CoD MW & Warzone kriegen morgen mysteriöses 10GB-Update – Was steckt drin?

Call of Duty: Modern Warfare ist der neueste Ableger des beliebten Shooter-Franchise und erschien am 25. Oktober 2019 für die PS4, die Xbox One und den PC. Im G...

Call of Duty: Warzone ist das neue hauseigene Battle Royale von Call of Duty: Modern Warfare. Besitzer von CoD: Modern Warfare erhalten es als kostenlosen Updat...

Besonders die Warzone leidet nämlich unter einigen heftigen Problemen. So gibt es einen Glitch, der unendliche taktische Items erlaubt. Mithilfe von Stim-Packs überstehen Spieler ganz locker das Gas und können so lange darin überleben, dass sie das Match einfach aussitzen und die fairen Warzoner elendig beim Schließen des Gas-Kreises verenden.

Wann kommt das Update? Auf der PlayStation ist das Daten-Paket ab 08:00 Uhr am 14. Oktober installierbar. Es kommt also erst morgen früh. Umfang des Preloads:

Ein neues Update für Call of Duty: Modern Warfare & Warzone steht an. Mit Version 1.28 könnt ihr auf dem PC endlich Warzone ohne CoD MW spielen. Was sonst ansteht, ist bisher gar nicht so klar.

