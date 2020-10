CoD MW, Warzone: Patch Notes für Update 1.28 – Warum PC-Spieler es lieben

Heute Morgen (14. Oktober) ging um 8:00 Uhr das Update 1.28 für Call of Duty: Modern Warfare & Warzone online. Dank eines neuen Speicher-Features ist es ein richtig gutes Update für PC-Spieler, aber auch sonst gab es einige Anpassungen.

Was bringt das Update? Schon gestern war klar, dass es heute den neuen Patch 1.28 für CoD: Modern Warfare & Warzone geben wird. Besonders CoD-Soldaten auf dem PC wird das Update freuen, denn nun könnt ihr eure Daten von CoD MW endlich verkleinern. Aber der Patch hat noch mehr zu bieten:

CoD MW – Modus-Installations-Optionen für den PC

Neue Playlist für MW & Warzone

Bug-Fixes für beide CoDs

Balancing der DMRs SP-R 208 & Kar 98k

MeinMMO zeigt euch hier die deutschen Patch Notes zum neuen Update und was sich alles ändert.

Modern Warfare: Update 1.28 am 14.10. erleichtert PC-Festplatten

Wie funktioniert das mit dem Speicher bei CoD MW? Ihr könnt jetzt als PC-Spieler in eurem Battle.net-Launcher die Spieldateien von CoD MW verkleinern. Wenn ihr euch sicher seid, dass ihr die Kampagne eh nicht mehr anrührt oder der Koop-Modus SpecOps für euch keine Rolle spielt, könnt ihr die Daten dafür jetzt ganz einfach entfernen:

Startet den Battle.net-Launcher

Wählt Links „Call of Duty: MW“ aus

Auf der Spiele-Seite wählt ihr nun links über dem Bild, direkt unter dem Logo der Warzone, die Auswahl „Optionen“

Hier müsst ihr auf „Installation modifizieren“ klicken und auf dem nächsten Screen erneut „Installation modifizieren“

Hier könnt ihr die Häkchen bei den Spielteilen abwählen, die ihr nicht mehr braucht und bestätigt danach

Nun müsst ihr noch auf „Start“ klicken, um die Reduzierung einzuleiten

Bedenkt: Ihr könnt die Warzone nicht entfernen. Nur Kampagne, Multiplayer und SpecOps lassen sich löschen.

Das Feature kommt bei PC-Spieler wirklich sehr gut an. Zwar sind einige doch etwas verstimmt, weil diese Option erst jetzt, knapp ein Jahr nach dem Release des Titels, zur Verfügung steht. Doch der ein oder andere kann seine Freude nicht verbergen:

@lurkerbro87 auf Twitter: „Das ist ein großer, großer Sieg für mich. Endlich kann ich die Kampagne und Koop deinstallieren. Hoffentlich gibt’s das auch für CoD: CW.

@ShanmuV2 auf Twitter: „Danke Leute. Ich kam mit den über 200 GB auf meiner Festplatte nicht mehr klar. Ich habe die Kampagne am ersten Tag abgeschlossen (es war fantastisch), aber ich brauche sie nicht mehr.

Neue Playlist ist online & Lobby gibt Halloween-Hinweise

Was bringt die neue Playlist? Für diese Woche gibt es auch wieder ein paar frische Modi. Hier die kompletten Playlisten der beiden aktuellen CoDs:

Modern Warfare

Bodenkrieg

Feuergefecht

Deathmatch-Herrschaft & Abwurfzone

Waffenspiel-TDM

Hauptquartier-Feuergefecht

Warzone

Battle Royale – Solo / 2er / 3er / 4er

Beutegeld 4er

Darüber hinaus änderte sich die Lobby selbst ein wenig. Eure Spielfiguren laufen nun einen nebligen Weg entlang und Donnergrollen ist aus der Entfernung zu hören. Möglicherweise sind das die ersten Anzeigen des Halloweens-Events, das diesen Monat noch ansteht.

Die Roadmap der Season 6 zeigt das Event „Haunting of Verdansk“, das vom 20. Oktober bis zum 03. November läuft. Gut möglich, dass dann endlich der Nacht-Modus für die Warzone startet und/oder Zombies Verdansk unsicher machen. Beides ist aber bisher nicht offiziell angekündigt.

Die Lobby ist nun etwas gruseliger…

Warzone bringt Kopfgeld zurück & ändert die starken DMRs

Was gabs für Anpassungen? Infinity Ward teilt die Änderungen in 3 Kategorien – Allgemein, Warzone und Waffen. Hier sind die Wichtigsten in der Übersicht:

Allgemeine Fixes

Fixt den Spawn auf der Map Broadcast, der euch in einem geschlossenen Raum verfrachtete

Erhöhte Stabilität für den PC

Probleme entfernt, welche die falschen Aufsätze zeigte, die als nächstes freigespielt werden

Entfernt ein Fehler, der im Überlebens-Modus zu Abstürzen führte, wenn ihr höher als Welle 45 gekommen seid

Warzone-Fixes

Bessere Einstellungs-Möglichkeiten für die „War Tracks“ (der Fahrzeug-Musik, die derzeit eh etwas verbuggt ist)

Probleme beim U-Bahn-Rätsel entfernt (Hier könnt ihr euch eine kostenlose Blaupause organisieren)

Das „Bunker 11“-Rätsel wurde ebenfalls repariert (Auch hier könnt ihr eine Blaupause einsacken)

Das Schnellreise-System hatte zudem Probleme, wenn Spieler in der U-Bahn starben oder sich selbst wiederbelebten – das soll behoben sein

Wenn Spieler aus Fahrzeugen ausstiegen oder während des Fallschirm-Fluges konnte sich manchmal die Kamera verschieben

Die Abstürze während der Kopfgeld-Jagden sind repariert – der Auftrag ist wieder im Spiel

Das Rätsel mit dem Bruen-Bauplan als Belohnung dürfte jetzt besser funktionieren.

Waffen-Anpassungen

Erhöht den Mindest-Schaden auf hoher Reichweite für die Kar 98k in der Warzone

Verringert den Mindest-Schaden auf hoher Reichweite für die SP-R 208

Wenn ihr euch die Patch Notes im Einzelnen noch einmal genauer ansehen wollt, findet ihr sie auf der Website von Infinity Ward, allerdings in Englisch.

Besonders die Änderungen der beiden DMRs und die Rückkehr des Kopfgeld-Auftrags ist für die Warzone spannend. Die SP-R 208 galt erst als kaputt und konnte sich nach der Reparatur und einem Nerf aber trotzdem als starke Waffe etablieren. Ob das nach der erneuten Schwächung so bleibt oder die Kar 98k die Führung hier übernimmt, muss sich erst noch zeigen. Bis dahin könnt ihr an unserer Umfrage teilnehmen – Welche Waffe ist für euch die beste in der Warzone?