2:

Bei Valorant heißt das Paket „Gatorant“ und kostet pro Monat 90,00 $ bis hin zu 500 $ für eine lebenslange Nutzung.

Bei Destiny 2 kosten drei Monate Nutzung 100,00 $ und die lebenslange Nutzung kostet 200,00 $.

Die Klage verdeutlicht, dass der Cheat-Anbieter tausende, wenn nicht zehntausende Dollar durch den Verkauf der Software eingenommen hat. Der Schaden von mehreren Millionen wird dadurch begründet, dass die Spieler den Spaß am Spiel verlieren, die Marken Destiny 2 sowie Valorant Imageschäden kassieren.

Beide Games können gratis gezockt werden und erreichen ihren Hauptumsatz durch Ingame-Käufe, die von vergraulten Hütern oder Agenten eben nicht mehr durchgeführt werden.

Was passiert nun? Die ehrlichen Spieler müssen nun erst einmal abwarten, wie die Richter und die Jury entscheiden. Ein Zeichen wurde aber gesetzt.

Erste Erfolge sind auch schon zu sehen: MeinMMO konnte am Morgen des 12. Januar 2021 die Seite von GatorCheats zwar besuchen, doch dort steht nur „Site under construction. Please come back later!“, also dass die Seite umgebaut wird und man um einen späteren Besuch bittet.

Das zeigt ein Besuch auf GatorCheats am 12. Januar 2021

Laut GameRant würden auch andere Gamer von der Klage profitieren, denn auch Cheats zu Titeln wie Call of Duty Warzone finden sich bei diesem Cheat-Seller.

Sollte die Klage vollumfänglich ein Erfolg sein und nicht nur GatorCheats selbst geschlossen werden, sondern auch alle Partnerseiten und der Betreiber aufgeben müssen, wäre das ein gewaltiger Erfolg für die Spieler. Ob das Cheater-Problem jedoch wie eine Hyrda ist, der für jeden abgeschlagenen Kopf gleich zwei nachwachsen, muss die Zukunft zeigen.

Was denkt ihr? Wird die Klage ein Erfolg und ein harter Schlag für die unehrlichen Spieler?

