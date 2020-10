In einem neuen hinterhältigen Manöver knallen euch Cheater in Call of Duty: Warzone nun ab, ohne dass ihr sie überhaupt seht: Von unter der Map. Besonders fies: Sie warten speziell auf Spieler, die einfach nur ein Easter Egg jagen.

Das passiert gerade: In Warzone verstecken sich aktuell einige Spieler unter der Map an den neuen U-Bahn-Stationen, um dort auf Opfer zu lauern. Diese schießen sie dann aus dem Untergrund ab, ohne dass sie sich wehren können. Das ist besonders fies, da sie dort offenbar auch noch campen.

So ist es etwa dem reddit-Nutzer NinjaSawce ergangen. Der wollte sich in die Station begeben und etwas looten, als er plötzlich angegriffen wurde. Panisch sieht er sich um, findet aber keinen Gegner – und stirbt dann. In der Killcam sieht er, dass sein Killer unter der Map wartet.

Wie stellen die Cheater das an? Offenbar handelt es sich um einen Fehler, den die Schummler ausnutzen (Exploit). Laut einiger Spieler sei es an bestimmten Stellen möglich, unter die Map zu kommen und von dort auf andere zu schießen.

Es ist aber auch möglich, dass es sich um einen neuen Cheat handelt. Solche Cheats werden schon seit den frühen Tagen der Shooter benutzt. Unter der Map sind Spieler nicht sichtbar, aber sie können durch den Boden schießen.

Der Punkt bei der U-Bahn scheint für die Schummler aber interessant zu sein, weil dieser wichtig ist, um ein neues Easter Egg abzuschließen, das seit Season 6 in Warzone zu finden ist. Damit verderben sie ihren Opfern gleich doppelt den Spaß.

Cheater killen Easter-Egg-Jäger

Was ist das für ein Easter Egg? Die U-Bahn-Station ist der letzte Schritt, um die Blaupause „Firebrand“ für die Bruen Mk9 abzustauben, einem der beliebtesten LMGs in Warzone.

Für diesen Schritt müsst ihr nämlich die U-Bahn benutzen und bis zur Wartungsstation fahren. Dort liegt dann die Blaupause, die ihr aufheben könnt und die dann eurer Sammlung hinzugefügt wird.

Dieser schicke Bauplan wartet auf euch. Bildquelle: YouTube

Was kann ich dagegen tun? Aktuell gibt es nicht wirklich etwas, das ihr tun könnt, außer zu hoffen, dass euch dort niemand auflauert. Da sich die Spieler allerdings an diesen Orten „out of bounds“ bewegen, sollte eine Behebung nicht allzu lang auf sich warten lassen.

Der nächste Patch erscheint bereits morgen früh, am Mittwoch, den 14. Oktober. Möglicherweise wird das Problem dort direkt schon behoben. In jedem Fall könnt ihr euch darauf freuen, dass Modern Warfare und Warzone mit dem Patch weniger Speicherplatz fressen.