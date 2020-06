Scharfschützengewehre zählen mit zu den beliebtesten Waffen in Call of Duty: Warzone. Ein YouTuber und CoD-Experte hat sich mit einem der stärksten Sniper, der AX-50, einen neuen Top-Build zurechtgelegt und damit richtig abgeräumt. Wir zeigen euch, wie ihr ihn nachbaut.

Wer ist der Experte? Es geht um den YouTuber James „Spratt“ Spratt, der auf seinem Kanal viel Gameplay und Analysen für Call of Duty: Modern Warfare produziert und mittlerweile über eine Million Abonnenten hat.

Spratt ist besonders bekannt dafür, ein starker Scharfschütze in CoD zu sein. Einige der besten Tipps für Sniper in Modern Warfare kommen von ihm.

Nun hat er sich speziell für Warzone einen neuen Build für die AX-50 überlegt, einem der beiden Top-Sniper neben der HDR. Anlass war ein Bundle im Shop, das „Trickshot“-Bundle, bei dem es unter anderem einen besonderen Skin für die AX-50 gibt:

Der „Flawless Technique“-Skin war Anlass für das neue Video und den Build. Quelle: YouTube.

Top-Build für die AX-50

Das ist der Build: Spratt nutzt von dem Bundle lediglich den Skin, baut sich die Waffe dann aber so um, wie er sie gerne hätte. Er nutzt folgende Aufsätze:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: 32“ Fabrik-Lauf

Laser: Taktischer Laser

Schaft: Singuard Arms Attentäter

Griff: Gemustertes Griffband

Spratts Build, nachgebaut ohne den Skin.

Das Waffen-Setup entspricht dabei in etwa dem, welches wir bereits in unseren besten Builds für Sniper in Warzone vorgestellt haben. Allerdings zielt diese Zusammensetzung an Aufsätzen eher darauf ab, möglichst genau zu zielen und bereits mit dem ersten Schuss zu töten, statt mehrere Schüsse in Folge setzen zu können.

So stark ist der Build: Spratt zeigt in seinem Video eindrucksvoll, wie stark dieser Build ist. Auf der PS4 zerlegt er der Reihe nach Gegner mit dem Controller.

Am Ende der Runde, die er mit einem Sieg abschließt, hat er stolze 21 Kills erreicht, viele davon Kopfschüsse, die bei der AX-50 sofort töten. Das reicht zwar nicht für einen neuen Kill-Rekord in Warzone, ist aber dennoch eine beachtliche Zahl. Das Video von seiner knapp 15-minütigen Runde haben wir hier für euch eingebunden:

Welches Loadout sollte ich mitnehmen? Als Nebenwaffe nutzt Spratt in seinem Loadout das Sturmgewehr Grau 5.56. Obwohl laut dem Profi Scump die M4 auf Konsolen stärker ist als die Grau, schwört Spratt auf letztere mit folgendem Setup:

Mündung: Schalldämpfer (Monolith)

Lauf: Tempus 26,4“ Archangel

Schaft: Ohne Schaft

Unterlauf: Kommando Vordergriff

Munition: 50-Schuss-Magazin

Mit dieser Grau ergänzt er die hohe Reichweite der AX-50 mit einem Sturmgewehr, das besonders auf mittlerer Entfernung sichere Treffer erlaubt. Obwohl das Setup ohne Schaft unterwegs ist, bleibt die Grau auch auf größeren Distanzen stabil und bringt genügend Mobilität für Häuserkämpfe mit. Als Ausrüstung nutzt Spratt C4 und eine Betäubungsgranate.

Die gewählten Extras sind Eiltempo, Overkill und Eifrig. Damit verzichtet er auf beide aktuell als wichtig angesehenen Perks: KRD und Kaltblütig, die vor Raketenwerfern bzw. Thermal-Visieren schützen.

Um selbst eine so starke Runde hinzulegen, reicht es allerdings nicht, einfach den Build und das Loadout von Spratt zu kopieren. Ihr benötigt insbesondere mit Sniper-Gewehren einiges an Übung. Dabei könnte euch das Ziel-Training eines Experten für Warzone helfen. Mit diesem trainiert ihr eure Fähigkeit, schnell und sicher auf Köpfe zu zielen und könnt euch ideal für die nächste Runde aufwärmen.