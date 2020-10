CoD Warzone: Bauplan für Waffe in versteckter U-Bahn-Station gefunden – Sucht hier

In der Call of Duty: Warzone fährt mit Sesaon 6 eine U-Bahn. Eigentlich hält das neue Verkehrsmittel nur an 7 Stationen, doch es gibt eine geheime Station, die euch sogar eine Blaupause schenkt. MeinMMO zeigt euch den Fahrplan.

Was ist das mit der geheimen U-Bahn-Station? Mit dem Start von Season 6 schalteten auch die Ampeln der U-Bahn von Verdansk auf Grün. Ihr könnt euch nun relativ sicher im Untergrund der Stadt durch die Gebiete bewegen. Nur Feinde an den Haltestellen können euch Ärger bereiten.

Eigentlich bietet der öffentliche Nahverkehr in Verdansk nur 7 Stationen, doch durch die Lösung eines kleinen Rätsels erreicht ihr noch eine achte – die Wartungs-Station. Hier gibt’s richtig guten Loot und bei eurem ersten Besuch einen Waffen-Blueprint, den ihr euch freischalten und für immer behalten dürft.

Wie ihr euch eine Fahrkarte in die geheime U-Bahn-Station besorgt, erfahrt ihr hier auf MeinMMO.

Warzone Easter Egg: Schritt 1 – Das Rätsel im Parlament lösen

Was muss ich tun? Der erste Schritt ist auch gleich der schwierigste. Ihr müsst euch Bilder auf einem Computer merken, diese mit Gemälden abgleichen und daraus einen Code ableiten. Dazu geht’s ins Parlament. Das Regierungs-Gebäude von Verdansk steht mitten in der Innenstadt im Plan-Quadrat G6. Betretet das große Gebäude durch den West-Eingang.

Das Parlament steht mitten in der Stadt. Der Pfeil markiert den schnellsten Eingang für’s Rätsel. Quelle: YouTube

Gebt die Aktivierungs-Sequenz ein

Lauft durch die Tür und haltet euch rechts, hier findet ihr eine Art Empfang. Steht ihr direkt davor, seht ihr rechts auf dem Schreibtisch einen Computer und gegenüber davon auf der linken Seite ein kleines Eingabefeld an der Wand. Aktiviert das Feld und gebt folgenden Code ein, um das Rätsel zu starten:

2179

Durch die eingekreiste Tür kommt ihr herein, Beim Pfeil direkt an der Wand ist das Keypad. Quelle: YouTube

Merkt euch die Bilder und Zahlen am Computer

Jetzt wird es knifflig. Mit Eingabe des Codes startet ein unsichtbarer Timer und Gas strömt in das Gebäude. Versucht das Rätsel so schnell wie möglich abzuschließen, denn wenn der Timer abläuft, verschwinden die Zahlen unter den Bildern und ihr könnt es nicht mehr lösen. Wenn es so weit kommt, solltet ihr ein neues Match starten oder normal weiterspielen.

Geht nach dem Eingeben des Codes an den Computer gegenüber des Keypads und aktiviert das Gerät. Solange die Sequenz läuft, könnt ihr euch nicht bewegen. Hier kriegt ihr abwechselnd Bilder gezeigt, aus denen ihr einen Code erstellen sollt. Ihr seht dort:

Ausschnitte der Bilder, die hier in Korridoren hängen

Eine Zahl mit einem Plus oder Minus

Einen roten Kreis mit einem Kreuz





Der Computer zeigt euch entweder ein Bild, eine Zahl oder ein Kreuz. Quelle: YouTube

Euch werden 4 Bild-Ausschnitte gezeigt, die mit Gemälden dort im Parlament zusammen passen. Sie hängen in den Korridoren links und rechts des Hauptraumes, von der Richtung aus, von der ihr das Gebäude betreten habt. Zwei hängen auch direkt in diesem Hauptraum mit dem Empfang.

Wenn Zahlen erscheinen, müsst ihr diese mit den Nummern der Gemälde zusammenrechnen (dazu gleich mehr), ein rotes Kreuz kommt immer, wenn der nächste Bild-Ausschnitt, also die nächste Zahl, bevorsteht. Ihr müsst euch das Bild merken und die Zahl mit Plus oder Minus, die danach kommt. Manche Bilder kommen auch ohne Zahl und es erscheint direkt nach dem Bild ein Kreuz.

Um die Nummern der Gemälde herauszubekommen, braucht ihr die römische Ziffer, die unter dem jeweiligen Gemälde zu finden ist. Ordnet die Auschnitte den Gemälden zu und sucht das passende Kunstwerk in den Korridoren.



Bild 1

Bild 2

Bild 3

Bild 4

Bild 5

Bild 6

Bild 7

Bild 8 Die Bilder mit den passenden Gemälden. Quelle: YouTube

Linker Korridor – Bild 1, 2, 3

Rechter Korridor – Bild 4, 5, 6

Hauptraum – Bild 7, 8

Die römischen Ziffern ändern sich mit jedem Durchgang, weshalb es auch keinen festen Code für jeden Spieler gibt. Schaut euch den Ausschnitt auf dem Computer an, ordnet ihm ein Bild zu und notiert euch die römische Ziffer unter den Gemälden.

