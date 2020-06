Die Closed Beta von Valorant ist vorbei und viele damals gebannte Cheater freuten sich schon auf einen Neustart. Doch Riot hat keine Gnade und viele Banns sind nach wie vor aktiv. Da hilft es auch nicht, den Riot-Boss auf Twitter vollzujammern.

Was war mit den Cheatern los? Riot hat absolut keine Lust auf Cheater, die ihr Spiel Valorant ruinieren. Daher wurde schon in der Beta ein höchst umstrittenes Anti-Cheat-Programm implementiert, das quasi dauernd aktiv ist und schon zum Systemstart loslegt.

Wer beim Cheaten erwischt wird, bekommt permanente Hardware-Banns und kann sich auch mit neuen Accounts nicht mehr ins Spiel einloggen. In der Beta hat es tausende von Cheatern erwischt. Viele davon jammerten daraufhin auf unwürdige Art in den Foren, weil sie ja „Gar nix gemacht“ hätten.

Riot versprach aber in einem Statement, womöglich einige Banns zum Release von Valorant aufzuheben.

Riot gewährt keine Blanko-Begnadigung

Wurden die Cheater zum Start wieder entbannt? In der Tat waren viele Cheater schon ganz begierig darauf, in der Release-Version wieder loszulegen. Doch für einige von ihnen war der Spaß nur von kurzer Dauer.

So mancher Cheater kam erst gar nicht ins Spiel oder war nach wenigen Runden gleich wieder von einem Hardware-Bann betroffen. Wie zu erwarten, jammerten sie erneut auf einschlägigen Cheater-Foren herum und klagten ihr Leid in den Äther:

Ich habe kostenlose Cheats nicht mal lange genutzt und bin immer noch gebannt, Man, das ist echt scheiße!“ „Ich wurde gleich wieder nach 10 Runden im Created-Modus gebannt!“

„Ich verstehe nicht, warum ich immer noch den Hardware-Bann habe. Dachte, die Banns werden zum Release aufgehoben? Ich war nicht Mal in der ersten Bannwelle dabei!“

Riot-Chef zeigt keine Gnade: Ein besonders dreister Cheater wandte sich in seiner Verzweiflung sogar an Nicolo Laurent, den CEO von Riot. In einem Tweet bat er den Boss, doch bitte den Bann zu heben. Er habe nur ein kleines bisschen gecheated und hatte sich so sehr darauf gefreut, nach dem Release wieder spielen zu können.

Sorry, no second chance for cheaters. pic.twitter.com/iNTy1cVSzA — nicolo (@niiicolo) June 2, 2020

Doch der Boss hatte dafür kein Verständnis. In einer knappen Antwort sagte er nur: „Sorry, keine 2. Chance für Cheater!“

Wurde überhaupt jemand wieder entbannt? In der Tat fragen sich viele der gebannten Cheater, ob Riot überhaupt irgendjemanden wieder entbannt hat. Dazu äußerte sich Matt Paoletti, ein Anti-Cheat-Entwickeler bei Riot:

Diejenigen, die die Tools ein paar Mal getestet haben, sind verschont geblieben, wie wir das gesagt haben. Aber die ständigen Nutzer von kostenlosen Cheats und User von kostenpflichtigen Cheats sind auf unbestimmte Zeit vom Hardware-Bann betroffen geblieben.

Es scheint also, dass die Cheater wohl auf unbestimmte Zeit auf Valorant verzichten müssen. Doch auch wer Valorant spielen darf, hat etwas zu meckern. Denn Battle-Pass-Belohnungen sind derzeit wohl von Bugs betroffen. Dazu hat sich nun Riot Games zu Wort gemeldet und das Problem sowie die Lösung erklärt.