In Call of Duty: Warzone könnt ihr in euren Vehikeln Musik hören. Doch durch einen bizarren Glitch geht die Mucke bei manchen Spielern einfach weiter, auch wenn das Fahrzeug verlassen oder gar zerstört wurde. Doch es gibt Abhilfe.

Was ist der Bug? Season 6 von CoD Warzone ist nach wie vor von Bugs und Ärgernissen geplagt. Ein besonders bizarrer Glitch betrifft das Musik-Feature „War Tracks“. Damit kann man eigentlich diverse CoD-Songs hören, während man in Fahrzeugen durch die Gegend düst. Das ist an sich cool und sorgt dafür, dass die Fahrerei mehr Spaß macht und gefühlt schneller geht.

Doch bei manchen Spielern hört die Musik niemals auf, selbst wenn sie das Fahrzeug verlassen. Auch nachdem die frustrierten Spieler das Vehikel in die Luft jagten oder es eine Klippe runterwarfen, war die Mucke noch zu hören.

Warum ist das so schlimm? CoD Warzone ist nicht Doom Eternal. Wo im Action-Kracher die Atmosphäre durch die derbe Metal-Mucke noch epischer wird, geht es in Warzone darum, den Gegner anhand von Fußgetrappel und anderen Geräuschen früh zu erkennen. Wenn da die ganze Zeit laute Metal-Musik durch die Lautsprecher dröhnt, hat man einen klaren Nachteil.

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Es hört niemals auf!

Musik-Bug nervt, aber das hilft dagegen

So reagiert die Community: Auf reddit meldeten sich frustrierte Spieler wegen des Bugs und beklagten ihr Schicksal. Doch schnell waren hilfreiche Spieler zur Hand, die Tipps zu einem Workaround zu dem Problem gaben:

Ein Tipp lautet, einen ruhigeren Soundtrack zu wählen, wenn ihr einen freigeschaltet habt

Ein anderer Spieler ging einfach immer wieder in ein Vehikel rein und raus, das schien irgendwann zu helfen

Durch das Drücken der „N-Taste“ könne man laut einem anderen Spieler ebenfalls die Musik abstellen

Ihr könnt aber auch in den Einstellungen die Musik komplett runterdrehen oder die War Tracks deaktivieren. Das wäre wohl die nachhaltigste Lösung zu dem Problem.

Neben den Bugs und Ärgernissen hat Season 6 aber auch gute Seiten. Beispielsweise einen Schwung richtig guter Wummen und Kanonen. Erfahrt hier bei MeinMMO, welche Knarren in Season 6 von Call of Duty: Warzone die besten Waffen sind. Viel Spaß beim Ballern in der Warzone!