Am Ende der Bild-Sequenz am Computer sollt ihr dann die Lösung eingeben. Drückt den Bildschirm weg, solange ihr den Code nicht habt.

Stellt den Code zusammen

Jetzt braucht ihr noch die Zahlen mit Plus oder Minus aus der Sequenz. War euer zweites Bild nach dem ersten roten „X“ zum Beispiel der Typ mit den Medaillen und danach kam direkt eine „-1“, zieht ihr 1 von der Ziffer ab, die ihr unter dem Bild abgelesen habt. Manche Bilder kommen ohne Extra-Zahlen – diese sind dann schon korrekt. Der vierstellige Code, den ihr aus den Bildern jetzt erstellt habt, bringt euch zur Lösung.

Schritt 2 – Den Code korrekt eingeben

Mit dem fertigen Code geht ihr zurück zum Computer und schaut euch die Bilder-Sequenz erneut an. Am Ende seht ihr wieder ein Eingabefeld, doch die Zahlen sind zerschnitten.

Die Zahlen auf dem Keypad sehen wirr aus. Quelle: YouTube

Ihr gebt die „Halb-Zahlen“ von oben links nach unten rechts ein. Ihr müsst also erst die oberen 4 Hälften und danach die unteren eintippen. Die Zahlen sind teilweise stark zerstückelt, das macht es gar nicht so leicht, die richtigen einzugeben. Doch wenn ihr den richtigen Code eingebt, kriegt ihr eine Bestätigung, dass ihr die U-Bahn überschrieben habt und seid hier dann fertig.

Schritt 3 – Die U-Bahn umlenken

Sucht euch ein Fahrzeug und auf geht’s in Richtung Flughafen. Westlich des Airports, südlich der Hangars, befindet sich eine der U-Bahn-Stationen. Ihr wollt in den Technik-Raum und ein paar Hebel umlegen. Landet dafür südlich der Station und auf der Straße hinter den Bussen findet ihr einen Neben-Eingang, der aussieht wie ein Eingang zur Kanalisation. Achtet beim Hinuntersteigen darauf, dass ihr nicht zu tief fallt und zieht zur Not euren Fallschirm, wenn ihr die Leiter nicht erwischt.

Hinter den Bussen ist der Eingang, ihr könnt aber auch vorne rein. Quelle: YouTube

Wenn ihr unten vor der Leiter steht, seht ihr links von euch ein großes Terminal mit vielen blinkenden Knöpfen. Interagiert damit und startet so einen Reboot-Vorgang. Den aktuellen Status seht ihr auf den grünen Monitoren. Sobald der Reboot beendet ist, seht ihr kurz den Hinweis, dass ein Zug bald einfährt:

Wartet, bis der Monitor euch das richtige Signal gibt. Quelle: YouTube

Dieser Hinweis wird nur ganz kurz angezeigt, bevor der normale Bildschirm vom Anfang wiederhergestellt ist. Der nächste Zug gehört euch und fährt direkt durch zur geheimen Wartungs-Station.

Für den Wartungs-Zug gilt übrigens, dass er erst ein- und ausfährt, wenn keine Kämpfe in der Haltestelle stattfinden. Sorgt also für ein bisschen Ruhe, sonst meckert der Zug.

Schritt 4 – Fettes Loot-Fest

Steigt in den Zug und sobald die Türen komplett geschlossen sind, habt ihr es geschafft. Ihr fahrt nun bis zur Wartungs-Station, die sich irgendwo in der Nähe des Damms befindet. Hier könnt ihr ein feines Loot-Fest feiern und den Waffen-Bauplan „Firebrand“ für die Bruen Mk9 einsacken. Schaut euch hier ganz genau um und in dem Raum auf der anderen Gleis-Seite liegt der Waffen-Skin auf dem Tisch.

Ihr müsst die Waffe aufheben, um den Bauplan eurem Arsenal hinzuzufügen. Wenn ihr mit einem Team da seid, werft die Waffe wieder auf den Boden und lasst auch eure Trupp-Mitglieder den „Skin“ aufheben. Danach könnt ihr wieder entspannt in die Kampf-Zone zurückfahren und Unruhe mit der neuen Waffe stiften.

Der Bauplan der Bruen liegt für euch bereit auf einem Tisch in der Loot-Station. Quelle: YouTube

Die Call of Duty: Warzone bietet euch immer wieder Möglichkeiten, hier und da einen kostenlosen und besonderen Bauplan mitzunehmen:

Das sind willkommene Gelegenheiten, um sich vom Stress des Battle Royales mal etwas abzulenken und dazu ein paar nette Belohnungen obendrein einzuheimsen. Der neuste Bauplan passt sogar zu einer der 10 stabilsten Waffen der Warzone. Wenn er euch gefällt – ab in den Untergrund.