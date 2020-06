Mit Season 4 kam bei Call of Duty: Warzone ein neuer Auftrag ins Spiel: Schmuggelware. Für den Abschluss des seltenen Vertrages winkt eine Menge Cash und eine Blaupause, die ihr für immer behalten dürft.

Was ist das für ein Vertrag? Die neue Season 4 von Call of Duty: Modern Warfare wirbelte auch in der Warzone viel Staub auf. Die Verteilung der Waffen zum looten hat sich deutlich geändert, es gibt jetzt irre In-Match-Events und ihr könnt Verdansk jetzt mit Mini-Guns unsicher machen.

Doch noch eine weitere Mechanik hat sich mit dem großen Update 1.22 ins Spiel geschlichen – Schmuggelware-Aufträge (englisch: Contraband).

Vertrag „Contraband“ gibt kostenlose Blaupause

Hierbei handelt es sich um einen relativ seltenen Auftrag, der euch eine Menge Cash für euer Match liefert und dazu noch eine Blaupause freischaltet, die ihr auch in anderen Matches nutzen könnt. Erfahrt hier alles Wichtige, um als Warzone-Schmuggler erfolgreich zu sein.

1. Schritt: Sucht den Schmuggel-Koffer

Wie starte ich den Auftrag? Den Vertrag findet ihr nicht, wie die anderen Verträge in der Warzone, einfach als aufnehmbares Item in Verdansk, sondern aus 2 möglichen Quellen:

Erledigt einige Aufträge und erhaltet die Schmuggel-Ware als Belohnung

Nehmt anderen Spieler den Auftrag ab, indem ihr sie erledigt und den Koffer einsammelt

Der Vertrag hat die Form eines Koffers. Sobald ihr den Auftrag startet, zählt ein Countdown runter und ihr habt 4 Minuten, um das gute Stück an seinen markierten Bestimmungs-Ort zu bringen.

Wollt ihr gezielt auf die Jagd nach dem Koffer gehen, erledigt so viele Aufträge wie möglich und hofft auf einen Drop beim Abschluss. Im Vergleich zu den anderen Verträgen der Warzone ist der Koffer eher selten, aber trotzdem gut erspielbar.

So sieht der Schmuggelware-Koffer aus. Quelle: YouTube

2. Schritt: Bringt den Koffer zum Abhol-Punkt

Wie läuft das ab? Der englische YouTuber „Rawr“ zeigte in einem seiner Videos den genauen Ablauf des Auftrags und die Bilder hier im Artikel stammen aus seinem Video.

Um die Schmuggel-Aktion starten zu können, dürft ihr keinen anderen Auftrag am Laufen haben. Sobald ihr den Koffer aufnehmt, markiert euch die Warzone einen Punkt auf der Karte, an dem ihr die heiße Ware ausfliegen lassen könnt.

Nun habt ihr 4 Minuten Zeit, um den Koffer zu sichern. Am markierten Punkt müsst ihr einen Heli rufen. Das funktioniert ganz ähnlich wie im Beutegeld-Modus, wenn ihr etwas eurer Knete zwischendurch abholen lasst.

Sobald ihr das Signal aktiviert habt, dauert es ungefähr 30 Sekunden, bis ein großer Helikopter über dem Bereich schwebt. Nachdem sich der Pilot nicht darauf einlässt, euer Team für einen Sieg aus Verdansk zu fliegen, hängt ihr den Koffer an das Seil und die Belohnung gehört euch.

In der markierten Zone müsst ihr für den Heli ein Signal hinterlassen. Quelle: YouTube

3. Schritt: Belohnung einsacken und Blaupause bestaunen

Was bekomme ich für den Abschuss? Als Bezahlung erhaltet ihr eine ordentliche Portion Cash und eine Blaupause:

5.000 $ als Basis-Belohnung – Je nach Auftragsbonus deutlich mehr

Eine Waffen-Blaupause, die ihr behalten und benutzen dürft

Zum Start der Verträge mit Season 4 gibt es eine nette Blaupause für das Snipergewehr AX-50, das in der Warzone einige starke Builds besitzt. Eine lohnende Ausbeute, ähnlich wie bei einem Besuch des Atom-Bunkers 11.

Dort bekommt ihr für das Lösen des Rätsels eine starke MP7-Blaupause.

Für den Abschluss winkt eine schicke AX-50 Blaupause. Quelle: YouTube

Muss ich noch irgendwas beachten? Der Abholungs-Heli ist groß, gut sichtbar und wird zudem auf der Mini-Map angezeigt. Teams in der Nähe dürften euren Plan durchschauen und womöglich mal prüfen, was bei euch abgeht. Rechnet also jederzeit mit aufdringlichen, feindlichen Soldaten.

Außerdem solltet ihr weitere Koffer liegen lassen, wenn ihr bereits einen Schmuggel-Vertrag am Laufen habt. Der neue Vertrag überschreibt den alten Auftrag und ihr kriegt einen neuen Zielpunkt, während der alte Abholungs-Punkt unbrauchbar wird.

Wenn ihr gezielt auf die Suche nach der Blaupause geht, dürftet ihr das gute Stück spätestens nach ein paar Versuchen freischalten. Geht nicht aggressiv vor und lasst die Zeit besser mal auslaufen, wenn der Abholungs-Punkt stark unter Druck steht. Sucht euch lieber einen Weg zum Flankieren und erledigt die Gegner mit den besten Waffen der Warzone.