Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Wie sieht es mit euch aus? Habt ihr auch das Gefühl, aktuell wieder häufiger auf Cheater zu treffen? Oder hat sich in euren Augen nicht wirklich etwas in den letzen Wochen verändert?

Wo kommen die Cheater jetzt her? Jede Seite soll aber laut dem früheren Pro-Gamer MerK wieder online sein und Warzone-Cheats verticken. Eine ähnliche Aussage kommt auch von Twitter-User Redrxk, der einen Cheater live interviewt hat. Der Cheater gab ebenfalls an, dass die Cheats von EngineOwning seit dem 12. Oktober wieder da wären.

So hat Pamaj mehrere Hinweise auf Cheater entdeckt, darunter Runden, die schon im 2. Kreis nur noch 37 Spieler vorweisen konnten. Da war wohl ein Cheater am Werk, der die Herde ordentlich ausgedünnt hatte.

In Call of Duty: Warzone war es nach umfangreichen Aktionen von Publisher Activision erstmal ruhiger an der Cheater-Front. Doch gut 2 Wochen später sind die Cheater und Hacker wohl wieder vermehrt da und haben sich anderweitig mit „Munition“ versorgt.

